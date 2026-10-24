পুনৰ হ্ৰাস সোণ-ৰূপৰ মূল্য, ক'ত কিমান কমিল ?
এসপ্তাহৰ ভিতৰতে সোণৰ ৪,৭৯৬ টকা আৰু ৰূপৰ ১৬,৫০৩ টকা হ্ৰাস ।
Published : October 24, 2026 at 5:11 PM IST
হায়দৰাবাদ: উৎসৱৰ বতৰত সোণ-ৰূপৰ অলংকাৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ বিচৰাসকলৰ বাবে সুখবৰ । এসপ্তাহতে দেশৰ সোণ-ৰূপৰ বজাৰত বৃহৎ মূল্য হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে । ২৪ কেৰেটৰ সোণৰ প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৪,৭৯৬ টকা হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে ৰূপৰ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ১৬,৫০৩ টকা হ্ৰাস পাইছে ।
ইণ্ডিয়া বুলিয়ন এণ্ড জুৱেলাৰ্ছ এছ’চিয়েচনৰ তথ্য অনুসৰি, বিগত সপ্তাহত সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে । ইয়াৰ ফলত দীপাৱলী আৰু ধনতেৰছৰ পূৰ্বে অলংকাৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ বিচৰা গ্ৰাহকসকলে কিছু সকাহ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
এসপ্তাহত কিমান হ্ৰাস পালে সোণ-ৰূপৰ মূল্য ?
প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি, ১৭ অক্টোবৰত ২৪ কেৰেটৰ সোণৰ প্ৰতি ১০ গ্ৰামৰ মূল্য প্ৰায় ১.৪৬ লাখ টকা আছিল । কিন্তু এই সপ্তাহত ৪,৭৯৬ টকা হ্ৰাস পোৱাত মূল্য প্ৰায় ১.৪২ লাখ টকালৈ নামি আহিছে ।
আনহাতে, ৰূপৰ বজাৰতো দেখা গৈছে বৃহৎ পতন । প্ৰতি কিলোগ্ৰাম ৰূপৰ মূল্য প্ৰায় ২.১১ লাখ টকাৰ পৰা ১৬,৫০৩ টকা হ্ৰাস পাই প্ৰায় ১.৯৪ লাখ টকালৈ নামিছে ।
একেৰাহে দুটা মাহত মূল্য হ্ৰাস
কেৱল চলিত সপ্তাহতে নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও সোণ-ৰূপৰ বজাৰত মূল্য হ্ৰাসৰ ধাৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল । প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি, ছেপ্টেম্বৰ মাহত সোণৰ মূল্য প্ৰায় ৮,০০০ টকা আৰু ৰূপৰ মূল্য প্ৰায় ১৫,০০০ টকা হ্ৰাস পাইছিল ।
৩১ আগষ্টত সোণৰ মূল্য প্ৰতি ১০ গ্ৰামত প্ৰায় ১.৫৬ লাখ টকা থকাৰ বিপৰীতে ৩০ ছেপ্টেম্বৰত ই প্ৰায় ১.৪৮ লাখ টকালৈ হ্ৰাস পাইছিল । একেদৰে, ৰূপৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ২.৩৭ লাখ টকাৰ পৰা ২.২২ লাখ টকালৈ নামি আহিছিল ।
পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু সস্তা হ’ব নেকি সোণ-ৰূপ ?
বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ পৰিস্থিতি আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ বিভিন্ন কাৰকে সোণ-ৰূপৰ মূল্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, আগন্তুক দিনতো মূল্যৰ উঠা-নমা অব্যাহত থাকিব পাৰে । সাধাৰণতে, সুতৰ হাৰ বৃদ্ধি পালে সোণৰ দৰে সুদবিহীন সম্পদৰ ওপৰত চাপ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।
আনহাতে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক উত্তেজনা আৰু অৰ্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পালে নিৰাপদ বিনিয়োগ হিচাপে সোণৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনাও থাকে । সেয়েহে, সোণ-ৰূপত বিনিয়োগ কৰিবলৈ বিচৰা লোকসকলে বজাৰৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰি সিদ্ধান্ত লোৱাটো জৰুৰী ।
সোণ ক্ৰয় কৰাৰ পূৰ্বে মনত ৰাখিবলগীয়া দুটা কথা
- প্ৰথমতে, BIS হলমাৰ্ক পৰীক্ষা কৰক । সোণৰ অলংকাৰ ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত তাৰ বিশুদ্ধতা নিশ্চিত কৰিবলৈ BIS হলমাৰ্ক আৰু HUID নম্বৰ পৰীক্ষা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।
- দ্বিতীয়তে, বজাৰ মূল্যৰ সৈতে মিলাই চাওক । অলংকাৰ ক্ৰয় কৰাৰ পূৰ্বে সেই দিনটোৰ সোণ-ৰূপৰ মূল্য IBJA-ৰ প্ৰকাশিত দৰৰ সৈতে মিলাই লওক । মনত ৰাখিব, ২৪, ২২ আৰু ১৮ কেৰেটৰ সোণৰ মূল্য পৃথক । ইয়াৰ উপৰি অলংকাৰৰ মজুৰি আৰু প্ৰযোজ্য কৰৰ বাবে চূড়ান্ত মূল্যৰ পাৰ্থক্য হ’ব পাৰে ।