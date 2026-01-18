ট্ৰাম্পক আহ্বান আমেৰিকাৰ সাংসদৰ: দাইলৰ ওপৰত উচ্চ কৰ হ্ৰাস কৰিবলৈ ভাৰতক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰক
নৰ্থ ডাকোটা আৰু মণ্টানা ৰাজ্যৰ চিনেটৰসকলে যুক্তি দিছিল যে ভাৰতে আৰোপ কৰা উচ্চ শুল্কই আমেৰিকাৰ কৃষকসকলক ক্ষতি কৰিছে ।
Published : January 18, 2026 at 4:22 PM IST
ৱাশ্বিংটন : ভাৰতৰ সৈতে ভৱিষ্যতে যিকোনো বাণিজ্যিক চুক্তিত আমেৰিকাৰ দালি উৎপাদকসকলৰ বাবে অনুকূল ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পক আহ্বান জনাইছে আমেৰিকাৰ দুগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংসদে ৷ সাংসদসকলে যুক্তি আগবঢ়ায় যে ভাৰতে আৰোপ কৰা উচ্চ শুল্কই আমেৰিকাৰ কৃষকসকলক প্ৰতিযোগিতামূলকভাৱে তীব্ৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন কৰাইছে ৷
ৰিপাব্লিকান চিনেটৰ ষ্টিভ ডেইনছ (মন্টানা) আৰু কেভিন ক্ৰেমাৰে (নৰ্থ ডাকোটা) ১৬ জানুৱাৰীত ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পলৈ লিখা এখন পত্ৰত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল ৷ তেওঁলোকে আঙুলিয়াই দিছিল যে মন্টানা আৰু নৰ্থ ডাকোটা আমেৰিকাৰ সৰ্বাধিক দালি উৎপাদনকাৰী ৰাজ্য, য’ত বৃহৎ পৰিসৰত পটল, মচুৰ দাইল, চজিনাৰ দৰে শস্য উৎপাদন কৰা হয় ৷ ভাৰত বিশ্বৰ সৰ্বাধিক দালি গ্ৰাহক, বিশ্বব্যাপী ব্যৱহাৰৰ প্ৰায় ২৭ শতাংশ ৷
ভাৰতীয় শুল্কই আমেৰিকাৰ কৃষকৰ ক্ষতি কৰে
সাংসদসকলে পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিছে যে ভাৰতত মচুৰ দাইল, চজিনা, শুকান বীন, পটলৰ দৰে দালি ব্যাপকভাৱে সেৱন কৰা হয়, তথাপিও ভাৰত চৰকাৰে এই সামগ্ৰীসমূহৰ আমদানিৰ ওপৰত গধুৰ শুল্ক আৰোপ কৰিছে ৷ তেওঁলোকে বিশেষভাৱে হালধীয়া পটলৰ ওপৰত আৰোপ কৰা শুল্কৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷
পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি ভাৰতে ২০২৫ চনৰ ১ নৱেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ২০২৫ চনৰ ৩০ অক্টোবৰত হালধীয়া পটলৰ ওপৰত ৩০ শতাংশ শুল্ক ঘোষণা কৰে ৷
ভাৰত-আমেৰিকাৰ সহযোগিতা দুয়োৰে বাবে উপকাৰী
চিনেটৰ ডেইনছ আৰু ক্ৰেমাৰে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে হোৱা আলোচনাত দালিৰ ওপৰত শুল্কৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিলে ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা শক্তিশালী হ’ব পাৰে ৷ তেওঁলোকৰ মতে শুল্ক ৰেহাইয়ে আমেৰিকাৰ কৃষকসকলৰ বাবে বৃহৎ বজাৰ প্ৰদান কৰিব আৰু ভাৰতীয় গ্ৰাহকে যুক্তিসংগত মূল্যত উচ্চমানৰ দালি লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰিব ৷
ট্ৰাম্পৰ প্ৰথম কাৰ্যকালৰ কথা স্মৰণ
ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ প্ৰথম কাৰ্যকালৰ কথাও স্মৰণ কৰে সাংসদসকলে ৷ তেওঁলোকে কয় যে ভাৰতৰ সৈতে ২০২০ চনৰ বাণিজ্যিক আলোচনাৰ পূৰ্বে এই বিষয়টো তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছিল ৷ সেই সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকৰ চিঠিখন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল, য’ত আমেৰিকাৰ দালি উৎপাদকসকলে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুমতি দিছিল ৷
কৃষকৰ বাবে উন্নত বাণিজ্যিক পৰিৱেশৰ দাবী
পত্ৰখনত আমেৰিকাৰ সাংসদসকলে উল্লেখ কৰিছে যে আমেৰিকাই বাণিজ্যিক ভাৰসাম্যহীনতা দূৰ কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াত আমেৰিকাৰ কৃষকসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে ৷ তেওঁলোকে লিখিছে যে আমেৰিকাৰ কৃষকসকলে বিশ্বক খাদ্য যোগান ধৰাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, যদিহে তেওঁলোকক উন্নত বাণিজ্যিক সুযোগ প্ৰদান কৰা হয় ৷
উল্লেখ্য যে ২০১৯ চনত ভাৰতক জেনেৰেলাইজড চিষ্টেম অৱ প্ৰেফাৰেন্স (জি এছ পি)ৰ পৰা বাদ পৰাৰ পিছত ভাৰতীয় শুল্ক আৰু অধিক বৃদ্ধি পাই আমেৰিকাৰ কৃষি ৰপ্তানিৰ অধিক ক্ষতি হৈছে ৷ এতিয়া এই বিষয়টো ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক সম্পৰ্কৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত আকৌ এবাৰ দেখা গৈছে ৷
