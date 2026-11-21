শিৱ নাদাৰ, গৌতম আদানী নে মুকেশ আম্বানি ? ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত শীৰ্ষ দানবীৰ কোন ?
এডেলগিভ হুৰুণ ইণ্ডিয়া ফিলানথ্ৰপি লিষ্ট ২০২৬-ত শিৱ নাদাৰে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে । তেওঁ ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত ২,৫৯৩ কোটি টকা দান কৰিছে ।
Published : November 21, 2026 at 2:31 PM IST
নতুন দিল্লী : এইচ চি এল গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শিৱ নাদাৰ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে একেৰাহে পঞ্চমটো বছৰৰ বাবে ভাৰতৰ আটাইতকৈ উদাৰ দানবীৰ হিচাপে নিজৰ স্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে । 'এডেলগিভ হুৰুণ ইণ্ডিয়া ফিলানথ্ৰপি লিষ্ট ২০২৬' (EdelGive Hurun India Philanthropy List 2026) অনুসৰি, শিৱ নাদাৰৰ পৰিয়ালে ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত ২,৫৯৩ কোটি টকা দান কৰিছে ।
নাদাৰে কলা, সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত এই ধন দান কৰিছে । ২০২৬ চনৰ ৩১ মাৰ্চত অন্ত পৰা এই বিত্তীয় বৰ্ষটোত তেওঁ প্ৰতিদিনে গড়ে ৭.১ কোটি টকাকৈ ব্যয় কৰিছে । উল্লেখ্য যে এইচ চি এলৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীয়ে ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষত ২,৭০৮ কোটি টকা দান কৰিছিল । আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল, তেওঁ আগবঢ়োৱা মুঠ দানৰ প্ৰায় ৯৩ শতাংশই তেওঁৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ পৰা আহিছে ।
তালিকাখনত প্ৰকাশ পাইছে যে ভাৰতৰ শীৰ্ষ দানবীৰসকলে ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত মুঠ ১১,৫৫৪ কোটি টকা দান কৰিছে, যিটো পূৰ্বৰ বছৰৰ ১০,৩৮০ কোটি টকাৰ তুলনাত ১১ শতাংশ বেছি ।
আনহাতে, আদানি গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ গৌতম আদানী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে দাতব্য অৰ্থাৎ কল্যাণমূলক কামৰ বাবে ৮৭৭ কোটি টকা দান কৰিছে । আদানী পৰিয়ালৰ দানৰ পৰিমাণ ১২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ।
প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, বাজাজ পৰিয়ালে দানৰ পৰিমাণ ৪২ শতাংশ বৃদ্ধি কৰি ৬৩২ কোটি টকালৈ নিয়াৰ লগতে তালিকাৰ তৃতীয় স্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে ।
আম্বানি আৰু ইনফ’ছিছ পৰিয়ালে কিমান দান কৰিলে
হুৰুণ ইণ্ডিয়া আৰু এডেলগিভৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানিৰ দাতব্য কামত ব্যয় হোৱা ধনৰ পৰিমাণ আছিল ৬২০ কোটি টকা, যিটো পূৰ্বৰ বছৰৰ তুলনাত ১ শতাংশ কম ।
এডেলগিভ হুৰুণ ইণ্ডিয়া ফিলানথ্ৰপি'য়ে (EdelGive Hurun India Philanthropy) ভাৰতত দাতব্য কামত অৰিহণা যোগোৱা ২১৯ গৰাকী ব্যক্তিৰ নাম প্ৰকাশ কৰিছে । মুঠ দানৰ ৫৭ শতাংশই কেৱল শীৰ্ষ ১০ গৰাকী ব্যক্তিয়ে আগবঢ়াইছে ।
গৱেষণাটোৰ মতে, ১৯ গৰাকী ব্যক্তিয়ে ১০০ কোটি টকা বা ততোধিক, ৩২ গৰাকীয়ে ৫০ কোটি টকা বা ততোধিক আৰু ৮০ গৰাকীয়ে ২০ কোটি টকা বা ততোধিক ধন দান কৰিছে ।
চাইৰাছ এছ পুনাৱালা আৰু আদাৰ পুনাৱালাই দাতব্য কামলৈ তেওঁলোকৰ অৰিহণা প্ৰায় দুগুণ কৰি ৩৩৬ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে (৯৪ শতাংশ বৃদ্ধি) । সুধীৰ মেহতা আৰু সমীৰ মেহতায়ো তেওঁলোকৰ দানৰ পৰিমাণ ৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি কৰি ৩৩৪ কোটি টকা দান কৰিছে ।
নন্দন নিলেকানি, ৰোহিণী নিলেকানি, এছ গোপালকৃষ্ণন, কে দীনেশ, কুমাৰী শিবুলাল আৰু এন আৰ নাৰায়ণ মূৰ্তিক লৈ গঠিত ‘ইনফ’ছিছ পৰিয়ালে’ মুঠ ৯২০ কোটি টকা দান আগবঢ়াইছে ।
শিক্ষাখণ্ডলৈ সৰ্বাধিক দান অব্যাহত আছে । এই খণ্ডটোলৈ মুঠ দানৰ ৩৬ শতাংশ অৰ্থাৎ ৪,১৮৮ কোটি টকা আগবঢ়োৱা হৈছে । স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডলৈ দানৰ পৰিমাণ ৮২ শতাংশ বৃদ্ধি পাই ১,৭৬৮ কোটি টকা হৈছেগৈ । আনহাতে, ১,৩৭৭ কোটি টকাৰ অনুদানেৰে কলা, সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্য খণ্ডটো তৃতীয় স্থানত আছে । ইয়াৰে ভিতৰত ১,২২০ কোটি টকা কেৱল শিৱ নাদাৰ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে দান কৰিছে ।