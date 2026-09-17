ETV Bharat / business

TATA SONSৰ অধ্যক্ষ হিচাপে পুনৰ ৫ বছৰৰ বাবে এন চন্দ্ৰশেখৰণ !

মুম্বাইত অনুষ্ঠিত ব'ৰ্ডৰ বৈঠকত এন চন্দ্ৰশেখৰণক পুনৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়াক লৈ সন্মতি । টাটা ট্ৰাষ্টৰ অধ্যক্ষ নোৱেল টাটাই অৱশ্য়ে এই প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰে...

File photo of Tata Sons Chairman N Chandrasekaran
এন চন্দ্ৰশেখৰণ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 17, 2026 at 7:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বাই : টাটা ছন্স ব'ৰ্ডৰ কাৰ্যবাহী অধ্যক্ষ হিচাপে পুনৰ এন চন্দ্ৰশেখৰণক নিযুক্তিত কোম্পানীটোৰ ব'ৰ্ডে সিদ্ধান্ত লৈছে । টাটা গ্ৰুপৰ অধীনৰ কোম্পানীটোত পুনৰ ৫ বছৰৰ বাবে এই পদত নিযুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । বৃহস্পতিবাৰে মুম্বাইত অনুষ্ঠিত ব'ৰ্ডৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি সূত্ৰই জনাইছে ।

ব'ৰ্ডে ছল্ট-টু-চফটৱেৰ-এণ্ড-কাৰ গ্ৰুপৰ হোল্ডিং কোম্পানী টাটা ছন্সৰ তালিকাভুক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়ি যাবলৈ সন্মত হৈছে । এই দ্বৈত সিদ্ধান্তটোৱে এতিয়াও এই সংঘবদ্ধ সংস্থাটোৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ অংশীদাৰিত্ব থকা টাটা ট্ৰাষ্টৰ পৰা বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে । কাৰণ টাটা ছন্সৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত এই দুয়োটা সিদ্ধান্তই অনুমোদন লাভ কৰিব লাগিব ।

File photo of Late Ratan Tata with N Chandrasekaran and Assam CM Himanta Biswa Sarma
ফটোত একেলগে প্ৰয়াত ৰতন টাটা, এন চন্দ্ৰশেখৰণ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ANI)

চন্দ্ৰশেখৰণৰ বৰ্তমানৰ কাৰ্যকাল ২০২৭ চনৰ ২০ ফেব্ৰুৱাৰীত শেষ হোৱাৰ কথা আছে । চলিত বৰ্ষৰ আগষ্টত তেওঁ ব'ৰ্ডক জনাইছিল যে এই কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁ পুনৰ অধ্যক্ষ পদত থাকিবলৈ আগ্ৰহী নহয় । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ব'ৰ্ডৰ অনুৰোধত ৬৩ বছৰীয়া চন্দ্ৰশেখৰণে এই সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ সন্মত হয় ।

পুনৰ নিযুক্তিৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান নোৱেল টাটাৰ

সূত্ৰই জনোৱা মতে টাটা ট্ৰাষ্টৰ অধ্যক্ষ নোৱেল টাটাই চন্দ্ৰশেখৰণৰ পুনৰ নিযুক্তিৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰে । অৱশ্যে এই প্ৰস্তাৱত সংখ্যাগৰিষ্ঠই সপক্ষে ভোটদান কৰে । টাটা ট্ৰাষ্ট আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত ট্ৰাষ্টসমূহৰ হাতত টাটা ছন্সৰ প্ৰায় ৬৬ শতাংশ অংশীদাৰিত্ব আছে ।

Noel Tata, chairman of Tata Trusts
টাটা ট্ৰাষ্টৰ অধ্যক্ষ নোৱেল টাটা (File photo (ANI))

ব'ৰ্ডৰ সদস্যসকলে নেতৃত্বৰ ধাৰাবাহিকতা বজাই ৰখাৰ পক্ষত মত প্ৰকাশ কৰে । সম্ভাব্য তালিকাভুক্তকৰণ পূৰ্বে বিনিয়োগকাৰীসকলৰ মাজত নেতৃত্বক লৈ আস্থা বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত এই সিদ্ধান্ত সহায়ক হ'ব বুলি সূত্ৰই জনাইছে ।

টাটা ছন্সক শ্বেয়াৰ বজাৰত তালিকাভুক্ত কৰাৰ বিষয়টোৱে বিগত কিছুদিন ধৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে । নোৱেল টাটাই চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰাই তালিকাভুক্তিৰ বিৰোধিতা কৰি অহা বুলি সূত্ৰই জনাইছে । টাটা ছন্সৰ প্ৰায় ১৮ শতাংশ অংশীদাৰিত্ব থকা শাপূৰজি পালোনজি গ্ৰুপে কোম্পানীটোৰ তালিকাভুক্তিৰ পক্ষত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে ।

বৃহস্পতিবাৰৰ ভোটদানৰ ফলস্বৰূপে ইতিমধ্যে ছাৰ দোৰাবজী টাটা ট্ৰাষ্টে আৰম্ভ কৰা অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া স্থগিত বা বন্ধ কৰা হ'ব বুলি সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।

File photo of Tata Sons Chairman N Chandrasekaran
এন চন্দ্ৰশেখৰণ (Getty Images)

আৰবিআইয়ে টাটা ছন্সক এনবিএফচি হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰিছে

ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে ২০২২ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত টাটা ছন্সক নিজৰ স্কেল ভিত্তিক নিয়ন্ত্ৰণ কাঠামোৰ অধীনত উচ্চ স্তৰৰ এনবিএফচি বিত্তীয় কোম্পানী হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰিছিল । এই শ্ৰেণীৰ কোম্পানীক ৩ বছৰৰ ভিতৰত শ্বেয়াৰ বজাৰত তালিকাভুক্ত কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ।

২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰত এই সময়সীমা শেষ হোৱাৰ বিপৰীতে টাটা ছন্সৰ মূল বিনিয়োগ কোম্পানী হিচাপে পঞ্জীয়ন বন্ধ কৰাৰ অনুৰোধ বাকী আছিল । কেন্দ্ৰীয় বেংকে ১১ ছেপ্টেম্বৰত সেই আবেদন নাকচ কৰিছিল ।

(From the left) Tata Sons Chairman N. Chandrasekaran, NSE CEO Ashish Chauhan, and Tata Capital Limited Chairman Saurabh Agrawal, during the listing ceremony of Tata Capital Limited's IPO at NSE in Mumbai on Oct 13. 2025
টাটা ছন্সৰ অধ্যক্ষ এন চন্দ্ৰশেকাৰণৰ সৈতে এন এছ ইৰ চি ই অ' আশীষ চৌহান আৰু টাটা কেপিটেল লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ সৌৰভ আগৰৱাল (ANI)

উল্লেখ্য যে চন্দ্ৰশেখৰণে ২০১৭ চনৰ পৰা টাটা ছন্সৰ নেতৃত্ব দি আহিছে । তেওঁ ৰতন টাটাৰ পিছতে অন্তৱৰ্তীকালীন অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ব'ৰ্ডে চাইৰাছ মিস্ত্ৰীক বৰ্খাস্ত কৰাৰ পিছত ২০২২ চনত তেওঁ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পুনৰ নিযুক্তি লাভ কৰিছিল ।

আগষ্ট মাহত ব'ৰ্ডত ঘোষণা কৰা তেওঁৰ পৰিকল্পিত বিদায়ৰ পিছতে নোৱেল টাটাৰ সৈতে তালিকাভুক্তকৰণৰ প্ৰশ্ন আৰু এয়াৰ ইণ্ডিয়া, টাটা ডিজিটেল আৰু বিগবাস্কেটকে ধৰি নতুন গ্ৰুপ ভেঞ্চাৰসমূহত মূলধন আবণ্টন আৰু লোকচানৰ বাবে কেইবামাহো ধৰি সংঘাত চলিছিল ।

লগতে পঢ়ক :

ইউপিআই মাচুল বলৱৎ কৰিলে বন্ধ হ'ব পাৰে অনলাইন লেনদেন: আন্দোলনৰ সতৰ্কবাণী চিটিআইৰ

TAGGED:

TATA SONS BOARD
টাটা গ্ৰুপ
এন চন্দ্ৰশেখৰণ
টাটা ছন্স
N CHANDRASEKARAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.