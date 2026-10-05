মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ বাবে গুৱাহাটীত বিশেষ চাহ নিলাম : মণিৰাম দেৱানৰ আবক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন
গুৱাহাটীৰ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰত একত্ৰিত চাহ উৎপাদক, ব্ৰ'কাৰ আৰু ক্ৰেতা । বিশেষ নিলামৰ জৰিয়তে জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ । মণিৰাম দেৱানৰ আবক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
By ANI
Published : October 5, 2026 at 5:24 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ বাণিজ্যিক পৰিকাঠামোক সামাজিক কল্যাণৰ সৈতে সংযোগ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ বাবে গুৱাহাটীত বিশেষ চাহ নিলাম অনুষ্ঠিত হৈছে । এই বিশেষ নিলামত চাহ উৎপাদক, ব্ৰ'কাৰ আৰু ক্ৰেতাই অংশগ্ৰহণ কৰি বৃহত্তৰ সামাজিক উদ্দেশ্যত অৰিহণা যোগাইছে ।
সোমবাৰে বিশেষ নিলামত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিৰ বাবে ধন সংগ্ৰহৰ লক্ষ্যৰে বিশেষ চাহ নিলামৰ আয়োজন কৰা হৈছে । ইয়াৰ দ্বাৰা ক্ৰেতা আৰু উৎপাদকসকলে একত্ৰিত হৈ এক বৃহৎ কামত অৰিহণা যোগোৱাৰ সুযোগ পাইছে । নিলামত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো ।"
HCM Dr. @himantabiswa participated in a Special Charity Tea Auction organised by the Tea Association of India in association with GTAC, with proceeds going towards the Chief Minister’s Relief Fund. Featuring premium teas, the auction brought together Assam’s vibrant tea community in a meaningful initiative for the welfare of the people. HCM also unveiled the bust of Maniram Dewan, pioneer of Assam’s tea industry and a courageous martyr of the freedom struggle.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) October 5, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশেষ নিলামত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী তথা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া চাহ খেতিয়ক মণিৰাম দেৱানৰ এটা আবক্ষ মূৰ্তিও উন্মোচন কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে, "অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ বাট মুকলি কৰা অগ্ৰদূত, স্বদেশপ্ৰেম আৰু সাহসৰ প্ৰতীক মণিৰাম দেৱানৰ স্মৃতি যুগে যুগে আমাৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ থাকিব । আজি মহান স্বাধীনতা সংগ্ৰামী তথা অসমৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ থলুৱা চাহ খেতিয়ক মণিৰাম দেৱানৰ এটি আবক্ষ মূৰ্তি গুৱাহাটীৰ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰত উন্মোচন কৰি তেখেতৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।"
As Assam celebrates 200 years of Assam Tea, it is fitting that we honour the first Indian tea planter & freedom fighter Maniram Dewan. Today I unveiled his bust at the Gauhati Tea Auction Centre as a tribute to his lasting legacy. In Assam, we continue to honour Vikas and Virasat.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 5, 2026
তেওঁ লগতে লিখিছে, "অসমৰ মাটিত চাহ খেতিক এক নতুন পৰিচয় দিয়াত তেওঁৰ অৱদান অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ ইতিহাসৰ এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায় । চাহ উদ্যোগৰ মহীৰূহগৰাকীৰ স্মৃতি আৰু আদৰ্শই আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক অসমৰ স্বাভিমান, উদ্যোগ আৰু স্বদেশপ্ৰেমৰ পথত আগুৱাই যাবলৈ সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকক-এয়াই আমাৰ কামনা ।"
উল্লেখ্য যে অসমৰ অৰ্থনীতি, ঐতিহ্য আৰু সামাজিক জীৱনৰ সৈতে চাহ উদ্যোগৰ সম্পৰ্ক যথেষ্ট পুৰণি । ৰাজ্যখনৰ চাহ বাগিচাসমূহৰ পৰা উৎপাদিত চাহ দেশৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈও যায় ।
গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰই এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ চমুকৈ জিটিএচিয়ে দশক দশক ধৰি সমগ্ৰ অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত উৎপাদিত চাহৰ বিপণন আৰু মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মঞ্চ হিচাপে কাম কৰি আহিছে ।
#WATCH | Guwahati | Assam CM Himanta Biswa Sarma says, " a special tea auction to contribute funds for the cm relief fund was organised... this gives an opportunity for the buyers and producers to come together and contribute to a bigger cause. i thank everyone for participating in the auction."<="" p>— ani (@ani) October 5, 2026
উৎপাদক, ব্ৰোকাৰ আৰু ক্ৰেতাৰ মাজত আনুষ্ঠানিক বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপনৰ লগতে চাহৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণতো এই কেন্দ্ৰৰ ভূমিকা আছে । এই কেন্দ্ৰৰ নিলাম ব্যৱস্থাৰ সৈতে বৰ্তমান বহু ক্ৰেতা, ব্ৰোকাৰ আৰু গুদাম সংযুক্ত হৈ আছে ।
২০০ বছৰীয়া অসমৰ চাহ উদ্যোগত পৰম্পৰাগত চাহৰ লগতে বিশেষ আৰু প্ৰিমিয়াম চাহৰ প্ৰতি আগ্ৰহ শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পাইছে । ছেপ্টেম্বৰ মাহত অসমত উৎপাদিত পু'এৰ-শৈলীৰ চাহে গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰত প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ১২ হাজাৰ টকাৰ মূল্য লাভ কৰিছে । এই নিলামে অসমত উৎপাদিত প্ৰিমিয়াম আৰু বিকল্প চাহজাতীয় সামগ্ৰীৰ প্ৰতি ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা আগ্ৰহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
চাহ নিলাম কেন্দ্ৰৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি ২০২৬ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ২৫ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত মুঠ ১০.৬ কোটি কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক চাহ বিক্ৰী হৈছে, এই সময়ছোৱাত প্ৰতি কিলোগ্ৰামৰ গড় মূল্য প্ৰায় ২৪১ টকা আছিল ।
আনহাতে অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বাবে চাহ উদ্যোগ বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ আছে । বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৰিবহণ, বিপণন, ব্ৰোকাৰ আৰু অন্যান্য আনুষংগিক ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত লাখ লাখ পৰিয়ালৰ বাবে এই চাহ উদ্যোগ জীৱিকা হৈ আহিছে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰত অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ অৱদানৰ প্ৰশংসা কৰিছে ।
ৰাজ্য চৰকাৰে অসমৰ চাহ উদ্যোগক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । ছেপ্টেম্বৰ মাহত সংশোধিত অসম চাহ উদ্যোগ বিশেষ উদ্দীপনা আঁচনিৰ অধিসূচনা জাৰি কৰা হয় । এই আঁচনিত চাহ ৰপ্তানিৰ বাবে বিশেষ উদ্দীপনা আৰু অৰ্থ'ডক্স আৰু বিশেষ চাহ উৎপাদনৰ সমৰ্থন বৃদ্ধিকে ধৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।
চাহৰ বজাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত যোগাযোগ ব্যৱস্থাও গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ আহিছে । প্ৰস্তাৱিত গুৱাহাটী-তেজপুৰ কৰিড'ৰে চাহ উৎপাদন কৰা অঞ্চল আৰু প্ৰধান বজাৰৰ মাজত সংযোগ স্থাপন কৰাৰ লগতে পৰিবহণ আৰু অন্যান্য খৰচ কমোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
এনে পৰিস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ বাবে আয়োজন কৰা বিশেষ চাহ নিলামে অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ পৰম্পৰাগত বাণিজ্যিক পৰিৱেশক এক জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপৰ সৈতে সংযুক্ত কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
বিশ্ব স্থাপত্য দিৱস : কামাখ্যাৰ পৰা ৰংঘৰলৈ অসমৰ কালজয়ী স্থাপত্যৰ গৌৰৱময় যাত্ৰা