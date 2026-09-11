আজিৰ পৰা সোমবাৰলৈ ৰাষ্ট্ৰজুৰি বন্ধ বেংক, বাহাল থাকিব ইউপিআই-এটিএম সেৱা
কেইবাটাও সমস্যা সমাদানৰ দাবীত বেংকৰ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ, পাঁচদিনে বেংক বন্ধ থাকিব ৷
Published : September 11, 2026 at 10:13 AM IST|
Updated : September 11, 2026 at 10:37 AM IST
হায়দৰাবাদ : আজি (শুকুৰবাৰ) সমগ্ৰ দেশত ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকত হাহাকাৰ লাগিছে, স্থবিৰ হৈ পৰিছে বেংকসমূহৰ কাম-কাজ ৷ কাৰণ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংক কৰ্মচাৰীৰ সংগঠনে জনোৱা আহ্বানত বেংকৰ কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৷ ইউনাইটেড ফৰাম অব বেংক ইউনিয়নে দীৰ্ঘদিনে দাবী কৰি আহিছে যে, সপ্তাহটোত মাত্ৰ পাঁচদিনহে বেংক কৰ্মচাৰীক কাম কৰিবলৈ দিব লাগে ৷
দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ প্ৰতি চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি শুকুৰবাৰে দেশজুৰি ৰাজহুৱা বেংক কৰ্মচাৰীয়ে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ৷ ফলত বেংকৰ কাম-কাজ স্থবিৰ হৈ পৰিছে ৷ ইফালে গণেশ চতুৰ্থীলৈ মাজত কেইটামান দিন, তেনেস্থলত শুকুৰবাৰে বেংক কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদৰ ফলত চৰম অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব ৰাইজ ৷
TODAY, WE STAND UNITED FOR DIGNITY AT WORK AND LIFE BEYOND WORK. ✊ ✊— All India Bank Officers' Confederation (AIBOC) (@aiboc_in) September 11, 2026
Across the country, bank officers and employees are giving up a day’s salary to stand for their justified demands.
The demand for a Five-Day Work Week is neither new nor unreasonable. A commitment was… pic.twitter.com/6EFAWPjjrq
শুকুৰবাৰে বেংক কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে বেংকৰ কামকাজ স্তব্ধ হৈছে, সমান্তৰালকৈ শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে বেংক বন্ধ থাকিব আৰু সোমবাৰে গণেশ চতুৰ্থীৰ বাবে চৰকাৰী বন্ধ আছে ৷ ফলত বেংকৰ কাম-কাজত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব ৰাইজৰ ৷
লগতে যদিহে বেংক কৰ্মচাৰীৰ দাবী মানি নলয় তেতিয়া হ'লে ২৮ ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ দেশজুৰি তিনিদিনীয়াকৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি বুলি হুংকাৰ দিছে বেংক কৰ্মচাৰীয়ে ৷ অৱশ্যে বেংক বন্ধ থাকিলেও ইউ পি আই লেনদেন, এ টি এম সেৱা বাহাল থাকিব বুলি জানিবলৈ দিছে বেংক কৰ্তৃপক্ষই ৷
ইউনাইটেড ফ'ৰাম অৱ বেংক ইউনিয়নৰ মূল দাবীসমূহ
ইউনিয়নৰ দাবী, ৫ দিনীয়া বেংকিং ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ, পাৰফৰমেন্স-লিংকড ইনচেণ্টিভ (পিএলআই) আঁচনি সন্দৰ্ভত মতানৈক্য আৰু পেঞ্চন সম্পৰ্কীয় কেইবাটাও অমীমাংসিত বিষয় সমাধান কৰা ৷ ইতিমধ্যে ২৩ আগষ্টত ইউনাইটেড ফ'ৰাম অৱ বেংক ইউনিয়নৰ নেতৃত্ব আৰু বেংক কৰ্তৃপক্ষৰে আলোচনাত মিলিত হৈছিল যদিও সমাধান হোৱা নাছিল ৷
লগতে পঢ়ক:নতুন শ্ৰম সংহিতাৰ নিয়ম : ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পানীত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা, বানছ আৰু গ্ৰেচুইটিত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন