এবছৰৰ ভিতৰত সাজু হ'ব ১২০খন আৰামদায়ক অত্যাধুনিক বন্দে ভাৰত প্ৰ’ট’টাইপ শ্লীপাৰ ৰে’ল
আৰভিএনএলৰ ২১ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত ইংগিত দিলে ৰে’লৱে ব’ৰ্ডৰ অধ্যক্ষই ।
Published : April 12, 2026 at 11:00 AM IST
নতুন দিল্লী : ৰে'ল যাত্ৰীসকলৰ বাবে সু-খবৰ । অহা এবছৰৰ ভিতৰত পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হ’ব নতুন বন্দে ভাৰত স্লিপাৰ ট্ৰেইনৰ প্ৰ’ট’টাইপ । ভাৰতীয় ৰে'লৱেৰ আটাইতকৈ প্ৰত্যাশিত আৰু অভিলাষী 'বন্দে ভাৰত স্লিপাৰ ট্ৰেইন প্ৰকল্প' সন্দৰ্ভত এইদৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট প্ৰকাশ কৰা হৈছে । ৰে’ল বিকাশ নিগম লিমিটেড (আৰভিএনএল)ৰ নেতৃত্বত যৌথ উদ্যোগৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত নতুন বন্দে ভাৰত স্লিপাৰ ট্ৰেইনৰ প্ৰ’ট’টাইপ সন্দৰ্ভত শেহতীয়া তথ্য় ৰে’লৱে ব’ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া সতীশ কুমাৰে ঘোষণা কৰিছে ।
আৰভিএনএলৰ ২১ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা :
আৰভিএনএলৰ ২১ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলক সম্বোধন কৰি ৰে’লৱে ব’ৰ্ডৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে বন্দে ভাৰত স্লিপাৰ কোম্পানীটোৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ফ্লেগশ্বিপ প্ৰকল্প । তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে যে এবছৰৰ ভিতৰত প্ৰথমটো প্ৰ’ট’টাইপ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে ট্ৰেকত মুকলি কৰা হ’ব । এই সফল পৰীক্ষণ আৰু নিৰাপত্তা নিষ্পত্তিৰ পিছতেই কোম্পানীটোৱে ভাৰতীয় ৰে’লৱেলৈ ১২০খন অত্যাধুনিক শ্লীপাৰ ৰে’লৰ যোগান ধৰাৰ আশা কৰা বুলিও কয় ৰে’লৱে ব’ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ কুমাৰে ।
সতীশ কুমাৰে তেওঁৰ ভাষণত প্ৰ’ট’টাইপ চূড়ান্ত পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত কোনো নিৰ্দিষ্ট মাহ বা তাৰিখৰ কথা পোনপটীয়াকৈ উল্লেখ কৰা নাই যদিও আৰভিএনএলৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক চেলিম আহমেদে শেহতীয়াকৈ ইংগিত দিছে । ২০২৬ চনৰ জুনৰ ভিতৰত এই প্ৰ’ট’টাইপটো সাজু হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই আৰু অহা বছৰলৈকে আংশিকভাৱে বিলম্ব হ’ব পাৰে বুলিহে পৰিচালন সঞ্চালক আহমেদে কয় ।
অত্যাধুনিক সা-সুবিধা হ’ব উপলব্ধ :
উল্লেখ্য় যে, দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ যাত্ৰাৰ সময়ত যাত্ৰীসকলক অধিক আৰাম, নিৰাপত্তা আৰু অৰ্ধ গতিৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদানৰ বাবে এই ৰে’লসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । বিষয়াসকলৰ মতে, কামাখ্যা (গুৱাহাটী) আৰু হাওৰা (কলকাতা)ৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইতিমধ্যে এই সেৱাৰ ফ্লেগ অফ কৰিছে ।
ইপিনে, সম্প্ৰতি বজাৰত অন্যান্য প্ৰস্তাৱিত বন্দে ভাৰত স্লিপাৰ ৰে’ল আৰু নতুন পথৰ চলাচল সন্দৰ্ভত বহু জল্পনা-কল্পনা হৈছে যদিও এই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টোত ৰে’ল মন্ত্ৰালয়ে এতিয়াও কোনো আনুষ্ঠানিক বা স্পষ্ট পথৰ ঘোষণা কৰা নাই ।
