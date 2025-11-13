নতুন আধাৰ এপৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কেনেধৰণৰ...
নতুন এপটোৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ বায়’মেট্ৰিক ডাটা লক বা আনলক কৰি ট্ৰেক কৰিব পাৰিব ।
Published : November 13, 2025 at 11:56 PM IST
নতুন দিল্লী: আধাৰ কাৰ্ড নিজৰ লগে লগে কঢ়িয়াই লৈ ফুৰাটো এতিয়া অতীত ৷ ভাৰতীয় ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন অথৰিটিয়ে নতুন আধাৰ এপ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে, য’ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে উন্নত গোপনীয়তা আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ সৈতে নিজৰ আধাৰ ডিজিটেলভাৱে স্মাৰ্টফোনত সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিব ।
এণ্ড্ৰইড আৰু আই অ’ এছ দুয়োটাতে উপলব্ধ এই এপটোৱে বৰ্ধিত সুৰক্ষা, সহজ প্ৰৱেশ আৰু কাগজবিহীন সুবিধা প্ৰদান কৰে । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এতিয়া QR কোডৰ জৰিয়তে নিজৰ আধাৰ নিৰাপদে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰু আনকি কোনটো ব্যক্তিগত তথ্য শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে, সেইটোও নিজৰ ইচ্ছাৰে নিৰ্বাচন কৰিব পাৰিব ।
Experience a smarter way to carry your digital identity!— Aadhaar (@UIDAI) November 9, 2025
The new Aadhaar App offers enhanced security, easy access, and a completely paperless experience — anytime, anywhere.
Download now!
Android: https://t.co/f6QEuG8cs0
iOS: https://t.co/RUuBvLwvsQ#Aadhaar #UIDAI… pic.twitter.com/gOwI6jH6Lu
উদাহৰণস্বৰূপে, যদি কেৱল আপোনাৰ নাম আৰু ফটোৰ প্ৰয়োজন হয়, তেন্তে আপুনি আপোনাৰ ঠিকনা বা জন্ম তাৰিখৰ দৰে আন স্পৰ্শকাতৰ তথ্য লুকুৱাব পাৰে ।
ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম এক্সত ইউ আই ডি এ আইয়ে এটা পোষ্টত এনেদৰে উল্লেখ কৰে, ‘‘আপোনাৰ ডিজিটেল পৰিচয় কঢ়িয়াই নিয়াৰ এক স্মাৰ্ট উপায়ৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰক ! নতুন আধাৰ এপটোৱে যিকোনো সময়তে, যিকোনো ঠাইতে উন্নত সুৰক্ষা, সহজ প্ৰৱেশ আৰু সম্পূৰ্ণ কাগজবিহীন অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে ৷’’
ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বায়’মেট্ৰিক ডাটা লক আৰু আনলক কৰিব পাৰিব
এই নতুন এপটোৱে ব্যৱহাৰকাৰীক তেওঁলোকৰ বায়’মেট্ৰিক ডাটা লক বা আনলক কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে ৷ তেওঁলোকৰ আধাৰ ক’ত আৰু কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, সেইটো অনুসৰণ কৰিব পাৰে আৰু পৰিয়ালৰ একাধিক সদস্যৰ আধাৰ কাৰ্ড একে ঠাইতে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে ৷ যাৰ ফলত ই ডিজিটেল পৰিচয় ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে ‘‘ৱান ষ্টপ’’ সমাধানত পৰিণত হৈছে ।
নতুন আধাৰ এপটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব
ব্যৱহাৰকাৰীসকলে প্লে ষ্ট’ৰ বা এপ ষ্ট’ৰৰ পৰা আধাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি প্ৰয়োজনীয় অনুমতি প্ৰদান কৰিব পাৰিব । তেওঁলোকৰ আধাৰ নম্বৰো দিব পাৰিব । তেওঁলোকে আধাৰ লিংক কৰা ম’বাইল নম্বৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত এপটোৱে তেওঁলোকৰ পৰিচয় নিশ্চিত কৰিবলৈ ফেচ অথেণ্টিকেচন বিচাৰিব । ছিকিউৰিটি পিন ছেট কৰাৰ পিছত এপটো ব্যৱহাৰৰ বাবে সাজু হয় ৷
ইয়াৰ জৰিয়তে ইউ আই ডি এ আইয়ে আধাৰ ব্যৱহাৰক অধিক সুৰক্ষিত, নমনীয় আৰু ব্যৱহাৰকাৰী-বন্ধুত্বপূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে মানুহক তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত তথ্যৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ দিয়াৰ লগতে ভৌতিক কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজনীয়তা হ্ৰাস কৰা ।
শ্বেয়াৰিং নিয়ন্ত্ৰণ
এই নতুন এপটোৱে কোনো সংস্থা বা ব্যক্তিৰ সৈতে আধাৰৰ তথ্য শ্বেয়াৰ কৰিব বিচৰা-নিবিচৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণতো আপোনাক সহায় কৰিব । উদাহৰণস্বৰূপে, যদি আপুনি আপোনাৰ নাম আৰু ফটো কোনো সংস্থাৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে, তেন্তে আপুনি কেৱল সেই নিৰ্দিষ্ট তথ্যখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে ৷ আনহাতে আপুনি আপোনাৰ ঠিকনা বা জন্ম তাৰিখ আদি লুকুৱাই ৰাখিব পাৰে ।
মুখ প্ৰমাণীকৰণ বৈশিষ্ট্য
এই নতুন এপটোত ফেচ অথেণ্টিকেশ্যন ফিচাৰো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যিয়ে আপোনাক আপোনাৰ মুখখন স্কেন কৰি আধাৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে । এই বৈশিষ্ট্যই সত্যাপনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় OTP ৰ প্ৰয়োজনীয়তা নোহোৱা কৰে ।
পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক আধাৰৰ শৃংখল
এই এপটোৱে আপোনাক কেৱল নিজৰ আধাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাই নহয়, আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ আধাৰৰ সবিশেষো সংৰক্ষণ কৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ সমগ্ৰ পৰিয়ালৰ আধাৰ একে ঠাইতে, একেলগে আৰু মাত্ৰ এটা ক্লিকতে উপলব্ধ হ'ব ।
