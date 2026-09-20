ETV Bharat / business

মৌৰ পৰা ৱাইন প্ৰস্তুত কৰি সোৱাদ দিছে ভোট জলকীয়া আৰু চাহৰ : গুৱাহাটীৰ দুই যুৱকৰ বিশেষ সাফল্য

অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ব্যতিক্ৰমী ৰূপত সাজু 'AS01' । আমিনগাঁওস্থিত বায়'টেক পাৰ্কত নিজৰ প্ৰডাকচন ইউনিট প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে । জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মাণিক কুমাৰ ৰায়ৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

AS01 wine
মৌৰ পৰা ৱাইন প্ৰস্তুত কৰি সোৱাদ দিছে ভোট জলকীয়া আৰু চাহৰ : গুৱাহাটীৰ দুই যুৱকৰ বিশেষ সাফল্য (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 20, 2026 at 1:28 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ধ্ৰুৱজ্যোতি ডেকা আৰু কৌস্তভ গোপাল গোস্বামী । গুৱাহাটীৰ এই দুই যুৱকে মৌৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰিছে ৱাইন । কেৱল ৱাইন প্ৰস্তুত কৰাই নহয়, মৌৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা ৱাইনত সোৱাদ তথা ফ্লেভাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে ভোট জলকীয়া আৰু চাহপাত । প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোট জলকীয়াক ৱাইনত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে পৰীক্ষামূলকভাৱে প্ৰস্তুত কৰা এই ৱাইনে বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিছে আৰু শীঘ্ৰেই বজাৰলৈ আহি আছে এই দুই যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাৰ 'AS01' ব্ৰেণ্ডৰ ৱাইন ।

তেওঁলোকে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ব্যতিক্ৰমী ৰূপত ব্ৰেণ্ডটোৰ নাম দিছে 'AS01' । গুৱাহাটীৰ আমিনগাঁওস্থিত গুৱাহাটী বায়'টেক পাৰ্কত তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰডাকচন ইউনিট প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে । ইতিমধ্যে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তেওঁলোকে সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

গুৱাহাটীৰ পৰা ৱাইন প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকে বৰ্তমান বেংগালুৰু আৰু দিল্লীলৈ প্ৰেৰণৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে । গুৱাহাটীৰ দুই যুৱকৰ মৌৰ দ্বাৰা ৱাইন প্ৰস্তুতৰ এই যাত্রাক লৈ আজিৰ এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।

AS01 wine
ধ্ৰুৱজ্যোতি ডেকা আৰু কৌস্তভ গোপাল গোস্বামী (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটী বায়'টেক পাৰ্কত থকা প্ৰডাকচন ইউনিটত ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ডেকা আৰু কৌস্তভ গোপাল গোস্বামীৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।

AS01 wine
মৌৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা 'AS01' ব্ৰেণ্ডৰ ৱাইন (ETV Bharat Assam)
  • কি দৰে আৰম্ভ হৈছিল মৌৰ দ্বাৰা ৱাইন প্ৰস্তুতৰ যাত্রা

ৱাইন প্ৰস্তুতৰ ধাৰণা সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে কয়, "আমি মৌৰ ব্যৱসায়ত জড়িত আছিলোঁ । মৌপালকৰ পৰা মৌ ক্ৰয় কৰি আমি আদা, তুলসী আদি ব্যৱহাৰ কৰি বিক্ৰী কৰি আহিছিলোঁ । কিন্তু ক'ভিড মহামাৰীৰ বাবে ২০২১ চনৰ লকডাউনৰ সময়ত আমাৰ ওচৰত ৬০ লিটাৰৰো অধিক মৌ থাকি গৈছিল । প্ৰশ্ন আহিল, মৌখিনিৰ কি কৰা যায় । তেতিয়া আমি 'মিট' বুলি এটা বস্তু গম পালোঁ যিটো বিশ্বৰ পুৰণি এলকহ'লিক বেভাৰেজ । যিটো মৌৰ ফাৰ্মিং কৰি প্ৰস্তুত কৰা হয় ।"

AS01 wine
মৌৰ পৰা ৱাইন প্ৰস্তুত কৰি সোৱাদ দিছে ভোট জলকীয়া আৰু চাহৰ : গুৱাহাটীৰ দুই যুৱকৰ বিশেষ সাফল্য (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, "তেতিয়া আমি ৫ লিটাৰৰ ফাৰ্মেণ্টেচন জাৰ এটা কিনি ঘৰতে মৌখিনিৰ দ্বাৰা ৱাইন প্ৰস্তুত কৰিলোঁ । প্ৰথমতে আমি নিজে খাই চালো আৰু ভাল পালোঁ । তাৰ পিছত ভাবিলোঁ এইটো কৰিব পৰা যায় । প্ৰথমতে আমি ৬০ লিটাৰত কৰিলোঁ । সেই সফলতাৰ পাছত আমি গুৱাহাটী বায়'টেক পাৰ্কত পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ এটা ফেক্টৰী প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ । সাধাৰণতে ১০০০ লিটাৰ ৱাইন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ৩০০ কেজি মৌ লাগে ।"

AS01 wine
এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ মুহূৰ্তত ধ্ৰুৱজ্যোতি ডেকা (ETV Bharat Assam)
  • কেতিয়া বজাৰলৈ আহিব মৌৰে প্ৰস্তুত কৰা ৱাইন

মৌৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা ৱাইনৰ প্ৰসংগত তেওঁলোকে কয়, "এতিয়া আমি বজাৰমুখী হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছোঁ । অনুজ্ঞাপত্রৰ সকলো কাম প্ৰায় সমাপ্তিৰ পথত । আমি বেংগালুৰু আৰু দিল্লীতো কথা পাতিছোঁ । তাত আমি আমাৰ ৱাইন যোগান ধৰাৰ বাবে অনুজ্ঞাপত্র লোৱাৰ বাবে কথা পাতিছোঁ । ৱাইন আৰু মিডৰ কেটেগৰীত ৭৫০ মিলিলিটাৰত এলুমিনিয়াম বা মেটেল বটলত পেকেজিং কৰা আমি ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথম হ'ম ।"

AS01 wine
মৌৰ পৰা ৱাইন প্ৰস্তুত কৰি সোৱাদ দিছে ভোট জলকীয়া আৰু চাহৰ : গুৱাহাটীৰ দুই যুৱকৰ বিশেষ সাফল্য (ETV Bharat Assam)
  • কি কি সোৱাদত পোৱা যাব মৌৰ ৱাইন

মৌৰ বিভিন্ন সোৱাদযুক্ত ৱাইনৰ প্ৰসংগত তেওঁলোকে কয়, "আমাৰ ৱাইন মূলত মৌৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় । মৌ প্ৰতিটো ছিজনত সলনি হৈ থাকে । যাৰ বাবে মিডৰ কোৱালিটিটো সলনি হৈ আছিল । তাৰ বাবে আমি ফ্লেভাৰ তথা সোৱাদৰ কথাটো চিন্তা কৰিলোঁ । আমি কৃত্রিম ফ্লেভাৰৰ বিপৰীতে আমাৰ ইয়াতে উপলব্ধ কেঁচামাল ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা ভাবিলোঁ । তাৰ বাবে জিআই টেগ থকা আমাৰ 'অসম টী' তথা অসমৰ চাহ আৰু ভোট জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ ।"

AS01 wine
মৌৰ পৰা ৱাইন প্ৰস্তুত কৰি সোৱাদ দিছে ভোট জলকীয়া আৰু চাহৰ : গুৱাহাটীৰ দুই যুৱকৰ বিশেষ সাফল্য (ETV Bharat Assam)

লগতে কয়, "আমি এই দুয়োটাৰ মিড প্ৰস্তুত কৰিলোঁ । মৌৰে ৱাইন প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত আমি চাহ আৰু ভোট জলকীয়াৰ মিড ব্যৱহাৰ কৰি ফ্লেভাৰিং কৰোঁ । ভেৰাইটি হিচাপত আমাৰ প্ৰথমটো হ'ব মৌৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত ৱাইন । দ্বিতীয়তে হ'ব মৌৰ চাহ ফ্লেভাৰৰ ৱাইন আৰু তৃতীয়তে ভোট জলকীয়া ফ্লেভাৰৰ ৱাইন । পৰৱৰ্তী সময়ত গাৰো পাহাৰৰ আনাৰস, কাৰ্বি আংলঙৰ আদা আদিক ফ্লেভাৰ হিচাপে আমাৰ মৌৰ ৱাইনত ব্যৱহাৰ কৰিম । তদুপৰি আমি ভৱিষ্যতে বিয়েৰ আৰু হুইস্কি বনাব পাৰোঁ । আমি আমাৰ থলুৱাভাৱে উপলব্ধ বস্তুৰ দ্বাৰাই ফ্লেভাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ।"

AS01 wine
আমিনগাঁওস্থিত বায়'টেক পাৰ্কত নিজৰ প্ৰডাকচন ইউনিট প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে (ETV Bharat Assam)
  • কিয় ব্ৰেণ্ডৰ নাম 'ASO1' দিয়া হ'ল

ৱাইনৰ ব্ৰেণ্ড সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে কয়, "বিভিন্ন প্ৰসিদ্ধ সুৰা সেই ঠাইৰ নামেৰে প্ৰসিদ্ধ হয় । তাৰ বাবে আমিও নিজৰ ঠাইৰ নামেৰে আমাৰ ব্ৰেণ্ডটোৰ নামকৰণ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিলোঁ । এইক্ষেত্রত আমি দুজনে বহুত চিন্তা-চৰ্চা কৰিলোঁ । তাৰ পিছত বহুত ভাবি আমি 'AS01' নামটো ঠিৰাং কৰিলোঁ । আমি গুৱাহাটীৰে হোৱা বাবে গুৱাহাটীৰ গাড়ীৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ লৈ ব্ৰেণ্ডটোৰ নাম দিলোঁ, যাতে মানুহে গম পায় যাতে আমি অসমৰ তথা গুৱাহাটীৰ ।"

AS01 wine
মৌৰ পৰা ৱাইন প্ৰস্তুত কৰি সোৱাদ দিছে ভোট জলকীয়া আৰু চাহৰ : গুৱাহাটীৰ দুই যুৱকৰ বিশেষ সাফল্য (ETV Bharat Assam)
  • ৱাইনত ভোট জলকীয়াৰ সোৱাদ

ভোট জলকীয়া সোৱাদযুক্ত ৱাইনৰ প্ৰসংগত তেওঁলোকে কয়, "আমাৰ দুটা ফ্লেভাৰ । এটা হ'ল ভোট জলকীয়া আৰু আনটো হ'ল অসমৰ চাহ । ভোট জলকীয়াৰ ফ্লেভাৰত হিটটো অলপ পাব যদিও সোৱাদটো বেছিকৈ পাব । ভোট জলকীয়াটো অসমৰ বাবে সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ হয় । কিন্তু বাহিৰত চাহিদা যথেষ্ট বেছি হ'ব । পূৰ্বে কোনেও ৱাইনত ব্যৱহাৰ কৰা নাই । আমি বিভিন্ন ঠাইলৈ আমাৰ এই ৱাইন লৈ গৈছোঁ আৰু সকলোৱে সমাদৰ কৰিছে ।"

AS01 wine
মৌৰ পৰা ৱাইন প্ৰস্তুত কৰি সোৱাদ দিছে ভোট জলকীয়া আৰু চাহৰ : গুৱাহাটীৰ দুই যুৱকৰ বিশেষ সাফল্য (ETV Bharat Assam)

ভাৰতৰ বাহিৰলৈ যোৱা প্ৰসংগত কয়, "আমি ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ডুবাইলৈ গৈছিলোঁ । আমাৰ ৱাইন ডুবাইলৈ লৈ গৈছিলোঁ । তাত তেওঁলোকৰ বাবে ইয়াৰ সোৱাদটো আপুৰুগীয়া আছিল । ভোট জলকীয়া আৰু চাহৰ ফ্লেভাৰ থকা ৱাইনৰ বাহিৰত যথেষ্ট চাহিদা হ'ব । আমাৰ ৱাইন মেটেলৰ বটলত পেকিং থাকিব আৰু ৭৫০ এম এলৰ হ'ব । মৌৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব যেতিয়া মূল্য কিছু বেছি হ'ব । প্ৰিমিয়াম কোৱালিটী হিচাপে থাকিব । ইয়াত এলকহলৰ পৰিমাণ বৰ্তমান ১২ শতাংশ আছে যদিও ১৮ শতাংশলৈ যাব পাৰিম ।"

AS01 wine
মৌৰ পৰা ৱাইন প্ৰস্তুত কৰি সোৱাদ দিছে ভোট জলকীয়া আৰু চাহৰ : গুৱাহাটীৰ দুই যুৱকৰ বিশেষ সাফল্য (ETV Bharat Assam)
  • আহি আছে থলুৱা ৱাইন

এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে কয়, "আমি অসমত ৱাইন উৎপাদন কৰি বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাটো আমাৰ চেষ্টা হ'ব । আমি বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছোঁ আৰু আমাৰ ৱাইন সকলোৱে আদৰি লোৱা দেখা পাইছোঁ । শীঘ্ৰেই আমাৰ প্ৰডাক্ট বজাৰলৈ আহিব । অন্তিম পৰ্যায়ত আছে । আমাৰ প্ৰচেছিং প্লাণ্টত এটা মাহত ৬ হাজাৰ বটল প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ । লিটাৰ হিচাপত আমাৰ ইয়াত মাহে প্ৰায় হাজাৰ লিটাৰ ৱাইন প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যাব । আমাৰ ইয়াত ১২ হাজাৰ লিটাৰলৈকে কৰিব পৰা যাব । চাহিদা অনুপাতে আমাৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰা হ'ব । আমি বিভিন্ন সামগ্ৰীক ফ্লেভাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম ।"

AS01 wine
অসম বায়'টেক কনক্লেভ ২০২২ত অংশগ্ৰহণৰ সময়ত (ETV Bharat Assam)
লগতে পঢ়ক :কেৱল ডিগ্ৰী লাভ কৰাটোৱেই শিক্ষা নহয়, ই জ্ঞান আৰু দক্ষতা আহৰণৰ এক নতুন অধ্যায়ৰ আৰম্ভণিহে : ৰাজ্যপাল আচাৰ্য
লগতে পঢ়ক :গুৱাহাটীৰ ক’লা ৰঙৰ অট’ৰিক্সা : যুগৰ সৈতে মিলিব নোৱাৰি নষ্টালজিয়া হৈ পৰিব নেকি ?

TAGGED:

মৌৰ পৰা ৱাইন
ৱাইনত ভোট জলকীয়া
ৱাইনত চাহৰ সোৱাদ
অসমৰ ৱাইন
AS01 WINE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.