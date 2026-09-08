ভাৰতত চেটেলাইট ইণ্টাৰনেটৰ পথ প্ৰশস্ত ! আন্তঃমন্ত্ৰালয় এটা গোটৰ দ্বাৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে অনুমোদন লাভ
দেশত বাণিজ্যিক উপগ্ৰহ ব্ৰৱডবেণ্ড সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ বাবে চৰকাৰী পেনেলে নিলাম অবিহনে চেটেলাইট স্পেকট্ৰ’ম আবণ্টনত অনুমোদন ।
Published : September 8, 2026 at 8:47 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰ টেলিকম আৰু মহাকাশখণ্ডৰ এক বৃহৎ নীতিগত পৰিৱৰ্তনত দেশত বাণিজ্যিক উপগ্ৰহ ব্ৰৱডবেণ্ড সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ পথ মুকলি কৰা হৈছে । সংবাদ মাধ্যমৰ খবৰ অনুসৰি, স্পেকট্ৰ’ম আবণ্টনৰ সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটিয়ে (TRAI) দিয়া পৰামৰ্শক সম্পাদকৰ এটা আন্তঃমন্ত্ৰালয় গোটে আনুষ্ঠানিকভাৱে অনুমোদন জনাইছে ।
এই খবৰটো দূৰ সংযোগ বিভাগৰ ভিতৰৰ জ্যেষ্ঠ সূত্ৰৰ উদ্ধৃতিৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছে । এই অনুমোদনৰ পাছত এতিয়া এই ফাইলটো কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ’ব, যাতে ইয়াৰ আগন্তুক বৈঠকত চূড়ান্ত অনুমোদন পোৱা যায় । কেবিনেটে ইয়াক অনুমোদন জনোৱাৰ পাছত উপগ্ৰহ স্পেকট্ৰ’ম বাবে প্ৰশাসনিক মাচুল আৰু আবণ্টন নীতি দেশত আইনগতভাৱে বলবৎ হ’ব ।
- মূল কথা আৰু কৌশলগত প্ৰভাৱ -
- প্ৰশাসনিক আবণ্টনৰ চুক্তি : নতুন নিয়মৰ অধীনত উপগ্ৰহৰ স্পেকট্ৰ’মৰ বাবে কোনো নিলাম নহ’ব । বিশ্ব মানদণ্ডৰ সৈতে সংগতি ৰাখি চৰকাৰে কোম্পানীসমূহক প্ৰশাসনিকভাৱে পোনপটীয়াকৈ নিৰ্দিষ্ট মাচুলত স্পেকট্ৰ’ম আবণ্টন দিব ।
- ইলন মাস্কৰ বাবে এটা ডাঙৰ জয় : নিলাম অবিহনে স্পেকট্ৰ’ম আবণ্টন দিয়াৰ এই সিদ্ধান্ত ষ্টাৰলিংকৰ বাবে এক ডাঙৰ জয় । ভাৰতত মাস্কে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই মডেলৰ পোষকতা কৰি আহিছিল, আনহাতে ৰিলায়েন্স জিঅ’ আৰু ভাৰতী এয়াৰটেলৰ দৰে ঘৰুৱা কোম্পানীয়ে স্পেকট্ৰ’ম নিলামৰ দাবী জনাই আহিছিল ।
- অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ : Starlink, Eutelsat OneWeb আৰু Reliance Jio ৰ দৰে ডাঙৰ কোম্পানীসমূহৰ ইতিমধ্যে প্ৰয়োজনীয় GMPCS (Global Mobile Personal Communication by Satellite) বাণিজ্যিক অনুজ্ঞাপত্ৰ আছে । আবণ্টন নীতি স্পষ্ট হ’লেই এই কোম্পানীসমূহে সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ অতি ওচৰ চাপিব ।
- কেতিয়া আৰম্ভ হ’ব এই সেৱা ?
উদ্যোগ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, কেবিনেটৰ অনুমোদন আৰু চূড়ান্ত সুৰক্ষা পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত ২০২৬ চনৰ মাজভাগ বা শেষৰ ফালে Starlink আৰু OneWeb -ৰ বাণিজ্যিক সেৱাসমূহ ভাৰতত লাইভ হ’ব পাৰে । ইফালে, Reliance Jio-ই নিজৰ অভিলাষী মেগা-চেটেলাইট প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে এই বজাৰৰ এক উল্লেখযোগ্য অংশ দখল কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।