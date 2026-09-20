মৌৰ পৰা ৱাইন প্ৰস্তুত কৰি সোৱাদ দিছে ভোট জলকীয়া আৰু চাহৰ : গুৱাহাটীৰ দুই যুৱকৰ বিশেষ সাফল্য

মৌৰ পৰা ৱাইন প্ৰস্তুত কৰি সোৱাদ দিছে ভোট জলকীয়া আৰু চাহৰ : গুৱাহাটীৰ দুই যুৱকৰ বিশেষ সাফল্য
অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ব্যতিক্ৰমী ৰূপত সাজু 'AS01' । আমিনগাঁওস্থিত বায়'টেক পাৰ্কত নিজৰ প্ৰডাকচন ইউনিট প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে । জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মাণিক কুমাৰ ৰায়ৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : September 20, 2026 at 1:28 PM IST
গুৱাহাটী : ধ্ৰুৱজ্যোতি ডেকা আৰু কৌস্তভ গোপাল গোস্বামী । গুৱাহাটীৰ এই দুই যুৱকে মৌৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰিছে ৱাইন । কেৱল ৱাইন প্ৰস্তুত কৰাই নহয়, মৌৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা ৱাইনত সোৱাদ তথা ফ্লেভাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে ভোট জলকীয়া আৰু চাহপাত । প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোট জলকীয়াক ৱাইনত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে পৰীক্ষামূলকভাৱে প্ৰস্তুত কৰা এই ৱাইনে বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিছে আৰু শীঘ্ৰেই বজাৰলৈ আহি আছে এই দুই যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাৰ 'AS01' ব্ৰেণ্ডৰ ৱাইন ।
তেওঁলোকে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ব্যতিক্ৰমী ৰূপত ব্ৰেণ্ডটোৰ নাম দিছে 'AS01' । গুৱাহাটীৰ আমিনগাঁওস্থিত গুৱাহাটী বায়'টেক পাৰ্কত তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰডাকচন ইউনিট প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে । ইতিমধ্যে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তেওঁলোকে সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
গুৱাহাটীৰ পৰা ৱাইন প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকে বৰ্তমান বেংগালুৰু আৰু দিল্লীলৈ প্ৰেৰণৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে । গুৱাহাটীৰ দুই যুৱকৰ মৌৰ দ্বাৰা ৱাইন প্ৰস্তুতৰ এই যাত্রাক লৈ আজিৰ এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
গুৱাহাটী বায়'টেক পাৰ্কত থকা প্ৰডাকচন ইউনিটত ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ডেকা আৰু কৌস্তভ গোপাল গোস্বামীৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।
- কি দৰে আৰম্ভ হৈছিল মৌৰ দ্বাৰা ৱাইন প্ৰস্তুতৰ যাত্রা
ৱাইন প্ৰস্তুতৰ ধাৰণা সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে কয়, "আমি মৌৰ ব্যৱসায়ত জড়িত আছিলোঁ । মৌপালকৰ পৰা মৌ ক্ৰয় কৰি আমি আদা, তুলসী আদি ব্যৱহাৰ কৰি বিক্ৰী কৰি আহিছিলোঁ । কিন্তু ক'ভিড মহামাৰীৰ বাবে ২০২১ চনৰ লকডাউনৰ সময়ত আমাৰ ওচৰত ৬০ লিটাৰৰো অধিক মৌ থাকি গৈছিল । প্ৰশ্ন আহিল, মৌখিনিৰ কি কৰা যায় । তেতিয়া আমি 'মিট' বুলি এটা বস্তু গম পালোঁ যিটো বিশ্বৰ পুৰণি এলকহ'লিক বেভাৰেজ । যিটো মৌৰ ফাৰ্মিং কৰি প্ৰস্তুত কৰা হয় ।"
তেওঁ কয়, "তেতিয়া আমি ৫ লিটাৰৰ ফাৰ্মেণ্টেচন জাৰ এটা কিনি ঘৰতে মৌখিনিৰ দ্বাৰা ৱাইন প্ৰস্তুত কৰিলোঁ । প্ৰথমতে আমি নিজে খাই চালো আৰু ভাল পালোঁ । তাৰ পিছত ভাবিলোঁ এইটো কৰিব পৰা যায় । প্ৰথমতে আমি ৬০ লিটাৰত কৰিলোঁ । সেই সফলতাৰ পাছত আমি গুৱাহাটী বায়'টেক পাৰ্কত পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ এটা ফেক্টৰী প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ । সাধাৰণতে ১০০০ লিটাৰ ৱাইন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ৩০০ কেজি মৌ লাগে ।"
- কেতিয়া বজাৰলৈ আহিব মৌৰে প্ৰস্তুত কৰা ৱাইন
মৌৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা ৱাইনৰ প্ৰসংগত তেওঁলোকে কয়, "এতিয়া আমি বজাৰমুখী হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছোঁ । অনুজ্ঞাপত্রৰ সকলো কাম প্ৰায় সমাপ্তিৰ পথত । আমি বেংগালুৰু আৰু দিল্লীতো কথা পাতিছোঁ । তাত আমি আমাৰ ৱাইন যোগান ধৰাৰ বাবে অনুজ্ঞাপত্র লোৱাৰ বাবে কথা পাতিছোঁ । ৱাইন আৰু মিডৰ কেটেগৰীত ৭৫০ মিলিলিটাৰত এলুমিনিয়াম বা মেটেল বটলত পেকেজিং কৰা আমি ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথম হ'ম ।"
- কি কি সোৱাদত পোৱা যাব মৌৰ ৱাইন
মৌৰ বিভিন্ন সোৱাদযুক্ত ৱাইনৰ প্ৰসংগত তেওঁলোকে কয়, "আমাৰ ৱাইন মূলত মৌৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় । মৌ প্ৰতিটো ছিজনত সলনি হৈ থাকে । যাৰ বাবে মিডৰ কোৱালিটিটো সলনি হৈ আছিল । তাৰ বাবে আমি ফ্লেভাৰ তথা সোৱাদৰ কথাটো চিন্তা কৰিলোঁ । আমি কৃত্রিম ফ্লেভাৰৰ বিপৰীতে আমাৰ ইয়াতে উপলব্ধ কেঁচামাল ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা ভাবিলোঁ । তাৰ বাবে জিআই টেগ থকা আমাৰ 'অসম টী' তথা অসমৰ চাহ আৰু ভোট জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ ।"
লগতে কয়, "আমি এই দুয়োটাৰ মিড প্ৰস্তুত কৰিলোঁ । মৌৰে ৱাইন প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত আমি চাহ আৰু ভোট জলকীয়াৰ মিড ব্যৱহাৰ কৰি ফ্লেভাৰিং কৰোঁ । ভেৰাইটি হিচাপত আমাৰ প্ৰথমটো হ'ব মৌৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত ৱাইন । দ্বিতীয়তে হ'ব মৌৰ চাহ ফ্লেভাৰৰ ৱাইন আৰু তৃতীয়তে ভোট জলকীয়া ফ্লেভাৰৰ ৱাইন । পৰৱৰ্তী সময়ত গাৰো পাহাৰৰ আনাৰস, কাৰ্বি আংলঙৰ আদা আদিক ফ্লেভাৰ হিচাপে আমাৰ মৌৰ ৱাইনত ব্যৱহাৰ কৰিম । তদুপৰি আমি ভৱিষ্যতে বিয়েৰ আৰু হুইস্কি বনাব পাৰোঁ । আমি আমাৰ থলুৱাভাৱে উপলব্ধ বস্তুৰ দ্বাৰাই ফ্লেভাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ।"
- কিয় ব্ৰেণ্ডৰ নাম 'ASO1' দিয়া হ'ল
ৱাইনৰ ব্ৰেণ্ড সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে কয়, "বিভিন্ন প্ৰসিদ্ধ সুৰা সেই ঠাইৰ নামেৰে প্ৰসিদ্ধ হয় । তাৰ বাবে আমিও নিজৰ ঠাইৰ নামেৰে আমাৰ ব্ৰেণ্ডটোৰ নামকৰণ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিলোঁ । এইক্ষেত্রত আমি দুজনে বহুত চিন্তা-চৰ্চা কৰিলোঁ । তাৰ পিছত বহুত ভাবি আমি 'AS01' নামটো ঠিৰাং কৰিলোঁ । আমি গুৱাহাটীৰে হোৱা বাবে গুৱাহাটীৰ গাড়ীৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ লৈ ব্ৰেণ্ডটোৰ নাম দিলোঁ, যাতে মানুহে গম পায় যাতে আমি অসমৰ তথা গুৱাহাটীৰ ।"
- ৱাইনত ভোট জলকীয়াৰ সোৱাদ
ভোট জলকীয়া সোৱাদযুক্ত ৱাইনৰ প্ৰসংগত তেওঁলোকে কয়, "আমাৰ দুটা ফ্লেভাৰ । এটা হ'ল ভোট জলকীয়া আৰু আনটো হ'ল অসমৰ চাহ । ভোট জলকীয়াৰ ফ্লেভাৰত হিটটো অলপ পাব যদিও সোৱাদটো বেছিকৈ পাব । ভোট জলকীয়াটো অসমৰ বাবে সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ হয় । কিন্তু বাহিৰত চাহিদা যথেষ্ট বেছি হ'ব । পূৰ্বে কোনেও ৱাইনত ব্যৱহাৰ কৰা নাই । আমি বিভিন্ন ঠাইলৈ আমাৰ এই ৱাইন লৈ গৈছোঁ আৰু সকলোৱে সমাদৰ কৰিছে ।"
ভাৰতৰ বাহিৰলৈ যোৱা প্ৰসংগত কয়, "আমি ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ডুবাইলৈ গৈছিলোঁ । আমাৰ ৱাইন ডুবাইলৈ লৈ গৈছিলোঁ । তাত তেওঁলোকৰ বাবে ইয়াৰ সোৱাদটো আপুৰুগীয়া আছিল । ভোট জলকীয়া আৰু চাহৰ ফ্লেভাৰ থকা ৱাইনৰ বাহিৰত যথেষ্ট চাহিদা হ'ব । আমাৰ ৱাইন মেটেলৰ বটলত পেকিং থাকিব আৰু ৭৫০ এম এলৰ হ'ব । মৌৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব যেতিয়া মূল্য কিছু বেছি হ'ব । প্ৰিমিয়াম কোৱালিটী হিচাপে থাকিব । ইয়াত এলকহলৰ পৰিমাণ বৰ্তমান ১২ শতাংশ আছে যদিও ১৮ শতাংশলৈ যাব পাৰিম ।"
- আহি আছে থলুৱা ৱাইন
এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে কয়, "আমি অসমত ৱাইন উৎপাদন কৰি বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাটো আমাৰ চেষ্টা হ'ব । আমি বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছোঁ আৰু আমাৰ ৱাইন সকলোৱে আদৰি লোৱা দেখা পাইছোঁ । শীঘ্ৰেই আমাৰ প্ৰডাক্ট বজাৰলৈ আহিব । অন্তিম পৰ্যায়ত আছে । আমাৰ প্ৰচেছিং প্লাণ্টত এটা মাহত ৬ হাজাৰ বটল প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ । লিটাৰ হিচাপত আমাৰ ইয়াত মাহে প্ৰায় হাজাৰ লিটাৰ ৱাইন প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যাব । আমাৰ ইয়াত ১২ হাজাৰ লিটাৰলৈকে কৰিব পৰা যাব । চাহিদা অনুপাতে আমাৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰা হ'ব । আমি বিভিন্ন সামগ্ৰীক ফ্লেভাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম ।"