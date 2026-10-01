PPF কি ? ইয়াৰ সুবিধাসমূহ কি কি, ম্যাদ, সুতৰ হাৰ কিমান জানি লওক সকলো

PPF কি ? ইয়াৰ সুবিধাসমূহ কি কি, ম্যাদ, সুতৰ হাৰ কিমান জানি লওক সকলো
বৰ্তমান PPF একাউণ্টধাৰীয়ে জমা ধনৰ ওপৰত ৭.১% সুত লাভ কৰে । এই সুত প্ৰতিটো বিত্তীয় বৰ্ষৰ শেষত হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত জমা কৰা হয় ।
Published : October 1, 2026 at 5:02 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় দীৰ্ঘম্যাদী সঞ্চয় আঁচনি হৈছে ৰাজহুৱা ভৱিষ্যনিধি বা পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড (PPF) । আৰ্থিক ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ লাখ লাখ লোকে অনুমোদিত বেংক আৰু ডাকঘৰত PPF একাউণ্ট খোলে ।
এই সঞ্চয় পৰিকল্পনাক সুস্থিৰ আৰু সুৰক্ষিত বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ কাৰণ ইয়াক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু ই বজাৰ সংযুক্ত আঁচনি নহয় ৷ যাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট ৰিটাৰ্ণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি থাকে ।
এই আঁচনিখনে কম ৰিস্কযুক্ত ঋণ ল’ব খোজা ব্যক্তিসকলক লক্ষ্য কৰি লয় । PPF আঁচনি এখনত প্ৰতিমাহে ধন জমা কৰা হয় আৰু জমা ধনৰ বিপৰীতে সুত বৃদ্ধি কৰা হয় । PPF বিনিয়োগৰ দ্বাৰা জমাকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ বিত্তীয় আৰু বিনিয়োগ পৰ্টফলিঅ’ৰ বৈচিত্ৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷ কাৰণ ই বিনিয়োগৰ বাৰ্ষিক সুস্থিৰ লাভ প্ৰদান কৰে ।
PPF ৰ ম্যাদ
চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি PPF একাউণ্টত বিনিয়োগ কৰিলে ১৫ বছৰৰ লক-ইন সময়সীমা থাকিব । PPF লক-ইনৰ সময়সীমা শেষ হোৱাৰ পিছত জমাকাৰীয়ে ভৱিষ্যতে জমা ধনৰ সৈতে ৫ বছৰলৈকে কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰাৰ বিকল্প আছে । একাউণ্ট খোলা বছৰটোৰ শেষৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ১৫ টা বিত্তীয় বৰ্ষৰ পিছত একাউণ্টটো মেচিউৰ হয় ।
PPF আঁচনিৰ অধীনত যৌথ একাউণ্ট খুলিব নোৱাৰিব । বেংক আৰু ডাকঘৰত ব্যক্তিয়ে নগদ ধন/চেকেৰে একাউণ্ট খুলিব পাৰে । গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল চৰকাৰী একাউণ্টত চেক জমা হোৱা তাৰিখটোক একাউণ্ট খোলাৰ তাৰিখ বুলি গণ্য কৰা হয় ।
একাউণ্ট খোলাৰ সময়ত আৰু একাউণ্ট খোলাৰ পিছতো পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ মনোনয়ন উপলব্ধ হয় । PPF একাউণ্টধাৰীয়ে নাবালকৰ নামত দ্বিতীয়টো একাউণ্ট খুলিব পাৰিব, সকলো একাউণ্টতে সৰ্বোচ্চ বিনিয়োগৰ নিৰ্ধাৰিত সীমা থাকে ।
PPF একাউণ্টৰ বাবে এটা বিত্তীয় বৰ্ষত ন্যূনতম ৫০০ টকা আৰু সৰ্বাধিক ১,৫০,০০০ টকা জমা কৰিব পাৰি । একাউণ্টধাৰীয়ে এককালীনভাৱে বা কিস্তিত বিনিয়োগ কৰিব পাৰে । কিন্তু একাউণ্টধাৰীসকলে PPF একাউণ্টত ১২ বছৰৰ বাবেহে কিস্তিৰ দ্বাৰা ধন জমা কৰিব পাৰে ।
PPF উলিওৱা প্ৰক্ৰিয়া
একাউণ্ট খোলা বছৰৰ বাহিৰে প্ৰতি পাঁচ বছৰৰ মূৰে মূৰে ধন উলিওৱাৰ ব্যৱস্থা আছে । জমাকাৰীক জৰুৰীকালীন অৱস্থাত সামান্য পৰিমাণৰ ধন উলিওৱাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে । নিয়ম অনুসৰি চতুৰ্থ বছৰৰ পিছত প্ৰতিটো বিত্তীয় বৰ্ষত এটা লেনদেনত মুঠ জমা ৰাশিৰ ৫০% পৰ্যন্ত ধন উলিয়াব পাৰিব ।
PPF একাউণ্টধাৰীয়ে তৃতীয় বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা ষষ্ঠ বিত্তীয় বৰ্ষলৈকে ঋণৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব । বিনিয়োগকাৰীয়ে ঋণৰ আবেদন বৰ্ষৰ ঠিক আগৰ অৰ্থাৎ দ্বিতীয় বছৰৰ পৰা জমা থকা মুঠ ধনৰ পৰিমাণৰ ২৫ শতাংশতকৈ কম ঋণৰ বাবে যোগ্য হ’ব । যদি কোনো জমাকাৰীয়ে প্ৰথম ঋণৰ সমগ্ৰ ধন পৰিশোধ কৰে তেন্তে ব্যক্তিজনে ষষ্ঠ বছৰৰ আগতে দ্বিতীয়টো ঋণৰ পথ বাছি ল’ব পাৰে ।
PPF ৰ সুতৰ হাৰ
বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰতি তিনিমাহৰ মূৰে মূৰে PPF ৰ সুতৰ হাৰ ঘোষণা কৰে । বৰ্তমান PPF একাউণ্টধাৰীয়ে জমা ধনৰ ওপৰত ৭.১% সুত লাভ কৰে । এই সুত প্ৰতিটো বিত্তীয় বৰ্ষৰ শেষত হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত জমা কৰা হয় ।
ইয়াক কেলেণ্ডাৰ মাহৰ ভিত্তিত গণনা কৰা হয় আৰু শেষৰ মাহৰ পঞ্চম দিনটোত একাউণ্টৰ সৰ্বনিম্ন পুঁজি অনুসৰি জমা কৰা হয় । জমা কৰা ধনৰাশি আয়কৰ আইনৰ ধাৰা ৮০-চিৰ অধীনত কৰ্তনৰ বাবে যোগ্য, আৰু একাউণ্টত অৰ্জন কৰা সুত আয়কৰ আইনৰ ধাৰা ১০ৰ অধীনত আয়কৰৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হয় ।
লগতে পঢ়ক: এল পি জিৰ পৰা বেংক এফ ডিলৈকে : পহিলা অক্টোবৰৰ পৰা সলনি হৈছে বহু নিয়ম