টেলিকম কোম্পানীয়ে আগবঢ়াব লাগিব কেৱল ভইচ-এছএমএছৰ ৰিচাৰ্জ প্লেন, TRAI ৰ নিৰ্দেশ

টেলিকম কোম্পানীয়ে আগবঢ়াব লাগিব কেৱল ভইচ-এছএমএছৰ ৰিচাৰ্জ প্লেন, TRAI ৰ নিৰ্দেশ
ভাৰতীয় টেলিকম নিয়ন্ত্ৰণ কৰ্তৃপক্ষই নিয়মৰ সংশোধন কৰিছে ৷ এতিয়াৰে পৰা হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰিচাৰ্জ প্লেনৰ মূল্য ৷
Published : September 22, 2026 at 8:07 PM IST
নতুন দিল্লী: ম’বাইল ৰিচাৰ্জৰ প্লেনসমূহৰ মূল্যই গ্ৰাহকক জুৰুলা কৰা বুলি প্ৰায়ে অভিযোগ উত্থাপন হয় ৷ বিশেষকৈ ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ নকৰা গ্ৰাহকেও অধিক দামত ৰিচাৰ্জ প্লেন কিনিবলগীয়া হয়, যদিও সেই প্লেনত থকা ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে ৷ এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় টেলিকম নিয়ন্ত্ৰণ কৰ্তৃপক্ষই নিয়মৰ সংশোধন কৰিছে ৷ এতিয়াৰে পৰা হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰিচাৰ্জ প্লেনৰ মূল্য ৷
ভাৰতীয় টেলিকম নিয়ন্ত্ৰণ কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰাহক সুৰক্ষাৰ নিয়ম সংশোধন কৰি টেলিকম সেৱা প্ৰদানকাৰীক এক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে যে, কেৱল ভইচ কলিং আৰু এছএমএছ সেৱা প্ৰদান কৰা বিশেষ শুল্ক ভাউচাৰ (STV) অধিক প্ৰদান কৰিব লাগিব ।
২১ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰকাশ পোৱা টেলিকম গ্ৰাহক সুৰক্ষা (তেৰশ সংশোধনী) নিয়মাৱলী, ২০২৬ৰ অধীনত টেলিকম সেৱা প্ৰদানকাৰীসকলে ভইচ, এছএমএছ আৰু ডাটা সেৱাৰ বাবে ৩০ দিন বা তাতকৈ কম বৈধতাৰ সময়সীমা থকা STV আগবঢ়াব লাগিব ।
TRAI-এ কয় যে তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিছে এনে ভাউচাৰ সীমিত সংখ্যক টেলিকম কোম্পানীত উপলব্ধ আৰু ইয়াৰ বৈধতাৰ সময়ৰ ওপৰত বহুলাংশে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । TRAI-ৰ মতে ইয়াৰ ফলত গ্ৰাহকে কম বিকল্পৰ সৈতে কম খৰচী আৰু কম সময়ৰ পৰিকল্পনা লাভ কৰে ।
নতুন TRAI নিয়মে কি কয় ?
সংশোধিত নিয়মৰ অধীনত টেলিকম অপাৰেটৰসকলে ৩০ দিন বা তাতকৈ কম সময়ৰ প্ৰতিটো বৈধতাৰ বাবে কেৱল ভইচ এণ্ড এছএমএছ STV আগবঢ়াব লাগিব ৷ যাৰ বাবে তেওঁলোকে সংযুক্ত ভইচ, এছএমএছ আৰু ডাটা STV আগবঢ়াব । কেৱল ভইচ আৰু এছএমএছ বিকল্পটোৱে প্লেনৰ মূল্য যথেষ্ট হ্ৰাস কৰিব ।
ইয়াৰ উপৰিও অপাৰেটৰসকলে অন্ততঃ এটা ভইচ এণ্ড এছএমএছ-অনলি STV আগবঢ়াব লাগিব, যিটো প্ৰতিমাহে একে তাৰিখে নবীকৰণ কৰিব পৰা যাব । যদি সেই তাৰিখটো কোনো বিশেষ মাহত নহয়, তেন্তে নবীকৰণৰ তাৰিখ সেই মাহৰ শেষ দিন হ’ব ।
ইয়াৰ উপৰিও টেলিকম কোম্পানীয়ে ভইচ, এছএমএছ আৰু ডাটা STV ৰ বৈধতাৰ সময়সীমাৰ সৈতে মিল থকা দীঘলীয়া বৈধতাৰ অন্ততঃ এটা কেৱল ভইচ এণ্ড এছএমএছ এছটিভি আগবঢ়াব লাগিব ।
কিয় TRAI এ নিয়ম সলনি কৰিছে ?
TRAI এ কয় যে এই পৰিৱৰ্তনৰ উদ্দেশ্য হৈছে গ্ৰাহকক তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু আৰ্থিক ক্ষমতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰিচাৰ্জ প্লেন বাছি ল’বলৈ অধিক সুবিধা প্ৰদান কৰা । TRAI এ কয় যে এই কাঠামোটোৱে বিশেষকৈ কম আয়ৰ গ্ৰাহক আৰু যিসকলে ডাটা ব্যৱহাৰ নকৰা প্লেন বিচাৰে, তেওঁলোক উপকৃত হ’ব ।
২০২৬ চনৰ ৭ এপ্ৰিলত TRAI এ খচৰা নিয়ম জাৰি কৰাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পৰামৰ্শ প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছত এই সংশোধনী কৰা হৈছে । নিয়ন্ত্ৰকগৰাকীয়ে অংশীদাৰসকলৰ পৰা ১১৩২ টা সঁহাৰি লাভ কৰিছিল আৰু নিয়মসমূহ চূড়ান্ত কৰাৰ পূৰ্বে ১৫ জুনত মুকলি আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিছিল ।
টেলিকম অপাৰেটৰসকলে মুদ্ৰাকৰণ আৰু প্ৰতি ব্যৱহাৰকাৰীৰ গড় ৰাজহ (ARPU) বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ সময়তে এই পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে । উদাহৰণস্বৰূপে ভাৰতী এয়াৰটেলে কিছুমান সীমাহীন দৈনিক ডাটা প্ৰিপেইড প্লেনৰ প্ৰৱেশ মূল্য আগষ্ট মাহত ২৯৯ টকাৰ পৰা ৩৪৯ টকালৈ বৃদ্ধি কৰে ।
লগতে পঢ়ক: গুগলে শিশু নিৰ্যাতন সম্বন্ধীয় সকলো বিষয়ৰ তথ্য পোনপটীয়াকৈ প্ৰেৰণ কৰিব ভাৰতীয় কৰ্তৃপক্ষক