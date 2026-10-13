ETV Bharat / business

দীপাৱলীলৈকে নিশ্চিন্তে কৰক ইউপিআই লেনদেন, নালাগে এমডিআৰ

মঙলবাৰে চৰকাৰে নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিৰ পৰা ব্যৱসায়ীলৈ (P2M) ২০০০ টকাতকৈ অধিক ইউপিআই লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট ৰেট (MDR) ৰোলআউট পিছুৱাই দিয়ে ।

UPI MDR Rollout Postponed Beyond Diwali
দীপাৱলীলৈকে নিশ্চিন্তে কৰক ইউপিআই লেনদেন (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 13, 2026 at 3:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: কেইদিনমান পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইউপিআই (UPI) ৰ দ্বাৰা ধনৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল ৷ সেই অনুসৰি কোনো ব্যক্তিয়ে ব্যৱসায়িক একাউণ্টত ধন প্ৰদান কৰিলে ২০০০ টকাৰ ওপৰত ০.৪ শতাংশ কৰ আৰোপ কৰা হ’ব ৷ কিন্তু এতিয়া সাময়িকভাৱে সেই সিদ্ধান্ত স্থগিত ৰখা হৈছে ৷

উৎসৱৰ বতৰৰ আৰম্ভণিতে হয়তো জনতাক চৰকাৰে সেই টাঙোন সোধাব খোজা নাই ৷ মঙলবাৰে চৰকাৰে নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিৰ পৰা ব্যৱসায়ীলৈ (P2M) ২০০০ টকাতকৈ অধিক ইউপিআই লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট ৰেট (MDR) ৰোলআউট পিছুৱাই দিয়ে ।

ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পেমেণ্ট নিগমে মঙলবাৰে জনোৱা মতে, ইউপিআই আৰু সেৱা পৰিচালনা সমিতিৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিৰ পৰা ব্যৱসায়ীলৈ (P2M) ইউপিআই লেনদেনত মাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট ৰেট (MDR) দীপাৱলীৰ পিছত কাৰ্যকৰী কৰা হ’ব ৷

উৎসৱৰ পূৰ্বে গ্ৰাহকৰ আৱেগক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কেইবাটাও ব্যৱসায়ী সংস্থা, ফিনটেক আৰু পেমেণ্ট কোম্পানীয়ে ইউপিআই MDR ৰূপায়ণ পিছুৱাই দিবলৈ এনপিচিআইক আবেদন জনোৱাৰ পিছতে চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷

২০০০ টকাৰ ওপৰৰ ব্যৱসায়িক লেনদেন : ২০০০ টকাৰ ওপৰৰ P2M লেনদেনত ০.৪% এমডিআৰ প্ৰযোজ্য হ’ব । চৰকাৰে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে এমডিআৰ চাৰ্জ বেংক, পেমেণ্ট সেৱা প্ৰদানকাৰী আৰু ইউপিআই এপ্লিকেচন প্ৰদানকাৰীকে ধৰি পেমেণ্ট ইক’চিষ্টেমৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ মাজত ভাগ কৰা হ’ব ।

অত্যাৱশ্যকীয় খণ্ডৰ লেনদেন : ৰে’লৱে, দূৰসংযোগ, বীমা, ইন্ধন আৰু কৃষি সামগ্ৰীকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় আৰু লঘু মূলধনী খণ্ডত ২০০০ টকাৰ ওপৰৰ প্ৰতিটো লেনদেনত ৫ টকাৰ এমডিআৰ লোৱা হ’ব ।

উল্লেখযোগ্য যে প্ৰৱৰ্তন কৰা নতুন ইউপিআই ফ্ৰেমৱৰ্কে যিকোনো ব্যক্তিৰ পৰা আন ব্যক্তিলৈ লেনদেনত শূন্য প্ৰভাৱ পেলাব । ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে শূন্য-এমডিআৰ কাঠামোৰ অধীনত সামৰি লোৱা লেনদেনৰ লগতে ২০০০ টকা পৰ্যন্ত লেনদেন বিনামূলীয়া হ’ব ।

যিকোনো ব্যক্তিৰ মাজত লেনদেন

  • ২০০০ টকা পৰ্যন্ত ব্যৱসায়িক লেনদেন : ২০০০ টকা পৰ্যন্ত সকলো ব্যক্তিৰ পৰা ব্যৱসায়ীলৈ (P2M) লেনদেন এম ডি আৰমুক্ত হৈ থাকিব ।
  • ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীয়ে লাভ কৰা ধন : ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু পথৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এক বৃহৎ ৰেহাইৰ ৰূপত ব্যক্তিৰ পৰা ব্যক্তিলৈ ব্যৱসায়ী (P2P M) শিতানৰ অধীনত ইউপিআই কিউআৰ ক’ডৰ জৰিয়তে প্ৰতিমাহে ১ লাখ টকা পৰ্যন্ত ধন পৰিশোধ কৰিলে সকলো লেনদেনত শূন্য এম ডি আৰ লাভ কৰি থাকিব ।
  • মূলধনী বজাৰৰ লেনদেন : মিউচুৱেল ফাণ্ড, ছিকিউৰিটিজ, ষ্টকব্ৰোকাৰ আৰু ডিলাৰৰ সৈতে জড়িত পেমেণ্টত ০.০২% এমডিআৰ কৰ্তন কৰা হ’ব, যাৰ সীমা প্ৰতিটো লেনদেনত ৩০০ টকা ।

লগতে পঢ়ক: চলিত বৰ্ষত ভাৰতৰ বিকাশৰ হাৰ ৭%, বিশ্বজনীন বিকাশৰ পূৰ্বাভাস ৩.১% লৈ কৰ্তন আইএমএফৰ

TAGGED:

ইউপিআই
মাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট ৰেট
ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পেমেণ্ট নিগম
UPI MDR
UPI MDR ROLLOUT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.