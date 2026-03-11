পশ্চিম এছিয়াৰ উত্তেজনাই বিপাঙত পেলাইছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মৎস্যজীৱীক

পশ্চিম এছিয়াৰ উত্তেজনাই বিপাঙত পেলাইছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মৎস্যজীৱীক
অন্ধ্ৰ প্ৰদেশে প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ৪.২৫ লাখ টন মিছামাছ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ ৰপ্তানি কৰে ৷ কিন্তু সংঘাতৰ ফলত বাৰুকৈয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এইসকল মৎস্যজীৱী ৷
হায়দৰাবাদ: পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা উত্তেজনাৰ ফলত অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মৎসপালন খণ্ডত ভয়াৱহ প্ৰভাৱ পৰিছে, যাৰ ফলত মিছামাছ (Shrimp) পালকসকল বিপদত পৰিছে ৷ আমেৰিকাই আৰোপ কৰা বৰ্ধিত শুল্কৰ প্ৰভাৱৰ পৰা সকাহ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখাৰ পিছত এতিয়া ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ সৈতে জড়িত সংঘাতৰ বাবে ৰপ্তানিকাৰকসকলে নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ৷
ৰপ্তানিৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাসকলে কয় যে যুদ্ধৰ ফলত উপসাগৰীয় দেশসমূহলৈ চালান ব্যাহত হৈছে, যাৰ ফলত আৰ্থিক লোকচান হৈছে ৷ ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ পৰা জাহাজেৰে প্ৰেৰণ কৰা মিছামাছসমূহ কঢ়িয়াই অনা কণ্টেইনাৰসমূহ ডেলিভাৰী নকৰাকৈয়ে ঘূৰি অহা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ইয়াৰ উপৰিও উপসাগৰীয় বজাৰৰ পৰা কেইবাজনো ক্ৰেতাই পূৰ্বে দিয়া অৰ্ডাৰ বাতিল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, যাৰ ফলত ৰপ্তানিকাৰক আৰু মৎস্য পালকৰ পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি ঘটিছে ৷
ঘৰুৱা বজাৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ তাৎক্ষণিকভাৱে দেখা গৈছে৷ মাত্ৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে মিছামাছৰ দাম প্ৰতি টনত প্ৰায় ৩০ হাজাৰ টকা হ্ৰাস পোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ মৎস্য পালকসকলে এতিয়া নিজৰ উৎপাদিত মাছ বিক্ৰী কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰি আছে, আৰু সংৰক্ষণৰ বিকল্পও সীমিত, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে ৷
উদ্যোগৰ সূত্ৰ অনুসৰি অন্ধ্ৰ প্ৰদেশে প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ৪.২৫ লাখ টন মিছামাছ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ ৰপ্তানি কৰে৷ এই ৰপ্তানিৰ প্ৰায় ৪০–৪৫ শতাংশ আমেৰিকালৈ যায়, বাকীখিনি চীনৰ দৰে দেশ আৰু ইউৰোপৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷
সাধাৰণতে ৰপ্তানি কোম্পানীসমূহে অহা দুমাহৰ পৰা তিনিমাহৰ বাবে আশা কৰা ধৰণৰ অৰ্ডাৰৰ ভিত্তিত মৎস্য পালকৰ সৈতে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে, যাৰ ফলত স্থিৰ ক্ৰয় নিশ্চিত হয় ৷ কিন্তু হঠাৎ সংঘাত বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত এই পৰিকল্পনাবোৰ ব্যাহত হৈ পৰিছে ৷ ৰপ্তানিকাৰক সংস্থাটোৰ এজন প্ৰতিনিধিয়ে কয় যে পৰৱৰ্তী উৎপাদন বতৰলৈকে এই খণ্ডত উন্নতি দেখা নাযায় ৷
যোৱা বছৰ আমেৰিকাৰ বজাৰত শুল্ক বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছত ৰপ্তানিকাৰকসকলে বিকল্প গন্তব্যস্থানসমূহৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিবলৈ আৰম্ভ কৰে, বিশেষকৈ উপসাগৰীয় দেশসমূহৰ পৰ্যটন-চালিত বজাৰসমূহত৷ বিশাখাপট্টনম আৰু চেন্নাইৰ দৰে বন্দৰৰ পৰা ডুবাই আৰু অন্যান্য আৰব চহৰৰ দৰে গন্তব্যস্থানলৈ সাগৰীয় পথেৰে কণ্টেইনাৰত মিছামাছৰ চালান পৰিবহণ কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু যুদ্ধই এই অঞ্চলসমূহৰ পৰ্যটনত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ ফলত হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টত সাগৰীয় খাদ্যৰ চাহিদা হ্ৰাস পাইছে ৷ ৰপ্তানিকাৰকসকলৰ মতে ভাৰতীয় মিছামাছৰ চাহিদা পুনৰ সজীৱ হ’ব, যেতিয়া এই গন্তব্যস্থানসমূহত পৰ্যটনৰ কাৰ্যকলাপ পুনৰ বৃদ্ধি পাব ৷
কৃষকসকলৰ অসুবিধা বৃদ্ধি কৰি জলজ কৃষি ইতিমধ্যে চলিত বতৰৰ আৰম্ভণিতে বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছিল৷ ডিচেম্বৰৰ পৰা জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত জলবায়ুৰ উঠা-নমাৰ সৈতে জড়িত হোৱাইট স্পট ভাইৰাছৰ বাবে বহু কৃষকে মিছামাছৰ প্ৰায় ৫০ শতাংশ হেৰুৱাই পেলাইছিল ৷
এতিয়া বাকী থকা মাছৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে ৰপ্তানিৰ চাহিদা সীমিত হোৱাৰ বাবে কৃষকসকলে নিজৰ পৰিকল্পনা পুনৰ বিবেচনা কৰিছে৷ অঞ্চলটোৰ এজন মৎস্যজীৱী সূৰ্যনাৰায়ণে কয় যে তেওঁ বৰ্তমানৰ মাছ বিক্ৰী কৰি উচিত মূল্যত পাব পাৰে, তাৰ পিছত বজাৰৰ অৱস্থা উন্নত নোহোৱালৈকে খেতিৰ পৰা বিৰতি লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে৷ কৃষক আৰু ৰপ্তানিকাৰকসকলে আশা কৰিছে যে ভূ-ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি অতি সোনকালে সুস্থিৰ হ’লে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যিক পথসমূহ পুনৰ মুকলি হ'ব আৰু ভাৰতীয় মিছামাছৰ চাহিদা স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিব ৷
