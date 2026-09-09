অনলাইন শ্বপিঙে সংকট মাতিছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ ! ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ব্যৱসায়ী প্ৰভাৱিত

অনলাইন শ্বপিঙে সংকট মাতিছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ ! ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ব্যৱসায়ী প্ৰভাৱিত
ব্যৱসায়ী সন্থা আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ সাক্ষাৎকাৰৰ ভিত্তিত ৰাজ্যৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ত অনলাইন মাৰ্কেটিং তথা শ্বপিঙৰ প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মাণিক কুমাৰ ৰায়ৰ প্ৰতিবেদন ৷
Published : September 9, 2026 at 12:45 PM IST
গুৱাহাটী: অসমত বিকাশ আৰু উন্নয়নে নতুন ধাৰাৰ সূচনা কৰা বুলি শাসকীয় দল আৰু চৰকাৰখনে দাবী কৰাৰ সময়তে বিভিন্ন দিশত ৰাজ্যখনৰ শোচনীয় ছবি পোহৰলৈ আহিছে ।
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিখণ্ডত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ তুলনাত অসমত হতাশজনক প্রতিচ্ছবি বিভিন্ন সময়ত উন্মোচন হোৱাৰ সময়তে সম্প্রতি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়িক খণ্ডত অচলাৱস্থাই বিৰাজ কৰিছে । বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীক উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ হেজাৰ হেজাৰ বিঘা মাটি আবণ্টন দিয়া চৰকাৰখনৰ দিনতে অজস্ৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ মৃত্যুমুখী হৈছে ।
কেৱল ঔদ্যোগিক খণ্ডই নহয়, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰখনতো ইয়াৰ গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পৰিছে । বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ তথা ক্ষুদ্র মধ্যমীয়া ব্যৱসায় খণ্ডৰ বাবে চৰকাৰে কোনো বাস্তৱসন্মত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব নোৱৰাৰ পৰিণতিতে এনে হতাশাজনক পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰে । ৰাজ্যখনত হেজাৰ হেজাৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ অপমৃত্যু ঘটাৰ লগতে সৰু-সুৰা ব্যৱসায় কৰি পেটে-ভাতে চলি থকাসকলৰো এতিয়া শোচনীয় অৱস্থা ।
মুক্ত অনলাইন মার্কেটিং আৰু শ্বপিংমলৰ ভয়াৱহ আগ্ৰাসনৰ লগতে পুঁজিপতি গোষ্ঠীৰ ব্যৱসায়িক সম্প্ৰসাৰণৰ কবলত ক্ষুদ্র উদ্যোগী তথা সৰু সৰু ব্যৱসায়ীসকলে ত্রাহি মধুসূদন দেখিছে ।
সকলো ধৰণৰ ব্যৱসায়-বাণিজ্য বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীৰ হাতৰ মুঠলৈ অহাৰ ফলত বৰ্তমান সাধাৰণ ব্যৱসায়ীৰ পানীত হাঁহ নচৰাৰ অৱস্থা হৈছে । বহুতে বাধ্য হৈ নিজৰ ব্যৱসায় সলনি কৰিবলগীয়া হৈছে । অনলাইন মাৰ্কেটিঙৰ প্ৰভাৱত ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীয়ে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ।
ব্যৱসায়ী সন্থা আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ সাক্ষাৎকাৰৰ ভিত্তিত ৰাজ্যৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ত অনলাইন মাৰ্কেটিং তথা শ্বপিঙৰ প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
অনলাইন মাৰ্কেটিঙৰ প্ৰভাৱত বজাৰ ব্যৱস্থা
দেশৰ আন আন ৰাজ্যৰ দৰে অসমতো অনলাইন মার্কেটিঙে সাধাৰণ ব্যৱসায়ীৰ জীৱনলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । কিয়নো সকলো শ্ৰেণীৰ নাগৰিকেই এতিয়া যিকোনো সামগ্রী ঘৰতে বহি অনলাইনযোগে ক্ৰয় কৰিব পাৰে ।
আনকি শাক-পাচলি তথা মাছ-মাংসকে ধৰি ঘৰৰ সকলো সা-সামগ্ৰী নিজৰ পচন্দ অনুসৰি অনলাইনতে অৰ্ডাৰ দি ক্ৰয় কৰিব পাৰে । সম্প্ৰতি নগৰ-চহৰতেই নহয়, ভিতৰুৱা গাঁও এখনতো এমাজন, জ’মেট’, মিন্ত্ৰা, ফ্লিপকার্ট, মিছ’, বিগ বাস্কেট, ব্লিংকিট আদিৰ দৰে বহু অনলাইন মার্কেটিঙবোৰ সুলভ হৈ পৰিছে ।
সাধাৰণ নাগৰিকৰ পৰা অভিজাত পৰিয়াললৈ যিকোনো এপদ সামগ্ৰী ঘৰতে বহি লাভ কৰাৰ সুযোগে হেজাৰ হেজাৰ ক্ষুদ্ৰ-মধ্যমীয়া ব্যৱসায়ীলৈ অমানিশা কঢ়িয়াই আনিছে । ইয়াৰোপৰি মফচলীয় চহৰতো এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায়িক মলবোৰ গঢ়ি উঠিছে ।
ফলত স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যৱসায়িক গোটবোৰে দোকান বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগবোৰত তলা ওলমাবলৈ বাধ্য হৈছে । পৰিস্থিতি এনে পর্যায় পাইছেগৈ যে কিছুমান দোকানীয়ে দিনটোত এটকাও বিক্ৰী কৰিবলৈ নোপোৱা অৱস্থা হৈছেগৈ ।
গতিকে ব্যৱসায়ৰ মন্দাৱস্থাৰ প্ৰভাৱত দোকানী বা ক্ষুদ্র উদ্যোগীবোৰে বেংকৰ কিস্তিৰ ধন মাৰিবলৈ ঘৰ-ভেটি-মাটি পর্যন্ত বিক্ৰী কৰিবলগীয়াত পৰিছে । এইক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় অথবা ৰাজ্য চৰকাৰেও কোনো ধৰণৰ বাস্তৱসন্মত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ।
ব্যৱসায়ী সন্থাই কি কয়
অনলাইন মাৰ্কেটিঙৰ প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত সদৌ গুৱাহাটী ব্যৱসায়ী সন্থাৰ যুটীয়া সম্পাদক আৰু লাখটকীয়া মাৰ্চেণ্ট এছ'চিয়েশ্বনৰ সাধাৰণ সম্পাদক নেকিব ইমাম শইকীয়াই ইটিভি ভাৰতৰ আগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।
শইকীয়াই কয়, ‘‘অনলাইনৰ যিটো ট্ৰেণ্ড চলি আছে, তাৰ ডাটাটো ভাৰতবৰ্ষত ২ ৰ পৰা ৪ শতাংশ হৈছে । দেশত প্ৰায় ১.৯০ কোটি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আছে । ভেণ্ডৰসকলক ধৰিলে ৫ কোটি হ'ব । আগতে ফেক্টৰীত সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত চিএনএফ আৰু পাইকাৰীৰ পৰা বিতৰণ হৈছিল । ইয়াৰ দ্বাৰা চৰকাৰে কৰ পাইছিল । পূৰ্বতে শ্বপিং মলবোৰ আহোতে আমি ভয় খাইছিলো যদিও বিশেষ সমস্যা হোৱা নাছিল । ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলো সমানে চলি আছিল । কাৰণ জনসংখ্যাও বৃদ্ধি হৈছে । কিন্তু বৰ্তমান অনলাইন মাৰ্কেটিঙৰ ফলত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ।’’
সংকটত গুৱাহাটীৰ দুই লাখ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰ্তমান প্ৰায় ২ লাখ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আছে । আগতে আমি চিএনএফ তথা পাইকাৰীৰ পৰা সামগ্ৰী লৈ এমআৰপিৰ পৰা অলপ ৰেহাই দি বিক্ৰী কৰিছিলো । কিন্তু অনলাইনৰ ট্ৰেণ্ডত এতিয়া ভয়াৱহ সমস্যা হৈছে । গুৱাহাটীতে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ যোগেদি ৬ লাখৰো অধিক পৰিয়াল চলি আছে । কিন্তু অনলাইন মাৰ্কেটিঙৰ যোগেদি কিমান মানুহ নিয়োজিত হ'ব । ৫০ ৰ পৰা এক লাখক নিয়োজিত কৰিব ।
অনলাইন মাৰ্কেটিঙৰ বাবে কোম্পানী সমূহক চৰকাৰে বজাৰ মুক্ত কৰি দিয়াত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল চলিব নোৱাৰা হৈছে । অনলাইন মাৰ্কেটিঙত সামগ্ৰীৰ মূল্য কম হয় । মূল্য কম হ'লে স্বাভাৱিকতে গ্ৰাহকে অনলাইনৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব । এইক্ষেত্রত চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল মহাবিপদত পৰিব ।
চৰকাৰে অনলাইন মাৰ্কেটিং সপ্তাহত তিনিদিন কৰি দিব পাৰে নাইবা সন্ধিয়া কৰি দিব পাৰে । কাৰণ তেনে নকৰিলে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় ৫০ শতাংশ বন্ধ হৈ যাব । অসমত ১০ লাখৰো অধিক ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আছে আৰু তিনিজনকৈ কৰ্মচাৰী ধৰিলে ৩০ লাখৰো অধিক পৰিয়াল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ যোগেদি চলি আছে । কিন্তু অনলাইন মাৰ্কেটিঙৰ যোগেদি ৫০ হাজাৰ লোকক চাকৰি দিব পাৰিব ।’’
৪০ শতাংশলৈ হ্ৰাস ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ ব্যৱসায়
তেওঁ কয়, "ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ মেৰুদণ্ড ভাঙি গ'লে চৰকাৰৰ এটা ডাঙৰ ৰাজহ লোকচান হ'ব । গুৱাহাটীত প্ৰায় ৩০ শতাংশ প্ৰভাৱ পৰিছে । চৰকাৰে নিয়ন্ত্রণ কৰা উচিত । অনলাইন মাৰ্কেটিঙৰ প্ৰভাৱ কাপোৰ, ঔষধ, গেলামাল আদি ক্ষেত্রত বহুত বেছি পৰিছে । আনকি ফাঁচীবজাৰৰ পুৰণা বহু ব্যৱসায়ীয়ে নিজৰ ব্যৱসায় এৰিবলগীয়া নাইবা সলনি কৰিবলগীয়া হৈছে । অনলাইন মাৰ্কেটিঙৰ বাবে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ ব্যৱসায় ৩০-৪০ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে । অনলাইন মাৰ্কেটিঙৰ বাবে ১০-১৫ শতাংশ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় বন্ধ হৈ গৈছে ।’’
কৰ্মচাৰী হ্ৰাস কৰিবলগীয়া হৈছে
ব্যৱসায়ত অনলাইন মাৰ্কেটিঙৰ প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত ফাঁচীবজাৰৰ 'টায়ল মাৰ্ট' নামৰ কাপোৰৰ দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰী সুশীল টায়লে কয়, ‘‘ব্যৱসায় একেবাৰে বেয়া । অনলাইন ব্যৱসায়ৰ বাবে বিক্ৰী বহুত কমিছে । বিগত কেইবাবছৰ ধৰি ব্যৱসায় কৰাটো কঠিন হৈ পৰিছে । দোকানত গ্ৰাহকে নাই । কেতিয়াবা বিক্ৰী নোহোৱাকৈয়ে দোকান বন্ধ কৰিবলগীয়া হয় ।
এটা সময় আছিল যেতিয়া গ্ৰাহকক ভিৰৰ বাবে সময় কেনেকৈ পাৰ হৈছিল গমেই পোৱা নাছিলো । কিন্তু এতিয়া গ্ৰাহকৰ বাবে অপেক্ষা কৰি বহি থাকিবলগীয়া হয় । বিক্ৰী ৫০ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে । দোকান চলোৱা টান হৈ পৰিছে । যাৰ বাবে কৰ্মচাৰীও কমাবলগীয়া হৈছে । বিক্ৰী নাই যেতিয়া কৰ্মচাৰীক কেনেকৈ চলাম ? যাৰ বাবে কৰ্মচাৰী কমাবলগা হৈছে ।’’
৫০ শতাংশলৈ বিক্ৰী কমিছে
আনহাতে, লাখটকীয়াৰ 'ডিজিটেল ইলেক্ট্ৰনিকছ'ৰ স্বত্বাধিকাৰী শ্বেখ ইজাজউদ্দিনে কয়, "দেখিছে নহয় দোকানত কোনো গ্ৰাহক নাই । পুৱাৰ পৰা দোকান খুলি বহি আছো । ইলেক্ট্ৰনিকছ সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্রত অনলাইন মাৰ্কেটিঙৰ বহু বেছি প্ৰভাৱ পৰিছে । সকলোৱে অনলাইনযোগে ইলেক্ট্ৰনিকছ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰে । দোকানলৈ কোনো নাহে ।
আমাৰ বিক্ৰী ৫০ শতাংৰো বেছি হ্ৰাস পাইছে । আমি ক্ৰয় কৰা মূল্যতকৈ কম দামত অনলাইনত সামগ্ৰী দিয়ে । কেনেকৈ দিয়ে আমি নাজানো । অৱশ্যে বহু লোকে ঠগো খায় । ইমান কমত কি বস্তু দিয়ে, সেয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা । কি বস্তু দিয়ে সেয়া গ্ৰাহকেহে জানিব । অনলাইনৰ সামগ্ৰীৰ মানদণ্ড কেনেকুৱা সেয়া আমি ক'ব নোৱাৰো । কিমান দিন এনেদৰে ব্যৱসায় চলাব পাৰিম ক'ব পৰা নাই ।’’
লক্ষণীয় বিষয় যে, এমএছএমইৰ অধীনত পঞ্জীয়নভুক্ত হেজাৰ হেজাৰ ক্ষুদ্র উদ্যোগী-ব্যৱসায়ী আৰু মুদ্রা যোজনাৰ অধীনত ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা ৰাজ্যৰ লাখ লাখ সৰু-সুৰা ব্যৱসায়ীয়ে ব্যৱসায়ৰ মন্দাৱস্থাৰ বাবে বেংকৰ ঋণৰ কিস্তি পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই ।
দীৰ্ঘদিন ধৰি ঋণৰ কিস্তি পৰিশোধ কৰিবলৈ অক্ষম এনে বহু ব্যৱসায়ীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় বন্ধ কৰিবলৈও বাধ্য হৈছে । অনলাইনৰ আগ্ৰাসনৰ ক্ষেত্রত চৰকাৰখনে সময় উপযোগী বাস্তৱসন্মত পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল গভীৰ সংকটৰ সন্মুখীন হোৱাটো নিশ্চিত ।