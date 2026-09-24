বেংক বন্ধ : ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ দৰমহা কেতিয়া পাব কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰে ?

বেংক বন্ধ : ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ দৰমহা কেতিয়া পাব কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰে ?
কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ কর্মচাৰীৰ দৰমহাৰ আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ পেঞ্চনা সন্দৰ্ভত এক ডাঙৰ খবৰ ৷ ২৫ ছেপ্টেম্বৰত লাভ কৰিব ধন ৷ কিন্তু অক্টোবৰত হ’ব সম্পূৰ্ণ হিচাপ ৷
Published : September 24, 2026 at 8:07 PM IST
নতুন দিল্লী : সমগ্ৰ দেশৰ লাখ লাখ কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ কর্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে এক বিশেষ খবৰ ৷ ছেপ্টেম্বৰৰ দৰমহা আৰু পেঞ্চন লাভ কৰিবলৈ মাহটোৰ শেষ দিনটোলৈকে আৰু অপেক্ষা কৰিব নালাগে । কিয়নো কর্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে ২৫ ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰেই তেওঁলোকৰ দৰমহা লাভ কৰিব ৷ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত এক জাননী জাৰি কৰিছে ।
- ধৰ্মঘটৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে
চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা সাধাৰণতে মাহৰ শেষ কৰ্ম দিনটোত দিয়া হয় । অৱশ্যে এইবাৰ ২৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৩০ ছেপ্টেম্বৰলৈ তিনিদিনীয়াকৈ দেশজোৰা বেংক ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন হ’ব ৷ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ এগৰাকী বিষয়াই উল্লেখ কৰা অনুসৰি এই ধৰ্মঘটে বেংকিং লেনদেন আৰু চেক ক্লিয়াৰিং সেৱাত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
September Salary & Pension Early— 8th pay commission (@8thpaycommision) September 23, 2026
Due to the proposed 3-day nationwide bank strike from 28–30 September 2026, the September 2026 salary, wages and pension of Central Government employees and pensioners will be paid early on 25 September 2026 to avoid banking disruptions.… pic.twitter.com/0yXqvv9Btu
যিহেতু ২৬ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ চতুৰ্থটো শনিবাৰ আৰু ২৭ ছেপ্টেম্বৰ দেওবাৰ, গতিকে মাহৰ শেষত কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে নগদ ধনৰ কোনো ধৰণৰ নাটনি নহ’বলৈ সকলো পে এণ্ড একাউণ্টছ অফিচ (PAO) আৰু বেংকক ২৫ ছেপ্টেম্বৰত সকলো পেমেণ্ট ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ছমহীয়া বন্ধৰ সৈতে জড়িত অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰ্থিক পৰিশোধসমূহো আগতীয়াকৈ নিষ্পত্তি কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
- অক্টোবৰৰ দৰমহাত হ’ব হিচাপ
চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে যে ২৫ ছেপ্টেম্বৰত লাভ কৰা ধনৰাশিক “এডভান্স পেমেণ্ট” বুলি গণ্য কৰা হ’ব । ছেপ্টেম্বৰৰ মাহ শেষ হোৱাৰ পাছত যেতিয়া চূড়ান্ত দৰমহা নিৰ্ধাৰণ কৰা হ’ব, তেতিয়া ২০২৬ চনৰ অক্টোবৰৰ দৰমহাৰ বিপৰীতে সালসলনি কৰা হ’ব ৷
- প্ৰথমবাৰৰ বাবে: এই দেওবাৰেও খোলা থাকিব চৰকাৰী বেংক
একেৰাহে কেইবাদিনো ধৰ্মঘট ৰূপায়ণ হ’বলগীয়া হোৱাৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা অসুবিধাৰ পৰা সাধাৰণ জনতাক সকাহ দিবলৈ ভাৰতৰ বিত্ত মন্ত্ৰণালয় আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকে আন এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । এই দেওবাৰ অৰ্থাৎ ২৭ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৬ তাৰিখে দেশৰ সকলো ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংক আৰু আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক সদায়ৰ দৰে খোলা থাকিব ।
দেওবাৰে সকলো বেংকৰ শাখা, মুদ্ৰা চেষ্ট আৰু এটিএম সংযুক্ত শাখাকে সচৰাচৰৰ দৰে খোলা থাকিবলৈ বিশেষ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে, যাতে ৰাইজে নগদ ধন বজাই ৰাখিব পাৰে আৰু ধৰ্মঘটৰ পূৰ্বে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে ।
- কিয় হৈছে ধৰ্মঘট ?
প্ৰায় ৯০ শতাংশ বেংক কৰ্মচাৰীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সংস্থা ইউনাইটেড ফ’ৰাম অৱ বেংক ইউনিয়নে (UFBU) মূলতঃ ৫ দিনীয়া বেংকিং কাৰ্যকৰী কৰাৰ দাবীত এই তিনিদিনীয়া ধৰ্মঘটৰ ঘোষণা কৰিছে । যদিহে চৰকাৰ আৰু ইউনিয়নৰ মাজত আলোচনা সফল নহয় তেন্তে ২৮ৰ পৰা ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সমগ্ৰ দেশৰ বেংকৰ শাখাসমূহ বন্ধ হ’ব পাৰে । অৱশ্যে এই সময়ছোৱাত UPI আৰু নেট বেংকিঙৰ দৰে ডিজিটেল সেৱা কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব ।