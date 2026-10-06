দৰমহা পোৱা ব্যক্তিৰ বাবে কৰ ৰেহাইৰ বিকল্প: ধাৰা ৮০চি আৰু অন্যান্য কৰ্তনৰ বাবে এক গাইডলাইন
আয়কৰ আইনৰ অধীনত কৰ ৰাহি কৰাৰ বাবে ধাৰা ৮০চি আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় উপায় ।
Published : October 6, 2026 at 2:43 PM IST
নতুন দিল্লী : আয়কৰ বিভাগৰ নিয়ম অনুসৰি, যিগৰাকী ব্যক্তিৰ উপাৰ্জন নিৰ্ধাৰিত মৌলিক ৰেহাই সীমাৰ ওপৰত, সেইজন ব্যক্তিয়ে এই বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ (আইটিআৰ) দাখিল কৰিব লাগিব । চৰকাৰে আয়কৰ দায়বদ্ধতা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে কেইবাটাও বিকল্প প্ৰদান কৰিছে । এইবোৰক ‘কৰ বচোৱাৰ আহিলা’ (tax saving instruments) বুলি কোৱা হয় ।
এজন দৰমহা পোৱা ব্যক্তিয়ে আয়কৰৰ মূল কথাবোৰ বুজি পালে কৰ বচোৱাৰ বিকল্প সন্দৰ্ভত গভীৰ জ্ঞান লাভ কৰিব । চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা কৰ শ্লেবৰ ভিত্তিত ব্যক্তিৰ ওপৰত কৰ আৰোপ কৰে । দৰমহা পোৱা ব্যক্তিৰ বাবে উৎসতে (টিডিএছ) কৰ কৰ্তন কৰা হয় ।
কৰ বচোৱাৰ বাবে ধাৰা ৮০চি
আয়কৰ আইনৰ অধীনত কৰ ৰাহি কৰাৰ বাবে ধাৰা ৮০চি আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় উপায় । বিশেষ ধাৰাত দৰমহা পোৱা কৰদাতাই বিভিন্ন বিনিয়োগৰ ওপৰত প্ৰতি বিত্তীয় বৰ্ষত ১.৫ লাখ টকা পৰ্যন্ত কৰ্তন (deduction) দাবী কৰিব পাৰে ।
কৰ ৰাহি কৰা আঁচনিৰ তালিকা
পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড (পিপিএফ) : ই হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰিত সঞ্চয় আঁচনি, য’ত কৰ সুবিধা আছে । পিপিএফ একাউণ্টত জমা ধন আয়কৰ আইনৰ ধাৰা ৮০-চিৰ অধীনত কৰ্তনৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে । একাউণ্টত উপাৰ্জন কৰা সুত আয়কৰ আইনৰ ১০নং ধাৰাত আয়কৰৰ পৰা মুক্ত ।
কৰ্মচাৰী ভৱিষ্যনিধি (EPF) : সুতকে ধৰি ইপিএফৰ পৰা উপাৰ্জন কৰা ৰিটাৰ্ণ, আয়কৰ আইন, ১৯৬১ৰ ধাৰা ৮০চিৰ অধীনত কৰ ৰেহাইৰ বাবে যোগ্য । এই নিয়ম অনুসৰি, বিগত কমেও পাঁচ বছৰ ধৰি চাকৰি কৰি থকা লোকসকলে এই ৰেহাইৰ সুবিধা লাভ কৰিব ।
ইকুইটি লিংকড ছেভিংছ স্কিম (ELSS) : আয়কৰ আইনৰ ধাৰা ৮০ চিৰ অধীনত ইএলএছএছ মিউচুৱেল ফাণ্ডত বিনিয়োগ কৰি ১,৫০,০০০ টকা পৰ্যন্ত কৰ ৰেহাই দাবী কৰিব পাৰি । ইএলএছএছ ফাণ্ড শিতানত তিনি বছৰৰ বাধ্যতামূলক লক-ইন সময়সীমা থাকে ।
জীৱন বীমাৰ প্ৰিমিয়াম
কোটি কোটি লোকে জীৱন বীমা নিগমৰ আঁচনিৰ পথ বাছি লৈছে । এলআইচি পলিচিৰ বাবে প্ৰদান কৰা প্ৰিমিয়াম ধাৰা ৮০চিৰ অধীনতো দাবী কৰিব পাৰি ।
ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন ব্যৱস্থা (এনপিএছ)
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত অৱসৰকালীন সঞ্চয় আঁচনি এনপিএছে ধাৰা ৮০চিচিডিৰ অধীনত অতিৰিক্ত কৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে । ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন ব্যৱস্থা (এনপিএছ)লৈ দিয়া ৫০,০০০ টকা পৰ্যন্ত বৰঙণি ধাৰা ৮০চিৰ ১.৫ লাখ টকাৰ সীমাৰ ওপৰত কৰ কৰ্তনৰ বাবে যোগ্য ।
স্বাস্থ্য বীমাৰ প্ৰিমিয়াম
বহুতো স্বাস্থ্য বীমা আঁচনিয়ে পলিচিধাৰীক ধাৰা ৮০ডিৰ অধীনত স্বাস্থ্য বীমাৰ বাবে প্ৰদান কৰা প্ৰিমিয়ামৰ পৰা কৰ্তন দাবী কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে । সৰ্বোচ্চ কৰ্তনৰ অনুমতি ২৫ হাজাৰ টকা; জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে ই ৫০ হাজাৰ টকা ।
গৃহঋণ
গৃহঋণৰ গ্ৰাহকসকলে ধাৰা ২৪(খ)ৰ অধীনত প্ৰদান কৰা সুতৰ ওপৰত কৰ্তন দাবী কৰাৰ যোগ্য । আয়কৰৰ নিয়ম অনুসৰি, প্ৰতি বিত্তীয় বৰ্ষত ২ লাখ টকা পৰ্যন্ত কৰ্তন দাবী কৰিব পাৰি ।
কৰ ৰেহাই পোৱা এফডি
৫ বছৰৰ লক-ইন পিৰিয়ড থকা কৰ ৰেহাই পোৱা স্থায়ী জমা (ফিক্সড ডিপ’জিট, এফডি) আঁচনিসমূহে মূলধনৰ ওপৰত সৰ্বাধিক ১.৫ লাখ টকাৰ কৰ ৰেহাই প্ৰদান কৰে আৰু ধাৰা ৮০চিৰ অধীনত কৰ কৰ্তনৰ অনুমতি দিয়ে ।