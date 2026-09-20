ETV Bharat / business

এন চন্দ্ৰশেখৰণক পুনৰ নিযুক্তিত আপত্তি টাটা ট্ৰাষ্টৰ;বৈধ নাছিল টাটা ছন্স ব'ৰ্ডৰ সিদ্ধান্ত

টাটা ছন্স ব'ৰ্ডে ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ বৈঠকত এন চন্দ্ৰশেখৰণক অধ্যক্ষ হিচাপে পুনৰ নিযুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিছিল ।

Tata Trusts challenges Chandra's reappointment, says casting vote cannot override AoA
এন চন্দ্ৰশেখৰণক পুনৰ নিযুক্তিত আপত্তি টাটা ট্ৰাষ্টৰ (ANI)
author img

By PTI

Published : September 20, 2026 at 7:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : টাটা ছন্স ব'ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ হিচাপে এন চন্দ্ৰশেখৰণক পুনৰ নিযুক্তিৰ সিদ্ধান্তক লৈ বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে । ব'ৰ্ডে চন্দ্ৰশেখৰণক অধ্যক্ষৰ পদত পুনৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কে লোৱা সিদ্ধান্তত টাটা ট্ৰাষ্টসমূহ সন্তুষ্ট নহয় । টাটা ট্ৰাষ্টসমূহে দেওবাৰে দাবী কৰিছে যে চন্দ্ৰশেখৰণক পুনৰ নিযুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ বৈধভাৱে গৃহীত হোৱা নাছিল ।

ট্ৰাষ্টসমূহৰ মতে, এই প্ৰস্তাৱে মনোনীত সঞ্চালকসকলৰ বাধ্যতামূলক সমৰ্থন লাভ কৰা নাই । উল্লেখ্য যে ১৭ ছেপ্টেম্বৰত কোম্পানীটোৰ ব'ৰ্ডৰ এক বৈঠকত এন চন্দ্ৰশেখৰণক পুনৰ ব'ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ নিযুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।

অৱশ্যে টাটা ট্ৰাষ্টসমূহৰ মতে টাটা ছন্সৰ আৰ্টিকেলছ অৱ এছ'চিয়েশ্যন (AoA) অনুসৰি এই ক্ষেত্ৰত টাটা ট্ৰাষ্টে মনোনীত কৰা গৰিষ্ঠসংখ্যক সঞ্চালকৰ ইতিবাচক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হয় । কিয়নো টাটা ট্ৰাষ্টসমূহৰ হাতত টাটা ছন্সৰ প্ৰায় ৬৬ শতাংশ অংশীদাৰিত্ব আছে ।

বৰ্তমান ব'ৰ্ডত টাটা ট্ৰাষ্টসমূহৰ দুজন মনোনীত সঞ্চালক আছে । ট্ৰাষ্টসমূহৰ মতে 'AoA'ৰ অধীনত পৃথক চৰ্ত পূৰণ কৰিবলৈ দুয়োগৰাকীৰে প্ৰস্তাৱটোক সমৰ্থন প্ৰয়োজন আছিল । ট্ৰাষ্টসমূহৰ মতে মনোনীত সঞ্চালকৰ এগৰাকীয়ে ১৭ ছেপ্টেম্বৰত এই প্ৰস্তাৱৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰিছিল । অৰ্থাৎ প্ৰয়োজনীয় ইতিবাচক সমৰ্থন নাছিল ।

ট্ৰাষ্টসমূহে লগতে কয় যে এই চৰ্তৰ ব্যৰ্থতা অতিক্ৰম কৰিবলৈ অধ্যক্ষৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি । কিয়নো সামগ্ৰিক ব'ৰ্ড পৰ্যায়ত ভোটৰ সমতাৰ ক্ষেত্ৰতহে এনে ভোট উপলব্ধ আৰু টাটা ট্ৰাষ্টৰ মনোনীত সঞ্চালকসকলৰ সম্পৰ্কীয় প্ৰয়োজনীয়তাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয় ।

ট্ৰাষ্টসমূহে কয় যে, "কোনো অচলাৱস্থা নাছিল আৰু কোনো ডেডলক নাছিল । ব'ৰ্ডে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল আৰু AoA-এ ইয়াৰ নেতিবাচক উত্তৰ দিছিল ।"

ট্ৰাষ্টসমূহে টাটা ছন্সৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ চাইৰাছ মিস্ত্ৰীক অপসাৰণ কৰাৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গোচৰৰ কথাও উল্লেখ কৰি যুক্তি আগবঢ়ায় যে টাটা ছন্সে পূৰ্বে ১০৪বি আৰু ১২১ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত ট্ৰাষ্টৰ মনোনীত সঞ্চালকসকলৰ ইতিবাচক ভোটাধিকাৰৰ পক্ষে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত যুক্তি আগবঢ়াইছিল ।

নেশ্ব'নেল কোম্পানী ল' আপীল ট্ৰিবিউনেলে এই অধিকাৰসমূহক অত্যাচাৰমূলক বুলি ধৰি লৈছিল যদিও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে টাটা ছন্সৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি সেই তথ্য একাষৰীয়া কৰি ৰাখিছিল বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে । ট্ৰাষ্টসমূহে কয় যে টাটা ছন্সে সেয়েহে এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত পূৰ্বে উত্থাপন কৰা ব্যৱস্থাক উপেক্ষা কৰিব নোৱাৰে ।

টাটা ট্ৰাষ্টসমূহে স্বতন্ত্ৰ সঞ্চালক, অডিট কমিটী আৰু মনোনয়ন সমিতি, সম্পৰ্কীয় পক্ষৰ লেনদেন, পৰিচালকৰ অৱসৰ আৰু অন্তৰ্দৃষ্টিৰ ব্যৱসায়ক সামৰি বৰ্তমানৰ বিধানসমূহৰ দিশটোলৈ আঙুলিয়াই দি টাটা ছন্সৰ কৰ্পৰেট শাসন ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰিবলৈ তালিকাভুক্ত কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হ'ব বুলিও যুক্তি নাকচ কৰে । ট্ৰাষ্টসমূহে কয় যে বৰ্তমানৰ সমস্যাটো উত্থাপন হোৱাৰ পূৰ্বে টাটা ছন্সে স্বেচ্ছাই এই ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক :

TATA SONSৰ অধ্যক্ষ হিচাপে পুনৰ ৫ বছৰৰ বাবে এন চন্দ্ৰশেখৰণ !

TAGGED:

TATA SONS
টাটা ট্ৰাষ্ট
এন চন্দ্ৰশেখৰণ
টাটা ছন্স
N CHANDRASEKARAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.