ETV Bharat / business

বিশ্বৰ আগত জলাবটাক পৰিচয় কৰা দিয়াৰ অভিনৱ প্ৰয়াস...

নৱজাতকৰ এমহীয়া অনুষ্ঠানত বিলোৱা জলাবটাৰেও ব্যৱসায় কৰিব পাৰি । সেই কথা প্ৰমাণ কৰিলে এগৰাকী উদ্যমী মহিলাই ।

Assam Local entrepreneur story
বিশ্বৰ আগত জলাবটাক পৰিচয় কৰাৰ অভিনৱ প্ৰয়াস... (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 20, 2026 at 8:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : 'জলাবটা' এই নামটো আপুনি শুনিছেনে ? ই নামনি অসমৰ বিশেষকৈ নলবাৰী তথা অবিভক্ত কামৰূপ অঞ্চলৰ এক পৰম্পৰাগত লোকাচাৰ । কোনো কোনো স্থানত নৱজাতকৰ নামকৰণ বা ১৩ দিনীয়া আৰু এমহীয়া অনুষ্ঠানত বা নৱজাতকৰ আগমনৰ পিছৰ অনুষ্ঠানত চুবুৰীয়া, আত্মীয়-স্বজনৰ মাজত এই জলাবটা বিতৰণ কৰা হয় । জনবিশ্বাস অনুসৰি জলাবটা যিমানে জলা হয় আৰু যিমানেই বিলাব পাৰে শিশুটি সিমানেই বুধিয়ক হয় ।

অৱশ্যে বৰ্তমানৰ আধুনিক সমাজে এই ধৰণৰ ধাৰণাক বিশ্বাস নকৰিলেও এই জলাবটা বিলোৱাৰ পৰম্পৰা এতিয়াও গ্ৰামাঞ্চল বা কিছু কিছু নগৰাঞ্চলত আছে । এই জলাবটাৰ বাণিজ্যিকীকৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে এগৰাকী মহিলা উদ্যমীয়ে ।

বিশ্বৰ আগত জলাবটাক পৰিচয় কৰাৰ অভিনৱ প্ৰয়াস... (ETV Bharat)

জলাবটাক বিশ্ববাসীৰ আগত চিনাকী কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে উদ্যমী মহিলাগৰাকীয়ে পৰম্পৰাগত জলাবটাক নতুন ব্ৰেণ্ডৰ জৰিয়তে বজাৰমুখী কৰিছে । তেওঁ হৈছে তুলিকা কলিতা । নলবাৰী বেলশৰৰ বাসিন্দা যদিও স্বামীৰ কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীত থকা তুলিকাই ২০২৫ চনত ভাৰাঘৰৰ পৰাই 'তুলিকাৰ ৰংমনা' নামেৰে ব্ৰেণ্ডৰ জৰিয়তে জলাবটাৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে । ইয়াৰ লগতে কলাখাৰ, থেকেৰা টেঙা, শিলিখাৰ গুড়ি, বগৰীৰ গুড়িও বিক্ৰী কৰে । প্ৰায় ৭ হাজাৰ টকাৰে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা তুলিকাই এতিয়া মাহত ১৫-২০ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত তুলিকা কলিতাই কয়, "২০২৫ৰ জুনত ৮ হাজাৰ টকাৰে জলাবটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । আগষ্টৰ পৰা বজাৰত উলিয়াই দিছিলো । মই জলাবটাৰে এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যদিও বৰ্তমান কলাখাৰ, বগৰীৰ গুড়ি, শিলিখা গুড়ি আৰু থেকেৰা টেঙা বিক্ৰী কৰোঁ । কিন্তু মোৰ জলাবটাৰ চাহিদা অধিক ।"

Assam Local entrepreneur story
জলাবটা প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত তুলিকা কলিতা (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "আইতাহঁতে কোৱা অনুসৰি কেঁচুৱা জন্ম পোৱাৰ ১৩ দিনীয়া বা এমহীয়া অনুষ্ঠানত জলাবটা আত্মীয়, ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয় । যিমানে জলাবটা বিলাব সিমানে ল'ৰা-ছোৱালী তীখৰ হ'ব বা শিশুটিৰ অপায় অমংগল দূৰ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ।"

কোন কোন স্থানলৈ গৈছে তুলিকাৰ জলাবটা ?

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মোৰ জলাবটা অসমৰ চুকে কোণে যোৱাৰ উপৰিও গুজৰাট, ৰায়পুৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা, কৰ্ণাটক, মুম্বাই, দিল্লীলৈ গৈছে । তদুপৰি শিশুৰ এমহীয়া অনুষ্ঠানত এতিয়ালৈ ১২ ঠাইলৈ পঠিয়াইছো । শিশুৰ এমহীয়া অনুষ্ঠানৰ বাবে কৰ্ণাটকলৈও পঠিয়াইছো । ২৫০ গ্ৰামত ১৭০ টকা, ১০০ গ্ৰামত ৮০ টকাকৈ জলাবটা বিক্ৰী কৰা হয় ।"

Assam Local entrepreneur story
জলাবটাৰ ব্যৱসায়েৰে স্বাৱলম্বী তুলিকা কলিতা (ETV Bharat)

কি কি সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ হয় ?

তুলিকাই জনোৱা মতে এই জলাবটা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ১০-১২ বিধ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় । তাৰ ভিতৰত জিৰা, ধনীয়া, জলকীয়া, ভোট জলকীয়া, হালধি, গোন্ধ চানা, মিঠাতেল, আদা, জালুক আদি আছে । তুলিকাই কয়, "আদা আৰু গোন্ধ চানা অবিহনে জলাবটা সম্পূৰ্ণ নহয় । মই সামগ্ৰীবোৰ নলবাৰীৰ পৰাই আনো ।"

জলাবটাৰ ব্যৱসায়

তুলিকাই জলাবটাক কিয় ব্যৱসায়িক ভিত্তি হিচাপে ল'লে ? এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আমাৰ এই থলুৱা জলাবটা যাতে বিশ্ববিখ্যাত হয় তাৰ প্ৰয়াসেৰে এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । তদুপৰি আমি নলবাৰীত থাকোঁতে জলাবটা খাবলৈ পাইছিলোঁ । কিন্তু গুৱাহাটীত অহাৰ পিছৰ পৰা জলাবটা খাব নোপোৱা হ'লো । জলাবটা গুৱাহাটীত থকা সকলোৱে যাতে খাব ইচ্ছা কৰিলে খাব পায় তাৰ বাবে এই পদক্ষেপ ল'লো ।" তেওঁ লগতে কয়, "ভৱিষ্যতে 'তুলিকাৰ ৰংমনা'ক লৈ বহু দূৰ আগুৱাই যোৱাৰ সপোন আছে ।"

Assam Local entrepreneur story
ই টিভিৰে বাৰ্তালাপ তুলিকা কলিতাৰ (ETV Bharat)

তুলিকাৰ এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস কেৱল সমাজৰ পৰম্পৰা ধৰি ৰখাই নহয়, কেনেদৰে সেই পৰম্পৰাক ব্যৱসায়ৰ ৰূপ দিব পাৰি বা আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব পাৰি তাৰো উৎকৃষ্ট উদাহৰণ । বছৰ বছৰ ধৰি নামনি অসমৰ কিছু প্ৰান্তত চলি অহা এক পৰম্পৰাক লৈ যে ব্যৱসায় কৰিব পাৰি আৰু তাৰ পৰা যে অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী হ'ব পাৰি তাৰো প্ৰমাণ পোৱা যায় তুলিকাৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ পৰা । তুলিকাৰ ৰংমনা এতিয়া কেৱল অসমতে নহয় বহিঃৰাজ্যলৈও বিস্তাৰিত হৈছে । জলাবটাত বিদেশলৈও লৈ যোৱাৰ তেওঁৰ সপোন পূৰণ হোৱাৰ কামনা প্ৰতিগৰাকী তুলিকাৰ শুভাকাংক্ষীৰ ।

লগতে পঢ়ক :

কাঠফুলা খেতিয়ে মোক পৃথিৱীখন দেখুৱালে : এগৰাকী সফল উদ্যোগীৰ কথাৰে...

TAGGED:

জলাবটা
জ্বলাবটা
তুলিকাৰ ৰংমনা
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM LOCAL ENTREPRENEUR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.