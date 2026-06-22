ভাৰতলৈ আপাচী হেলিকপ্টাৰ, M777A2 হাউৱিটজাৰৰ বাবে সহায়ক সেৱা বিক্ৰীত অনুমোদন আমেৰিকাৰ
১৮ মে’ত বিদেশ বিভাগে আমেৰিকাৰ কংগ্ৰেছক ভাৰতলৈ আপাচী হেলিকপ্টাৰ আৰু M777A2 Ultra-Light Howitzers ৰ সেৱাৰ সম্ভাব্য বিক্ৰীৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ।
Published : June 22, 2026 at 2:17 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতৰ আপাচী হেলিকপ্টাৰ আৰু M777A2 Ultra-Light Howitzers ৰ বাবে বহনক্ষম সহায়ক সেৱা আৰু আনুষংগিক সঁজুলি বিক্ৰীৰ প্ৰস্তাৱৰ বিষয়ে আমেৰিকাই আনুষ্ঠানিকভাৱে অৱগত কৰিছে ৷ ইয়াৰ আনুমানিক ব্যয় ৪৮২.২ মিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ । আমেৰিকাৰ বিদেশী সামৰিক বিক্ৰী (এফএমএছ) কাৰ্যসূচী পৰিচালনা কৰা প্ৰতিৰক্ষা নিৰাপত্তা সহযোগিতা সংস্থাই (ডিএছচিএ) ১৭ জুনত ফেডাৰেল ৰেজিষ্টাৰত অস্ত্ৰ বিক্ৰীৰ অধিসূচনা জাৰি কৰে ।
১৮ মে’ত বিদেশ বিভাগে আমেৰিকাৰ কংগ্ৰেছক ভাৰতলৈ আপাচী হেলিকপ্টাৰ আৰু M777A2 Ultra-Light Howitzers ৰ সেৱাৰ সম্ভাব্য বিক্ৰীৰ বিষয়ে অৱগত কৰে । ভাৰতে বিশেষকৈ পাহাৰীয়া ভূখণ্ডত নিজৰ আৰ্টিলাৰী সামৰ্থ বৃদ্ধিৰ বাবে বিদেশী সামৰিক বিক্ৰী (এফএমএছ) পথৰ অধীনত আমেৰিকাৰ পৰা ক্ৰয় কৰা M777A2 Ultra-Light Howitzers ক অন্তৰ্ভুক্ত কৰে । ভাৰতীয় সেনাই নিখুঁত আক্ৰমণ আৰু যুদ্ধক্ষেত্ৰ সমৰ্থন অভিযানৰ বাবে বিশ্বৰ আটাইতকৈ উন্নত যুদ্ধ হেলিকপ্টাৰৰ ভিতৰত গণ্য কৰা এ এইচ-৬৪ই আপাচী আক্ৰমণাত্মক হেলিকপ্টাৰো পৰিচালনা কৰে ।
অধিসূচনা অনুসৰি ভাৰতে নিজৰ M777A2 Ultra-Light Howitzers ৰ বাবে দীৰ্ঘম্যাদী বহনক্ষম সমৰ্থনৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে । অধিসূচনাখনত কোৱা হৈছে যে, “তলত দিয়া অ-মুখ্য প্ৰতিৰক্ষা সঁজুলিৰ সামগ্ৰীসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব: আনুষংগিক সামগ্ৰী; স্পেয়াৰ, মেৰামতি আৰু ৰিটাৰ্ণ; প্ৰশিক্ষণ; কাৰিকৰী সহায়, ক্ষেত্ৰ সেৱা প্ৰতিনিধি, ডিপোৰ ক্ষমতা আৰু লজিষ্টিক আৰু কাৰ্যসূচী সমৰ্থনৰ অন্যান্য আনুষংগিক উপাদান । আনুমানিক মুঠ খৰচ ২৩ কোটি মাৰ্কিন ডলাৰ ৷”
এক পৃথক অধিসূচনাত প্ৰতিৰক্ষা বিভাগে কয় যে ভাৰতে এ এইচ-৬৪ ই আপাচী বহনক্ষম সহায়ক সেৱা, আমেৰিকা চৰকাৰ আৰু ঠিকাদাৰ অভিযান্ত্ৰিক, কাৰিকৰী আৰু লজিষ্টিক সহায়ক সেৱা, কাৰিকৰী তথ্য আৰু প্ৰকাশন, কৰ্মী প্ৰশিক্ষণ, আৰু অন্যান্য আনুষংগিক লজিষ্টিক আৰু কাৰ্যসূচীৰ সহায় বিচাৰিছে । আপাচী সমৰ্থন পেকেজৰ আনুমানিক খৰচ ১৯৮.২ মিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ । আপাচী সহায়ক সেৱা চুক্তিৰ প্ৰধান ঠিকাদাৰ হ’ব বয়িং কোম্পানী আৰু লকহিড মাৰ্টিন, আনহাতে ব্ৰিটেইনৰ কাম্ব্ৰিয়াত অৱস্থিত বিএই চিষ্টেমছে M777A2 Ultra-Light Howitzers সহায়ক কাৰ্যসূচীৰ প্ৰধান দায়িত্ববাহী হ’ব ।
প্ৰতিৰক্ষা বিভাগে কয় যে হেলিকপ্টাৰ আৰু হাউইটজাৰৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত সাহায্য বিক্ৰীয়ে আমেৰিকা-ভাৰতৰ কৌশলগত সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰি আমেৰিকাৰ বৈদেশিক নীতি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ লক্ষ্যত সহায় কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও ই ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় আৰু দক্ষিণ এছিয়া অঞ্চলত ৰাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, শান্তি, আৰু অৰ্থনৈতিক প্ৰগতিৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ শক্তি হিচাপে অব্যাহত থকা এটা ডাঙৰ প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰৰ নিৰাপত্তা উন্নত কৰাত সহায় কৰিব ।
প্ৰস্তাৱিত বিক্ৰীয়ে ভাৰতৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব, ইয়াৰ গৃহভূমি প্ৰতিৰক্ষা শক্তিশালী কৰিব আৰু আঞ্চলিক ভাবুকি ৰোধ কৰিব । এই সামগ্ৰী আৰু সেৱাসমূহ সশস্ত্ৰ বাহিনীত শোষণ কৰাত ভাৰতে কোনো অসুবিধা নাপাব বুলি প্ৰতিৰক্ষা বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে । প্ৰস্তাৱিত বিক্ৰীয়ে অঞ্চলটোৰ মৌলিক সামৰিক ভাৰসাম্যৰ পৰিৱৰ্তন নকৰে আৰু আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত কোনো বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব বুলিও কোৱা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: নৌসেনাক তিনিখন থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত বিমান অৰ্পন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ