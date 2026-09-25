ETV Bharat / business

UPI MDR কি? ইয়াৰ টকা ক’লৈ যায় আৰু এয়া কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ

বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ মতে, ইউপিআইৰ এমডিআৰ কোনো কৰ বা চেছ বা উপ-কৰ নহয় আৰু এই ধন চৰকাৰৰ ওচৰলৈ নাযায়, বিতং জানিবলৈ পঢ়ক সৌৰভ শুক্লাৰ প্ৰতিবেদন...

UPI MERCHANT DISCOUNT RATE
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 25, 2026 at 1:39 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ইউপিআই (UPI, Unified Payments Interface) মাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট ৰেটক (Merchant Discount Rate, MDR) লৈ হোৱা বিতৰ্কই তিনিটা মূল প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰিছে । সেইকেইটা হৈছে ইয়াক কোনে দিয়ে, ইয়াৰ ধন ক’লৈ যায় আৰু ইউপিআই ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে বহুলাংশে বিনামূলীয়া হৈ থকাৰ সময়ত ইয়াক কিয় প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে ?

বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ সূত্ৰই বৃহস্পতিবাৰে ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, এই প্ৰস্তাৱিত কাঠামোৰ লক্ষ্য হৈছে ভাৰতৰ নিজৰ ডিজিটেল পেমেণ্ট পৰিৱেশতন্ত্ৰক আৰ্থিকভাৱে বহনক্ষম কৰি তোলাৰ লগতে ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি, নিৰাপত্তা আৰু অধিক বিস্তাৰ যেনে সৰু চহৰ আৰু গ্ৰামাঞ্চলকে ধৰি সম্প্ৰসাৰণত সহায় কৰা ।

UPI MERCHANT DISCOUNT RATE
UPI MDR কি ? ইয়াৰ টকা ক’লৈ যায় আৰু ই কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ (ETV Bharat)

বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াই স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এমডিআৰ কোনো কৰ বা চেছ বা চাৰ্চাৰ্জ (surcharge) নহয় আৰু এই ধন চৰকাৰৰ হাতলৈ নাযায় । বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰস্তাৱিত কাঠামোৰ অধীনত ইউপিআইৰ প্ৰায় ৯৬% ব্যৱসায়ী লেনদেনত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে ।

বিষয়াগৰাকীয়ে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে ইউপিআই পেমেণ্টক ডেবিট কাৰ্ডৰ লেনদেনৰ পৰা কিয় পৃথক হিচাপে গণ্য ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, যিহেতু ব্যৱসায়ীসকলে ইতিমধ্যে উক্ত এমআৰপিৰ (সৰ্বোচ্চ খুচুৰা মূল্য) ওপৰত পেমেণ্ট-প্ৰচেছিং চাৰ্জৰ খৰচ বহন কৰি আছে । তেওঁ লগতে কয় যে ভাৰতীয় বেংক সন্থাই (Indian Banks' Association, IBA) শীঘ্ৰে ইউপিআইৰ লেনদেনত এমডিআৰ সম্পৰ্কে হোৱা বিভিন্ন ভুল ধাৰণা আৰু উৰাবাতৰি দূৰ কৰিবলৈ সজাগতা অভিযান চলাব ।

UPI MERCHANT DISCOUNT RATE
UPI MDR কি ? ইয়াৰ টকা ক’লৈ যায় আৰু ই কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ (ETV Bharat)

কি মুক্ত হৈ থাকিব ?

সূত্ৰ অনুসৰি:

  • পৰিমাণ যিয়েই নহওক কিয় ব্যক্তিৰ পৰা ব্যক্তিলৈ (Person-to-Person, P2P) সকলো ইউপিআই লেনদেন বিনামূলীয়া হৈ থাকিব ।
  • ২,০০০ টকা পৰ্যন্ত ইউপিআই ব্যৱসায়ী লেনদেনত এমডিআৰ শূন্য হৈ থাকিব ।
  • ইউপিআই কিউআৰৰ জৰিয়তে মাহে ১ লাখ টকা পৰ্যন্ত গ্ৰহণ কৰা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এমডিআৰ শূন্য হৈ থাকিব ।
  • ৰুপে (RuPay) ডেবিট-কাৰ্ড লেনদেন এমডিআৰমুক্ত হৈ থাকিব ।
  • ২,০০০ টকাৰ ওপৰৰ নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিৰ পৰা ব্যৱসায়ীলৈ (Person-to-Merchant, P2M) লেনদেনৰ বাবে ০.৪% এমডিআৰ প্ৰযোজ্য হ’ব ।
  • ৭৫,০০০ টকা আৰু তাৰ ওপৰৰ লেনদেনৰ বাবে সাধাৰণ এমডিআৰৰ সীমা ৩০০ টকা হ’ব ।
  • ৰে'লৱে, টেলিকম, বীমা, ইন্ধন আৰু কৃষি সামগ্ৰীৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয় খণ্ডত ২০০০ টকাৰ ওপৰৰ যোগ্য লেনদেনত ৫ টকা ফ্লেট এমডিআৰ হ'ব ।

গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল, গ্ৰাহকে এমডিআৰ দিব নালাগে । বেংকসমূহক পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে যে ব্যৱসায়ীসকলে যাতে এই মাচুলৰ বোজা গ্ৰাহকৰ ওচৰলৈ লৈ নাযায় ।

UPI MERCHANT DISCOUNT RATE
UPI MDR কি ? ইয়াৰ টকা ক’লৈ যায় আৰু ই কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ (ETV Bharat)

টকা ক’লৈ যায় ?

এটা সাধাৰণ ৫,০০০ টকাৰ ইউপিআই ব্যৱসায়ী লেনদেনৰ কথা ধৰা হওক । ০.৪% এমডিআৰত ব্যৱসায়ী পক্ষত মাচুল হ’ব ২০ টকা । তুলনামূলকভাৱে একেটা ৫,০০০ টকা ক্ৰয়ত ২% ক্ৰেডিট-কাৰ্ড এমডিআৰ হ'ব ১০০ টকা ।

দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে কিন্তু এই সামগ্ৰীৰ মূল্য ৫,০০০ টকা । বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, ক্ৰয়ৰ ওপৰত আৰোপ কৰা কৰৰ পৰিৱৰ্তে এমডিআৰ হৈছে পেমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ লগত জড়িত খৰচহে ।

UPI MERCHANT DISCOUNT RATE
UPI MDR কি ? ইয়াৰ টকা ক’লৈ যায় আৰু ই কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ (ETV Bharat)

এটা যোগ্য ইউপিআই ব্যৱসায়ী লেনদেনৰ বাবে ২০ টকা এমডিআৰ সমগ্ৰ পেমেণ্ট পৰিৱেশতন্ত্ৰত তলত দিয়া ধৰণে বিতৰণ কৰা হ'ব:

  • ইছ্যু কৰা বেংকলৈ ৪০%
  • ব্যৱসায়ী অধিগ্ৰহণকাৰী/ব্যৱসায়ীৰ বেংক বা পেমেণ্ট গে'টৱেলৈ ৩০%
  • ইউপিআই এপলৈ ২০%
  • ইউপিআই এপটোৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰা পেয়াৰ পিএছপি (payer PSP bank sponsoring) বেংকলৈ ১০%
  • চৰকাৰী অংশীদাৰিত্ব : শূন্য

সেয়েহে এই ৰাজহ চৰকাৰৰ হাতলৈ নহয়, লেনদেন প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু সমৰ্থনৰ লগত জড়িত প্ৰতিষ্ঠানসমূহলৈ প্ৰবাহিত হোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে এই এমডিআৰ যায় ।

UPI MERCHANT DISCOUNT RATE
UPI MDR কি ? ইয়াৰ টকা ক’লৈ যায় আৰু ই কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ (ETV Bharat)

বৰ্তমান এমডিআৰ কিয় প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে ?

বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, লেনদেনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে ইউপিআইৰ বাবে এক বহনক্ষম ৰাজহ ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে এই প্ৰস্তাৱিত মাচুল লোৱা হৈছে । এই ধনেৰে পেমেণ্ট আন্তঃগাঁথনি, ছাৰ্ভাৰ, চাইবাৰ সুৰক্ষা, জালিয়াতি প্ৰতিৰোধ আৰু গ্ৰাহকক সহায় কৰিব পৰা যাব । ইয়াৰ উপৰি গ্ৰাম্য আৰু অৰ্ধনগৰীয়া অঞ্চলত ইউপিআই সেৱা সম্প্ৰসাৰণত সহায় কৰিব পাৰিব ।

সূত্ৰসমূহে লগতে কয় যে এই কাঠামোটোৱে ইউপিআইত ক্ৰেডিট আৰু ইউপিআই ১২৩পেৰ দৰে নতুন সেৱাসমূহ সমৰ্থন কৰিব পাৰে ।

বেংক আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত অন্যান্য অংশীদাৰসকলৰ সৈতে আলোচনাৰ পিছতহে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । সংসদীয় স্থায়ী বিত্ত সমিতিখনেও ইউপিআইৰ দীৰ্ঘম্যাদী বহনক্ষমতা নিশ্চিত কৰিবলৈ এক কাৰ্যকৰী ৰাজহ ব্যৱস্থাৰ আহ্বান জনাইছে বুলি সূত্ৰসমূহে প্ৰকাশ কৰিছে ।

বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ যুক্তি হ’ল, ব্যৱসায়ী পেমেণ্ট চাৰ্জ (merchant payment charges) কেৱল ইউপিআইৰ বাবেই নহয় । ভাৰত আৰু বিদেশত ক্ৰেডিট-কাৰ্ড, ডেবিট-কাৰ্ড আৰু ডিজিটেল পেমেণ্ট ব্যৱস্থাতো একেধৰণৰ পেমেণ্ট-একচেপ্টেন্স চাৰ্জ (payment-acceptance charges) আছে ।

আন দেশবোৰে মাচুল কেনেকৈ লয়

UPI MERCHANT DISCOUNT RATE
UPI MDR কি ? ইয়াৰ টকা ক’লৈ যায় আৰু ই কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ (ETV Bharat)

সূত্ৰসমূহে কেইবাটাও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দ্ৰুত-পেমেণ্ট পৰিৱেশতন্ত্ৰত ব্যৱসায়ী বা পেমেণ্ট-গ্ৰহণ মাচুলৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ।

ব্ৰাজিলত প্ৰায় ০.২২%ৰ পৰা ০.৩৩%, ইণ্ডোনেছিয়াত প্ৰায় ০.৩০% আৰু চীন আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাত প্ৰায় ০.৪০% হাৰৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । আনহাতে, দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু ছিংগাপুৰত এই হাৰ বেছি ।

অষ্ট্ৰেলিয়াত প্ৰতিটো লেনদেনত এই মাচুল ০.৩০ অষ্ট্ৰেলিয়ান ডলাৰ বা ০.৫০% পৰ্যন্ত হ’ব পাৰে । আনহাতে, থাইলেণ্ডত ১০ বাট পৰ্যন্ত আৰু আমেৰিকাত ০.৫০% পৰ্যন্ত মাচুলৰ অনুমতি দিয়া হৈছে বুলি সূত্ৰসমূহে প্ৰকাশ কৰিছে ।

ডেবিট কাৰ্ডৰ বিষয়ে কি ক’ব পাৰি ?

ভাৰতত কিছুমান ডেবিট-কাৰ্ড লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে ব্যৱসায়ী চাৰ্জ প্ৰযোজ্য যদিও ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা চাৰ্জ ল’ব পৰা এমডিআৰৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।

২০ লাখ টকা পৰ্যন্ত বাৰ্ষিক টাৰ্ণঅ'ভাৰ থকা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সৰ্বোচ্চ এমডিআৰ হৈছে ফিজিকেল পিঅ’এছ লেনদেনৰ (physical POS transactions) বাবে ০.৪০% আৰু কিউআৰ (QR) ভিত্তিক লেনদেনৰ বাবে ০.৩০% । এই দুয়োটাৰে সীমা প্ৰতিটো লেনদেনৰ বাবে ২০০ টকা ।

২০ লাখ টকাৰ ওপৰৰ টাৰ্ণঅ'ভাৰ থকা ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে ফিজিকেল পিঅ’এছ লেনদেনৰ বাবে সৰ্বোচ্চ এমডিআৰ ০.৯০% আৰু কিউআৰ ভিত্তিক লেনদেনৰ বাবে ০.৮০% । এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো লেনদেনৰ সীমা ১,০০০ টকা ।

ৰুপে ডেবিট-কাৰ্ড লেনদেনত এমডিআৰ শূন্য ।

লগতে পঢ়ক :ইউপিআই মাচুল বলৱৎ কৰিলে বন্ধ হ'ব পাৰে অনলাইন লেনদেন: আন্দোলনৰ সতৰ্কবাণী চিটিআইৰ
লগতে পঢ়ক :অৰ্থনীতি সন্দৰ্ভত নিৰন্তৰ নেতিবাচক মন্তব্য চিন্তনীয়, ভাৰতৰ অৱস্থা আনতকৈ বহুত ভাল: সীতাৰমণ

TAGGED:

UPI MDR
ইউ পি আই
এম ডি আৰ
ডিজিটেল লেনদেন
UPI MERCHANT DISCOUNT RATE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.