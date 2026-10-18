বিনিয়োগ ক্ষেত্ৰত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ চেষ্টাৰে ভাৰতৰ
ভাৰতৰ বাহনৰ বজাৰত ছেমছাং আৰু হুণ্ডাইৰ দৰে কোম্পানীসমূহ যথেষ্ট জনপ্ৰিয় । অনাগত সময়ত এনেধৰণৰ অধিক কোম্পানী ভাৰতলৈ অহাৰ আশা ৷
Published : October 18, 2026 at 10:41 PM IST
নতুন দিল্লী: দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বাণিজ্য, উদ্যোগ আৰু শক্তি মন্ত্ৰালয়ে ভাৰতৰ সৈতে ঔদ্যোগিক আৰু বাণিজ্যিক সহযোগিতা গঢ়ি তোলাৰ বাবে এটা সুকীয়া বিভাগ স্থাপন কৰিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা দুয়োখন দেশৰ মাজত অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক আৰু অধিক সুদৃঢ় হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ছেমছাং আৰু হুণ্ডাইৰ দৰে জনপ্ৰিয় কোম্পানীসমূহে ইতিমধ্যে বিশ্বৰ বজাৰত সুপ্ৰতিষ্ঠিত ব্ৰেণ্ড হিচাপে খোপনি পুতিবলৈ সক্ষম হৈছে । ভাৰতৰ বজাৰতো কোম্পানীসমূহে অনায়াসে নিজৰ স্থিতি শক্তিশালী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ তদুপৰি ভাৰতত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ সাংস্কৃতিক প্ৰভাৱসমূহ নিজস্ব সংগীত, টেলিভিছন শ্ব', খাদ্য আৰু সৌন্দৰ্যৰ ব্ৰেণ্ডৰ জনপ্ৰিয়তাৰ জৰিয়তে স্পষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷
ভাৰতত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ জনপ্ৰিয়তা থকাৰ বাবেই দুয়োখন দেশে বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগ ক্ষেত্ৰত অধিক সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ দুয়োখন দেশৰ মাজত ঔদ্যোগিক আৰু ব্যৱসায়িক সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ বাবে এই নতুন বিভাগটো গঠন কৰা বুলি কোৰিয়া চৰকাৰে সদৰি কৰিছে ৷
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে ইয়াৰ উদ্দেশ্য ভাৰতত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বিনিয়োগৰ নতুন ঢৌক উৎসাহিত কৰা । ভাৰতত "কোৰিয়ান এনক্লেভ" বা উদ্যোগিক টাউনশ্বিপ স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱস্বৰূপে ইয়াৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা "প্লাগ-এণ্ড-প্লে" আন্তঃগাঁথনিৰ অধীনত কোৰিয়াৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগসমূহে ভাৰতত নিজৰ কাম-কাজৰ প্ৰসাৰ কৰাত সহজ হৈ পৰিব ।
এই টাউনশ্বিপৰ বিষয়ে এপ্ৰিল মাহত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি লি জে-ম্যুঙৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ সময়ত আলোচনা কৰা হৈছিল । বিগত আঠ বছৰৰ ভিতৰত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ কোনো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাবে এইটোৱেই আছিল প্ৰথম ভাৰত ভ্ৰমণ ।
কোৰিয়া ইনষ্টিটিউট ফৰ ইণ্টাৰনেশ্বনেল ইক’ন’মিক পলিচীৰ ভাৰত আৰু দক্ষিণ এছিয়াৰ দলৰ মুৰব্বী কিউংহুন কিমে ইটিভি ভাৰতক কয়, ‘‘মন্ত্ৰালয়ত এই নতুন বিভাগটোৰ সৃষ্টিয়ে ভাৰতৰ সৈতে কোৰিয়াৰ অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰাৰ লগতে দেশখনৰ দৃঢ় প্ৰতিশ্ৰুতিক প্ৰতিফলিত কৰিছে । চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত অনুষ্ঠিত সন্মিলনত দুয়োখন দেশে এখন ঔদ্যোগিক সহযোগিতা সমিতি গঠনৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘২০১০ চনৰ বিস্তৃত অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্ব চুক্তি উন্নীতকৰণ আৰু কৌশলগত উদ্যোগসমূহত সহযোগিতা সম্প্ৰসাৰণৰ বাবেও পুনৰবাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দুয়োখন দেশ সন্মত হয় । তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে যে এই নতুন বিভাগে দুয়োখন দেশৰ মাজত ঔদ্যোগিক সহযোগিতাৰ তদাৰক কৰিব আৰু এই চুক্তি আৰু পদক্ষেপসমূহ কাৰ্যকৰী হোৱাত সহায় কৰিব ।’’
দুয়োখন দেশে নিজৰ অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্কৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ বিচৰাৰ সময়তে এই নতুন পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ৷ ২০২৫ চনত ভাৰত আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ২৫.৬ বিলিয়ন ডলাৰ আছিল ৷ ২০৩০ চনৰ ভিতৰত এই সংখ্যা দুগুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি হৈ ৫৪ বিলিয়ন ডলাৰ স্পৰ্শ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । বিগত দশকত দুয়োখন দেশৰ বাণিজ্যৰ পৰিসৰ প্ৰায় ৭ বিলিয়ন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পায় । ভাৰতৰ পৰা দক্ষিণ কোৰিয়ালৈ ৰপ্তানি কৰা সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত পেট্ৰ’লিয়ামজাত সামগ্ৰীসমূহ যেনে - নেফথেলিন, যিকোনো ধৰণৰ অভিযান্ত্ৰিক সামগ্ৰী, ঔষধ, এলুমিনিয়াম আৰু তীখা আদি অন্তৰ্ভুক্ত ।
বিপৰীতে দক্ষিণ কোৰিয়াই ভাৰতলৈ ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্কিট আৰু ছেমি কণ্ডাক্টৰ, যন্ত্ৰপাতি, অট’মোটিভ পাৰ্টছ, ইলেক্ট্ৰনিকজাতীয় সামগ্ৰী আদি ৰপ্তানি কৰে । যাৰ ফলত বিনিয়োগো বৃদ্ধি পাইছে ৷ হুণ্ডাই মটৰ গ্ৰুপে ২০২৬-২০৩২ চনত ভাৰতত ১৫.৫ বিলিয়ন ডলাৰ বিনিয়োগৰ পৰিকল্পনা ঘোষণা কৰিছে, য’ত উৎপাদনৰ লগতে গৱেষণা আৰু উন্নয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
তথাপিও বাণিজ্য সম্প্ৰসাৰণ কৰাটো সম্পৰ্ক গভীৰ কৰাৰ দৰে বিস্তৃত প্ৰচেষ্টাৰ এটা মাত্ৰ ক্ষুদ্ৰ অংশ ৷ কিয়নো দুয়োখন দেশেই নিজৰ বাণিজ্যিক আৰু নিৰাপত্তা সম্পৰ্কত বৈচিত্ৰতা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে ।
উন্নত প্ৰযুক্তি আৰু জটিল খনিজ পদাৰ্থৰ দৰে নতুন ক্ষেত্ৰকে ধৰি দুয়োখন দেশেই নিজৰ ব্যৱসায়িক সম্পৰ্ক আৰু অধিক সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিছে । ভাৰতে নিজৰ অৰ্থনীতি আৰু উৎপাদন পৰিৱেশ তন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে বিনিয়োগ ক্ষেত্ৰখন আকৰ্ষিত কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । তদুপৰি ভাৰতে নিজৰ যোগান শৃংখলৰ বৈচিত্ৰতা বৃদ্ধিৰ বাবে কাম কৰি আছে, যাতে কোনো এখন দেশৰ ওপৰত অত্যধিক নিৰ্ভৰশীল হ’বলগা নহয় ৷
ভাৰত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বাবে এক বৃহৎ বজাৰ ৷ তথাপিও সৰু সৰু কোম্পানীসমূহে ভাৰতীয় বজাৰৰ আভ্যন্তৰীণ অংশটো বুজি পোৱাৰ লগতে কাম কৰাটো একপ্ৰকাৰৰ প্ৰত্যাহ্বানত পৰিণত হৈছে ৷
প্ৰাক্তন কূটনীতিবিদ তথা ইণ্ডিয়া-আৰঅ’কে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ছ’চাইটিৰ উপ-সভাপতি চি ৰাজাশেখৰে কয়, ‘‘তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা বজাৰখন পুৰণি আৰু ইয়াৰ পৰিসৰ অতি বৃহৎ ৷ ৫ কোটি জনসংখ্যাৰ দেশ ভাৰতৰ প্ৰায় সকলোৰে তাত ঘৰুৱা উপকৰণ মজুত আছে । ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে কেৱল ভাৰতৰ দৰে বৃহৎ বজাৰতহে নিজৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব পাৰিব ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আমি আলোচনাত মিলিত হোৱাটো প্ৰয়োজন যাতে আমি এনে এক নীতি গঢ়িব পাৰো, যিয়ে দীৰ্ঘস্থায়ী অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্ব নিশ্চিত কৰে । আমাৰ লক্ষ্য হৈছে কোৰিয়াৰ পৰা আন এক পৰ্যায়ৰ বিনিয়োগ আকৰ্ষণ কৰা ।’’
প্ৰস্তাৱিত কোৰিয়ান এনক্লেভৰ লক্ষ্য হৈছে কোৰিয়ান কোম্পানীসমূহক ভাৰতৰ বজাৰত বিনিয়োগৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা । কিমে কয় যে এই কোম্পানীসমূহৰ বিশেষকৈ কোৰিয়াৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগসমূহে ভাৰতত কাম কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অভিজ্ঞতা আৰু নেটৱৰ্কৰ অভাৱ । এয়াই সৰ্ববৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান ৷
তেওঁ কয়, ‘‘তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰে যে ভাৰতৰ আগশাৰীৰ বজাৰ আৰু উৎপাদন ভিত্তি হিচাপে অপৰিসীম সম্ভাৱনা আছে ৷ অৱশ্যে বহু কোম্পানীৰ ইয়াৰ নীতি আৰু পদ্ধতিৰ বিষয়ত এতিয়াও পৰ্যাপ্ত জ্ঞানৰ অভাৱ ৷’’ অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ এই প্ৰচেষ্টা প্ৰতিৰক্ষাকে ধৰি বিভিন্ন খণ্ডৰ সম্পৰ্ক ব্যাপকভাৱে সম্প্ৰসাৰণৰ এক বিস্তৃত পদক্ষেপৰ অংশ ।
চলিত বৰ্ষৰ মে’ মাহত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ছিউল ভ্ৰমণ কৰিছিল । এই ভ্ৰমণৰ সময়ত দুয়ো দেশে ভাৰতৰ সৈতে দুয়ো দেশে কৰিব পৰা উন্নয়ন, উৎপাদন আৰু ৰপ্তানিক প্ৰসাৰিত কৰাৰ উপায়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ভূ-অৰ্থনৈতিক পটভূমিৰ দিশৰ পৰা ভাৰত আৰু দক্ষিণ কোৰিয়া একেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ দেশ । দক্ষিণ কোৰিয়ায়ো চীন আৰু আমেৰিকা উভয়ৰে সৈতে সম্পৰ্কত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে ।’’
লগতে পঢ়ক: পূজাৰ বতৰত বেয়া খবৰ: মুদ্ৰাস্ফীতিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰেপ' ৰেট বৃদ্ধিৰ পৰিকল্পনা