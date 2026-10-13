দীপাৱলীলৈকে নিশ্চিন্তে কৰক ইউপিআই লেনদেন, নালাগে এমডিআৰ
মঙলবাৰে চৰকাৰে নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিৰ পৰা ব্যৱসায়ীলৈ (P2M) ২০০০ টকাতকৈ অধিক ইউপিআই লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট ৰেট (MDR) ৰোলআউট পিছুৱাই দিয়ে ।
Published : October 13, 2026 at 3:52 PM IST
নতুন দিল্লী: কেইদিনমান পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইউপিআই (UPI) ৰ দ্বাৰা ধনৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল ৷ সেই অনুসৰি কোনো ব্যক্তিয়ে ব্যৱসায়িক একাউণ্টত ধন প্ৰদান কৰিলে ২০০০ টকাৰ ওপৰত ০.৪ শতাংশ কৰ আৰোপ কৰা হ’ব ৷ কিন্তু এতিয়া সাময়িকভাৱে সেই সিদ্ধান্ত স্থগিত ৰখা হৈছে ৷
উৎসৱৰ বতৰৰ আৰম্ভণিতে হয়তো জনতাক চৰকাৰে সেই টাঙোন সোধাব খোজা নাই ৷ মঙলবাৰে চৰকাৰে নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিৰ পৰা ব্যৱসায়ীলৈ (P2M) ২০০০ টকাতকৈ অধিক ইউপিআই লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট ৰেট (MDR) ৰোলআউট পিছুৱাই দিয়ে ।
UPI MDR on Select Merchant Transactions Shall be Implemented Post Diwali Press Release Link: https://t.co/5KMjOP0tHd https://t.co/pD8IKfN6sR— NPCI (@NPCI_NPCI) October 13, 2026
ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পেমেণ্ট নিগমে মঙলবাৰে জনোৱা মতে, ইউপিআই আৰু সেৱা পৰিচালনা সমিতিৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিৰ পৰা ব্যৱসায়ীলৈ (P2M) ইউপিআই লেনদেনত মাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট ৰেট (MDR) দীপাৱলীৰ পিছত কাৰ্যকৰী কৰা হ’ব ৷
উৎসৱৰ পূৰ্বে গ্ৰাহকৰ আৱেগক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কেইবাটাও ব্যৱসায়ী সংস্থা, ফিনটেক আৰু পেমেণ্ট কোম্পানীয়ে ইউপিআই MDR ৰূপায়ণ পিছুৱাই দিবলৈ এনপিচিআইক আবেদন জনোৱাৰ পিছতে চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷
📢 UPI MDR on Select Merchant Transactions to be implemented Post-Diwali The #UPI and Services Steering Committee has decided to implement the Merchant Discount Rate (#MDR) on select Person-to-Merchant (P2M) UPI transactions immediately after Diwali, keeping the festive season in view. The effective date will be notified separately. #DigitalPayments #NPCI @UPI_NPCI— PIB India (@PIB_India) October 13, 2026
২০০০ টকাৰ ওপৰৰ ব্যৱসায়িক লেনদেন : ২০০০ টকাৰ ওপৰৰ P2M লেনদেনত ০.৪% এমডিআৰ প্ৰযোজ্য হ’ব । চৰকাৰে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে এমডিআৰ চাৰ্জ বেংক, পেমেণ্ট সেৱা প্ৰদানকাৰী আৰু ইউপিআই এপ্লিকেচন প্ৰদানকাৰীকে ধৰি পেমেণ্ট ইক’চিষ্টেমৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ মাজত ভাগ কৰা হ’ব ।
Keeping the festive season in mind, MDR on select Person-to-Merchant (P2M) UPI transactions will be implemented after Diwali, on a date to be notified separately. #UPI #DigitalPayments #DigitalIndia https://t.co/npRJvzpILb— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) October 13, 2026
অত্যাৱশ্যকীয় খণ্ডৰ লেনদেন : ৰে’লৱে, দূৰসংযোগ, বীমা, ইন্ধন আৰু কৃষি সামগ্ৰীকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় আৰু লঘু মূলধনী খণ্ডত ২০০০ টকাৰ ওপৰৰ প্ৰতিটো লেনদেনত ৫ টকাৰ এমডিআৰ লোৱা হ’ব ।
উল্লেখযোগ্য যে প্ৰৱৰ্তন কৰা নতুন ইউপিআই ফ্ৰেমৱৰ্কে যিকোনো ব্যক্তিৰ পৰা আন ব্যক্তিলৈ লেনদেনত শূন্য প্ৰভাৱ পেলাব । ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে শূন্য-এমডিআৰ কাঠামোৰ অধীনত সামৰি লোৱা লেনদেনৰ লগতে ২০০০ টকা পৰ্যন্ত লেনদেন বিনামূলীয়া হ’ব ।
STORY | NPCI defers levy of MDR on UPI transactions; no new date announced for implementation In a major relief to UPI users, the decision to levy a Merchant Discount Rate of 0.4 per cent on transactions over Rs 2,000 has been deferred, with NPCI on Tuesday saying a new date for the implementation will be decided after Diwali. READ: https://t.co/4emHmHkXXZ— Press Trust of India (@PTI_News) October 13, 2026
যিকোনো ব্যক্তিৰ মাজত লেনদেন
- ২০০০ টকা পৰ্যন্ত ব্যৱসায়িক লেনদেন : ২০০০ টকা পৰ্যন্ত সকলো ব্যক্তিৰ পৰা ব্যৱসায়ীলৈ (P2M) লেনদেন এম ডি আৰমুক্ত হৈ থাকিব ।
- ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীয়ে লাভ কৰা ধন : ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু পথৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এক বৃহৎ ৰেহাইৰ ৰূপত ব্যক্তিৰ পৰা ব্যক্তিলৈ ব্যৱসায়ী (P2P M) শিতানৰ অধীনত ইউপিআই কিউআৰ ক’ডৰ জৰিয়তে প্ৰতিমাহে ১ লাখ টকা পৰ্যন্ত ধন পৰিশোধ কৰিলে সকলো লেনদেনত শূন্য এম ডি আৰ লাভ কৰি থাকিব ।
- মূলধনী বজাৰৰ লেনদেন : মিউচুৱেল ফাণ্ড, ছিকিউৰিটিজ, ষ্টকব্ৰোকাৰ আৰু ডিলাৰৰ সৈতে জড়িত পেমেণ্টত ০.০২% এমডিআৰ কৰ্তন কৰা হ’ব, যাৰ সীমা প্ৰতিটো লেনদেনত ৩০০ টকা ।
লগতে পঢ়ক: চলিত বৰ্ষত ভাৰতৰ বিকাশৰ হাৰ ৭%, বিশ্বজনীন বিকাশৰ পূৰ্বাভাস ৩.১% লৈ কৰ্তন আইএমএফৰ