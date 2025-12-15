কদম গছৰ গুটি, কেতেকী ফুল, নিম, মাখিয়তি... এইবিলাকেই আনি দিছে বছৰি ডেৰ কোটি

কদম গছৰ গুটি, কেতেকী ফুল, নিম, মাখিয়তি... এইবিলাকেই আনি দিছে বছৰি ডেৰ কোটি
কোনোবাই কৈছিল- অসমত বতাহত টকা উৰে, কেৱল থপিয়াই ধৰিব জানিলেই হ'ল । থপিয়াই ধৰাৰ কৌশল জানিছে উত্তম অধিকাৰীয়ে ৷
Published : December 15, 2025 at 3:00 PM IST
যোৰহাট : অসম প্ৰাকৃতিক সম্পদেৰে ভৰপূৰ । ৰাজ্য়খন বিভিন্ন বনৌষধিৰে পৰিপূৰ্ণ যদিও ইমানবোৰ সম্পদ থকাৰ পিছতো কৰবাত আমি পিছপৰি ৰৈ যোৱা যেন অনুভৱ হয় । ইয়াৰ মাজতেই আগবাঢ়ি আহিছে বৰপেটাৰোডৰ উত্তম অধিকাৰী নামৰ উদ্য়োগীজন । তেওঁ অসমৰ বনৌষধক সম্পদলৈ ৰূপান্তৰ কৰি সৃষ্টি কৰিছে ধূপৰ এখন বৃহৎ বজাৰ ।
ধূপৰ ব্য়ৱসায়েৰে এই ব্য়ক্তিগৰাকীয়ে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে বহুজনৰ বাবে সংস্থাপনৰ পথো মুকলি কৰিছে । উত্তম অধিকাৰীয়ে অসমৰ বনৌষধিৰ উপযুক্ত ব্য়ৱহাৰ কৰি গঢ়ি তুলিছে প্ৰদূষণমুক্ত সুগন্ধি ধূপৰ কাৰখানা । তেওঁৰ উৎপাদিত ধূপে বহু ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ উপায় দিয়া বুলি তেওঁ দাবী কৰে । অধিকাৰী এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ বেনাৰত উৎপাদিত সুগন্ধি ধূপৰ বজাৰখন এতিয়া সমগ্ৰ অসমৰ লগতে বহিঃৰাজ্যলৈও সম্প্ৰসাৰিত হৈছে ।
দেশৰ বজাৰত লাভ কৰিছে চাহিদা :
এই সন্দৰ্ভত উদ্য়োগী অধিকাৰীয়ে কয়, "গোলাঘাটৰ গুণাৰাম খনিকৰক যেতিয়া প্ৰথম মই লগ পাইছিলো আৰু বিভিন্ন বিষয়ক লৈ তেওঁৰ লগত কথা পাতিলো, যেতিয়া তেওঁৰ কিতাপ পঢ়িলো তেতিয়াই আয়ুৰ্বেদিক ক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'লো । সেইবোৰ কাম কৰি থাকোতে ধূপ বনোৱাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'লো । পৰীক্ষামূলকভাৱে ধূপ বনালো আৰু তেওঁক দেখুওবালো । তেওঁ তেতিয়া ক'লে এই ধূপত যদি তুমি সুগন্ধি আৰু মহ বা অন্যান্য ক্ষতিকাৰক পোক-পতংগ যোৱা কেতবোৰ বস্তু সংযোগ কৰা, তেতিয়া মানুহ বেছিকৈ আকৰ্ষিত হ'ব । মই তেতিয়া তেওঁক ক'লো কিবা এটা পৰামৰ্শ দিয়ক, তেতিয়া তেওঁৰ হাতত থকা বহুকেইখন কিতাপ দিয়াৰ লগতে বিভিন্ন গছৰ নাম ক'লে । তেওঁৰ পৰামৰ্শ মতে সেইবোৰ সংগ্ৰহ কৰি পাউদাৰ বনালো আৰু ধূপত সংমিশ্ৰণ কৰিলো । সুফল পালো ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "সেইসমূহ তেওঁক দেখুৱালো । লগতে খনিকৰ ছাৰে মোক নেডফিলৈ যাবলৈ কলে য'ত RND চেণ্টাৰ আছে, তাত মই গৈ ডঃ মণিৰুদ্দিন আহমেদক লগ পালো । ধূপসমূহ চাই মোক বহু উদগনিমূলক কথা ক'লে আৰু তেওঁ মোক কেইটামান বস্তুৰ লগতে কিতাপো দিলে । পৰামৰ্শ অনুযায়ী বনৌষধিৰে মহ, পইতাচৰা আদি কীট-পতংগ নাশৰ উপযোগী নীমৰাজ বনালো আৰু বজাৰলৈ এৰি দিয়াৰ লগে লগে গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি পালো । এই ধূপটো অসমতে পোৱা বিভিন্ন বনৌষধিৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।"
"মণিৰুদ্দিন আহমেদৰ পৰামৰ্শ মতে সুগন্ধিৰ বাবে মই উত্তৰ প্ৰদেশৰ কনৌজত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিবলৈ গ'লো আৰু প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিলো । মোৰ উৎপাদিত ধূপসমূহৰ সুগন্ধি নিজা আৰু এই সমূহ সুগন্ধি আপুনি বজাৰত বিচাৰি নাপাব, পাব মাথো মোৰ ইয়াত ।" তেওঁ এইদৰে কয় ।
কেঁচামাল অসমতেই পোৱা যায় :
ধূপ প্ৰস্তুতৰ বাবে অধিকাংশ কেঁচামালেই অসমত পোৱা যায় বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয়, "সেয়েহে যেতিয়া এই কামত কোনো লোক মনোনিৱেশ কৰে, তেওঁ নিশ্চয় সুফল লাভ কৰিব আৰু নিজৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ পথ বিচাৰি পাব । কদম গছৰ গুটি, কেতেকী ফুল, নিম, মাখিয়তি হৈ পৰিছে ধূপ বনোৱা কেঁঁচামাল । মোৰ নিজা ধূপৰ কাৰখানাত অসমত পোৱা কেতেকী ফুল, মাখিয়তি, নিম, চম্পা, কদম গছৰ গুটি আদিৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা । এই উপাদানসমূহৰ সংমিশ্ৰণত ৰাজকদম, ৰাজকেতেকী, ৰাজব্ৰেণ্ড, নিমৰাজ আদি ধূপ বনোৱা হৈছে । এইসমূহ ধূপ ঔষধিযুক্ত । ই মেলেৰিয়া, ডেংগু আদিৰ মহৰ আক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ কাম কৰে । মোৰ এই কামত আগবাঢ়ি যোৱাত কেইবাটাও সংস্থাৰ লগতে অসম বাণিজ্য মেলায়ো সহায় কৰিছে । ধূপৰ পিছত মোৰ অগৰুৰ ওপৰত কাম কৰাৰ ইচ্ছা পুহি ৰাখিছো আৰু ইতিমধ্যে পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰিছো ।"
বৰপেটাৰোডত থকা অধিকাৰী এন্টাৰপ্ৰাইজ ২০০৫ চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল যদিও পঞ্জীয়ন লাভ কৰিছিল ২০১০ চনত । উত্তম অধিকাৰীয়ে ধূপৰ ব্যৱসায়ত পোনপটীয়াকৈ ১৬ জন লোকক সংস্থাপন দিয়াৰ লগতে বছৰি আনুমানিক ১.৫০ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰে ।