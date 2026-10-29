গুৱাহাটীত হোটেল: দেশত আঠখন অত্যাধুনিক হোটেল নিৰ্মাণৰ বাবে চুক্তি স্বাক্ষৰ IHCL আৰু AAHLৰ
মুম্বাই, আহমেদাবাদ, লক্ষ্ণৌ আৰু গুৱাহাটীত ২০০০ৰো অধিক কোঠাৰে নিৰ্মাণ হ’ব অত্যাধুনিক হোটেল আঠখন হোটেল ৷
By PTI
Published : October 29, 2026 at 7:34 PM IST
নতুন দিল্লী: টাটা গ্ৰুপৰ মালিকানাধীন ইণ্ডিয়ান হোটেলছ কোম্পানী (IHCL) আৰু আদানী এয়াৰপৰ্ট হোল্ডিংছ লিমিটেড (AAHL) এ বৃহস্পতিবাৰে সমগ্ৰ মুম্বাই, আহমেদাবাদ, লক্ষ্ণৌ আৰু গুৱাহাটীত ২০০০ৰো অধিক কোঠাৰে গঠিত আঠখন অত্যাধুনিক হোটেলৰ বাবে ‘বহু হোটেল পৰিচালনা’ চুক্তি ঘোষণা কৰে । তাজ ভিভাণ্টা, গেটৱে আৰু জিঞ্জাৰ ব্ৰেণ্ডৰ অধীনত এই হোটেলসমূহ চলিব ।
এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে এই অংশীদাৰিত্বই AAHL ৰ দ্বাৰা হোটেল উন্নয়নৰ কল্পনা কৰিছে ৷ IHCL-এ এই হোটেলসমূহ নিজৰ মাল্টি ব্ৰেণ্ড হস্পিটেলিটি পৰ্টফলিঅ’ৰ অধীনত পৰিচালনা কৰিব, যাতে মূল বিমান গেটৱেসমূহৰ সমীপত উচ্চমানৰ আতিথ্যৰ সুবিধা সৃষ্টি কৰিব পৰা যায় ।
IHCL ৰ পৰিচালন সঞ্চালক তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া পুনীত ছতৱালে কয়, ‘‘ভাৰতে বিশ্বৰ অন্যতম দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা বিমান বজাৰ হিচাপে নিজৰ স্থান শক্তিশালী কৰিছে ৷ বিমানবন্দৰ কেন্দ্ৰিক উন্নয়নসমূহে গুৰুত্বপূৰ্ণ বাণিজ্যিক আৰু আতিথ্য কেন্দ্ৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । আদানী এয়াৰপৰ্ট হোল্ডিংছ লিমিটেডৰ সৈতে আমাৰ অংশীদাৰিত্বই ভাৰতৰ ভ্ৰমণ আৰু পৰ্যটন খণ্ড গঢ়ি তোলাৰ বাবে এক বৃহৎ দৃষ্টিভংগীৰে দুটা আগশাৰীৰ ভাৰতীয় কোম্পানীক একত্ৰিত কৰিছে ।’’
Adani Airport Holdings Limited (AAHL), India’s largest private airport operator, and The Indian Hotels Company Limited (IHCL), India’s largest hospitality company, today signed one of the largest multi-hotel operating agreements to develop eight hotels comprising over 2,000 rooms across Mumbai, Ahmedabad, Lucknow and Guwahati. The hotels will operate under Taj, Vivanta, Gateway and Ginger brands, creating differentiated accommodation and hospitality experiences for business, leisure and transit travellers. The partnership envisages development of hotels by Adani Airports, which will be operated by IHCL under its multi-brand hospitality portfolio, creating high-quality hospitality offerings across key aviation gateways.— ANI (@ANI) October 29, 2026
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ভাৰতৰ মূল বিমানবন্দৰসমূহত IHCLৰ অগ্ৰণী মাল্টি-ব্ৰেণ্ড উপস্থিতি শক্তিশালী কৰি এই সহযোগিতাত তিনিখন তাজ হোটেল, দুখন ভিভাণ্টা হোটেল, এখন গেটৱে হোটেল আৰু দুখন জিঞ্জাৰ হোটেল অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব ৷ এই হোটেলে ব্যৱসায়িক আৰু অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰা লোকসকলৰ বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব । এই সংযোজনসমূহৰ সৈতে IHCL ৰ ব্ৰেণ্ডস্কেপত ভাৰতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিমানবন্দৰসমূহত ২৫খন হোটেল থাকিব ।’’
মুম্বাই আৰু নৱী মুম্বাইৰ প্ৰায় ৪৪০ একৰ বিমানবন্দৰকে ধৰি পাঁচখন ৰাজ্যৰ ছটা বিমানবন্দৰত ৬৫৫ একৰতকৈ অধিক ভূমি বেংক গঢ়ি তুলিবলৈ IHCL এ আদানী এয়াৰপৰ্ট চিটি লিমিটেড গঠন কৰিছে । প্ৰথম পৰ্যায়ত আদানী বিমানবন্দৰ চিটিয়ে সমগ্ৰ মুম্বাই, নৱী মুম্বাই, আহমেদাবাদ, লক্ষ্ণৌ, জয়পুৰ আৰু গুৱাহাটীত প্ৰায় ২ কোটি বৰ্গফুটৰ উন্নয়নৰ বাবে ২০ হাজাৰ কোটি টকাৰো অধিক বিনিয়োগ কৰিব ।
আদানী বিমানবন্দৰ হোল্ডিংছ লিমিটেডৰ সঞ্চালক জীত আদানীয়ে কয়, “আমি একেলগে আমাৰ এয়াৰপ’ৰ্ট চিটি উন্নয়নৰ ভিতৰত হোটেলৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছোঁ আৰু আমি সেৱা আগবঢ়োৱা অঞ্চলসমূহৰ দীৰ্ঘম্যাদী অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগাইছোঁ ।”
এই চুক্তিত তিনিখন তাজ হোটেল, দুখন ভিভাণ্টা হোটেল, এখন গেটৱে হোটেল আৰু দুখন জিঞ্জাৰ হোটেল সামৰি লোৱা হৈছে, যিয়ে একাধিক ভ্ৰমণকাৰীক আতিথ্যৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি । মুম্বাইত এই পৰ্টফলিঅ’ত টাৰ্মিনেল ২ -মুম্বাই বিমানবন্দৰত নিৰ্মাণৰত এখন তাজ হোটেল অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব । লক্ষ্ণৌত থাকিব এখন ভিভাণ্টা আৰু এখন জিঞ্জাৰ হোটেল ।
আনহাতে, আহমেদাবাদত এখন তাজ আৰু এখন ভিভান্টা নিৰ্মাণৰ উন্নত পৰ্যায়ত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ বিপৰীতে গুৱাহাটীত এখন তাজ, গেটৱে আৰু জিঞ্জাৰ হোটেল থাকিব । ২০০০ৰো অধিক কোঠা থকা আঠখন হোটেলে একেলগে এই মূল বিমানবন্দৰৰ স্থানসমূহত থকাৰ ব্যৱস্থা, খাদ্যগ্ৰহণ, সভা আৰু অনুষ্ঠান আৰু বিনোদনৰ সুবিধাৰ এক বিস্তৃত মিশ্ৰণ আগবঢ়াব ।
লগতে পঢ়ক: টাটা গ্ৰুপক লৈ সামাজিক মাধ্যমতে ৰাহুল গান্ধী-বিজেপিৰ তীব্ৰ বাকযুদ্ধ