ধনতেৰচৰ পূৰ্বে কিয় আকাশচুম্বী হৈছে সোণৰ দাম ?
হোৰাহোৰে বৃদ্ধি সোণৰ মূল্য । এই মূল্যই অতিক্ৰম কৰিছে সকলো সীমা ।
Published : October 15, 2025 at 10:27 PM IST
নতুন দিল্লী: ধনতেৰচ মানেই সকলোৱে অলপ হ'লেও সোণ ক্ৰয় কৰিবলৈ মন মেলে । সেয়েহে উৎসৱৰ বতৰত সোণৰ গহনাৰ চাহিদাও অত্যধিক হয় । পিচে এইবাৰ ধনতেৰচৰ পূৰ্বেই আকাশলংঘী হৈছে সোণৰ মূল্য় ।
অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে কেইবাবাৰো বৃদ্ধি পাইছে সোণৰ মূল্য । অৱশ্য়ে বৰ্ধিত মূল্যৰ মাজতেই ক্ৰেতাই কিছু সময়ৰ বাবে লাভ কৰিলে সকাহ । কাৰণ মঙলবাৰে হ্ৰাস পায় সোণৰ মূল্য । পিছে এই সকাহ স্থায়ী নহ’ল । সন্ধিয়াৰ পূৰ্বেই আকৌ এবাৰ বৃদ্ধি পালে সোণৰ দাম ।
খুচুৰা বিক্ৰেতা আৰু গহনা ব্যৱসায়ীয়ে ক্ৰয় কৰাৰ বাবে উৎসৱমুখৰ বজাৰত সোণৰ মূল্য ২৮৫০ টকা বৃদ্ধি পাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১.৩০ লাখ টকাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিলে । ইফালে সোণৰ দাম কিয় বাঢ়িছে বুলি ৰাইজে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । যদি আপুনিও একেটা কথাই ভাবিছে তেন্তে আমি আজি আপোনাক এই সম্পৰ্কে ব্য়াখ্য়া কৰিব খুজিছো ।
সোণৰ ETFS, ডিজিটেল গোল্ড আদিৰ চাহিদা:
বৃদ্ধি পোৱা সোণৰ মূল্যই হয়তো সোণৰ গহনাৰ চাহিদা ম্লান কৰিছে ৷ কিন্তু বৃদ্ধি পোৱা বিত্তীয়কৰণৰ ফলত ডিজিটেল সোণৰ বিনিয়োগৰ বিকল্প, যেনে গোল্ড ই টি এফ আৰু ডিজিটেল গোল্ডৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে । এই বিনিয়োগৰ চাহিদাই দামকো অধিক বৃদ্ধি কৰিছে ।
কেন্দ্ৰীয় বেংকসমূহৰ ক্ৰয় শক্তি :
ভাৰত, চীন, ৰাছিয়া, জাপান আদি দেশৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকসমূহে বিগত ১০ বছৰ ধৰি সোণ ক্ৰয়ত বহু আগুৱাইছে । কেন্দ্ৰীয় বেংকে যোগ কৰা সোণৰ পৰিমাণ প্ৰায় দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে । বিগত ১০ বছৰত বিশ্বৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকসমূহে ক্ৰয় কৰা সোণৰ পৰিমাণ প্ৰায় দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে । উদাহৰণ স্বৰূপে ৰাছিয়া আৰু ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকে ১০ বছৰত ১.৬ গুণ সোণৰ অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধি কৰাৰ বিপৰীতে চীনে ১.৩ গুণ বৃদ্ধি কৰিছে ।
বিশ্বৰ অনিশ্চয়তা :
ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন সংঘাতৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই বিশ্বত পশ্চিম এছিয়াৰ অশান্তি আৰু বাণিজ্যিক শুল্ক সংঘাতকে ধৰি বহুতো ভূ-ৰাজনৈতিক অনিশ্চয়তাৰ সাক্ষী হৈ আহিছে । আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ আগমনৰ লগে লগে বাণিজ্য যুদ্ধ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । যাৰ ফলত বিনিয়োগকাৰীসকলক সোণৰ দৰে নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থলৰ সম্পত্তিৰ দিশে গতি কৰিবলৈ বাধ্য় কৰিছে ।
টকাৰ মূল্য হ্ৰাসে বৃদ্ধি কৰিলে সোণৰ ৰিটাৰ্ণ :
আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতো ভাৰতৰ সোণৰ আমদানি হ্ৰাস পোৱা নাই । ভাৰতে প্ৰায় ৮৬ শতাংশ সোণ আমদানি কৰিছে । উল্লেখ্য় যে, টকাৰ মূল্য হ্ৰাসৰ ফলত আমদানিৰ ব্যয় বৃদ্ধি পায় । এই বৃদ্ধিৰ ফলত ঘৰুৱা বজাৰত সোণৰ মূল্য বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ।
টাটা মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ প্ৰতিবেদনৰ উদ্ধৃতিৰে আপষ্টকে কয়, "উচ্চ আমদানি শুল্কৰ পিছতো ভাৰতলৈ প্ৰায় ৮৬ শতাংশ সোণ আমদানি কৰা হয় । যেতিয়া ডলাৰৰ বিপৰীতে টকাৰ মূল্য হ্ৰাস পায়, তেতিয়া ঘৰুৱাভাৱে সোণৰ মূল্য ব্যয়বহুল হৈ পৰে । ফলত স্থানীয় চাহিদা বৃদ্ধি পায় আৰু সোণৰ মূল্য বৃদ্ধি পায় । ইয়াৰ ফলত ৰিটাৰ্ণতো প্ৰভাৱ পৰে ।"
আমেৰিকাত ফেড ৰেট কৰ্তন :
আমেৰিকাৰ ফেডাৰেল ৰিজাৰ্ভে সুতৰ হাৰ কৰ্তন কৰাৰ পিছত সোণৰ মূল্য হ্ৰাস পায় । আশা কৰা হৈছে যে আমেৰিকাৰ ফেডে হাৰ আৰু কমাব পাৰে । এনে হাৰ কৰ্তনে ডলাৰৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে । ইয়ে পাছলৈ সোণৰ অধিক মূল্য আৰু চাহিদাক সমৰ্থন কৰে ।
প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে , "২০২৫ চনৰ ১৭ ছেপ্টেম্বৰত ফেডাৰেল ৰিজাৰ্ভে ২৫ বি পি এছ ৰেট কৰ্তনৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । ইয়াৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে সোণৰ মূল্য । শ্ৰম বজাৰৰ দুৰ্বলতা অব্যাহত থাকিলে অক্টোবৰৰ বৈঠকত আমেৰিকাৰ ফেডে আৰু ২৫ বি পি এছ হ্ৰাস কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । আমেৰিকাৰ ফেডে অধিক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বে আগন্তুক অৰ্থনৈতিক তথ্য নিৰীক্ষণ কৰিব । কাৰণ ই অধিক মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু দুৰ্বল নিয়োগ দুয়োটাৰে আশংকাৰ সন্মুখীন হলে ডলাৰৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাত অৰিহণা যোগায় । এনে হোৱাৰ ফলত পাছলৈ সোণৰ অধিক চাহিদা আৰু মূল্যক সমৰ্থন কৰে ।"