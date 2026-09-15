ETV Bharat / business

ইউপিআই পেমেণ্টত ২০০০ টকা পৰ্যন্ত লোৱা নহ’ব কোনো ধৰণৰ মাচুল

ইউপিআইৰ জৰিয়তে পেমেণ্ট কৰা বা লাভ কৰা ব্যক্তিজনৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে ২০০০ টকা পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ মাচুল আৰোপ কৰাত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে ৷

UPI CHARGES
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2026 at 10:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে সোমবাৰে ইউপিআই পেমেণ্ট সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰে ৷ বেংক আৰু চিষ্টেম প্ৰদানকাৰীয়ে ইউপিআই লেনদেন আৰু ৰুপে ডেবিট কাৰ্ডৰ পেমেণ্টৰ ওপৰত ২০০০ টকা পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ মাচুল আৰোপ কৰিব নোৱাৰিব বুলি্ মন্ত্ৰণালয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে ৷

সোমবাৰে জাৰি কৰা ভাৰতীয় ৰাজপত্ৰিত অধিসূচনাত মন্ত্ৰণালয়ে উল্লেখ কৰে যে পেমেণ্ট এণ্ড ছেটেলমেণ্ট চিষ্টেমছ এক্ট, ২০০৭ (২০০৭ ৰ ৫১) ধাৰা ১০এৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বেংক আৰু চিষ্টেম প্ৰদানকাৰীক ৰুপে ডেবিট কাৰ্ড আৰু ইউপিআই লেনদেনৰ জৰিয়তে পেমেণ্ট কৰা বা লাভ কৰা ব্যক্তিজনৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে ২০০০ টকা পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ মাচুল আৰোপ কৰাত বাধা আৰোপ কৰিছে ৷

UPI CHARGES
ৰাজপত্ৰিত অধিসূচনা (ETV Bharat)

অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে এটা বিত্তীয় সংবাদ মাধ্যমে সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি প্ৰকাশ কৰিছে যে অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পেমেণ্ট কৰ্প’ৰেশ্যনে ২০০০ টকাৰ ওপৰৰ ইউপিআই লেনদেনৰ মাচুল সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব পাৰে ৷

আগষ্ট মাহত চৰকাৰে এটা নিৰ্দিষ্ট সীমাৰ ওপৰৰ কিছুমান ইউপিআই ব্যৱসায়ী লেনদেনত নামমাত্ৰ মাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট ৰেট (এমডিআৰ) আৰোপ কৰাৰ পথ মুকলি কৰিছিল, লগতে গ্ৰাহক আৰু ব্যক্তিৰ পৰা ব্যক্তিলৈ পেমেণ্ট বিনামূলীয়া থাকিব বুলিও আশ্বাস দিছিল ৷

চৰকাৰে কয় যে এই পৰিৱৰ্তনক ভাৰতৰ ডিজিটেল পেমেণ্ট আন্তঃগাঁথনি বহনক্ষম, প্ৰতিযোগিতামূলক আৰু দেশৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ডিজিটেল অৰ্থনীতিক সহায় কৰিব পৰাকৈ সক্ষম কৰাৰ বাবে কৰা বৃহত্তৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে চাব লাগে ৷

প্ৰস্তাৱিত নীতি পৰিৱৰ্তনৰ আঁৰত বাহ্যিক প্ৰভাৱ থকাৰ বাতৰিও মন্ত্ৰণালয়ে খাৰিজ কৰে আৰু এনে দাবীক ‘ভিত্তিহীন, সম্পূৰ্ণ মিছা আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ’ বুলি অভিহিত কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : গ্ল’বেল ফিনটেক ফেষ্টত ইউপিআইৰ বিশ্বব্যাপী প্ৰসাৰৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ

ইণ্টাৰনেট নোহোৱাকৈও এতিয়াৰে পৰা ডিজিটেল পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব, জানক সবিশেষ

ডিজিটেল পেমেণ্ট UPI-ৰ ১০ বছৰ; লেনদেনৰ মূল্য প্ৰায় ১৩,০০০ গুণ বৃদ্ধি

TAGGED:

বিত্ত মন্ত্ৰণালয়
মাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট ৰেট
ইউপিআই পেমেণ্ট
ডিজিটেল পেমেণ্ট
UPI CHARGES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.