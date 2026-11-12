বেংক একাউণ্ট অবিহনে আনৰ একাউণ্টলৈ পঠিয়াব পাৰিব ৫০ হাজাৰ টকা

বেংক একাউণ্ট অবিহনে আনৰ একাউণ্টলৈ পঠিয়াব পাৰিব ৫০ হাজাৰ টকা
এতিয়াৰে পৰা বেংক একাউণ্ট নাথাকিলেও আপুনি এনইএফটিৰ জৰিয়তে অন্য বেংক একাউণ্টলৈ ৫০ হাজাৰ পৰ্যন্ত ধন প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব ।
Published : November 12, 2026 at 6:58 PM IST
নতুন দিল্লী : কম পৰিমাণৰ ধনৰ লেনদেন অধিক সহজ আৰু সুৰক্ষিত কৰা লক্ষ্যৰে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । ১১ নৱেম্বৰৰ পৰা এই নিয়ম কাৰ্যকৰী হৈছে । নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি দেশৰ ভিতৰতে কোনো ব্যক্তিলৈ ধন পঠিওৱা বা প্ৰেৰণৰ ক্ষেত্ৰত লেনদেনৰ সীমা অপৰিৱৰ্তিত ৰখা হৈছে ।
বিশেষকৈ বেংকিং সেৱাৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসহ অন্যান্য লোকসকলক আনুষ্ঠানিক বেংকিং ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ধন লেনদেনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে । প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকলে পৰিচয় /ঠিকনাৰ প্ৰমাণৰ অভাৱত এনে বেংকিং ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে । এনে ব্যৱস্থাত লেনদেনৰ সীমা, মাহেকীয়া সীমা, নিৰীক্ষণ আৰু সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় ।
ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সংশোধিত ঘৰুৱা ধন হস্তান্তৰ (DOMESTIC MONEY TRANSFER) নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে আঞ্চলিক গ্ৰামীণ বেংক আৰু সমবায় বেংককে ধৰি বাণিজ্যিক বেংকৰ লগতে অনুমোদিত পেমেণ্ট চিষ্টেম অপাৰেটৰ আৰু অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব ।
নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি বেংকসমূহে গ্ৰাহকৰ একাউণ্টৰ পৰা ধন স্থানান্তৰ কৰি বেংক একাউণ্ট নথকা ব্যক্তিকো নগদ ধন প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিব । এটিএম, বেংকৰ বিজনেছ কৰেছপণ্ডেণ্ট (Business Correspondent) অথবা আন অনুমোদিত পেমেণ্ট চেনেলৰ জৰিয়তে এই সেৱা লাভ কৰিব পাৰিব ।
ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি এজন ব্যক্তিয়ে বেংকৰ শাখাত নগদ ধন জমা কৰি এনইএফটিৰ জৰিয়তে আন এজন ব্যক্তিৰ একাউণ্টলৈ ৫০ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত ধন প্ৰেৰণ বা স্থানান্তৰ কৰিব পাৰে । কিন্তু নগদ ধন পৰিশোধ সেৱাৰ অধীনত হস্তান্তৰ কৰিব পৰা সৰ্বোচ্চ ধনৰাশি প্ৰতিটো লেনদেনত ১০ হাজাৰ টকাই থাকিব । একেদৰে প্ৰতিজন হিতাধিকাৰীৰ মাহিলী ধন স্থানান্তৰৰ সীমা ২৫ হাজাৰ টকা হ'ব । নিজা বেংক একাউণ্ট নথকা কিন্তু আনৰ বেংক একাউণ্টলৈ ধন প্ৰেৰণ কৰিব বিচৰা লোকসকলৰ বাবে এই সেৱা প্ৰযোজ্য হ'ব ।
ৰিজাৰ্ভ বেংকে উল্লেখ কৰিছে যে নগদ ধন প্ৰেৰণ কৰা ব্যক্তিজনৰ মোবাইল নম্বৰ বাধ্যতামূলকভাৱে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব । আনহাতে ধন জমা কৰা ব্যক্তিয়ে নিজৰ পৰিচয় প্ৰমাণৰ বাবে বৈধ নথি-পত্ৰ দিব লাগিব । প্ৰতিটো লেনদেনৰ বাবে বৰ্ধিত নিৰাপত্তাৰ বাবে 'অতিৰিক্ত প্ৰমাণীকৰণ ব্যৱস্থা (AFA) বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে । যাতে ধনসমূহ অনুমোদিত ব্যক্তিজনে প্ৰেৰণ কৰাটো নিশ্চিত কৰিব পাৰি আৰু কোনো ধৰণৰ সম্ভাৱ্য জালিয়াতি ৰোধ কৰিব পাৰি ।
ইয়াৰ লগতে বেংক আৰু ধন স্থানান্তৰ সেৱা প্ৰদানকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহক প্ৰতিটো লেনদেনৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । এই ব্যৱস্থাৰ অধীনত ধন স্থানান্তৰ বাস্তৱ সময়ত অথবা তাৰ প্ৰায় সমসাময়িকভাৱে সম্পন্ন কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
ধন স্থানান্তৰৰ বিপৰীতে গ্ৰাহকৰ পৰা আদায় কৰিবলগীয়া মাচুল নিৰ্ধাৰণৰ দায়িত্ব বেংক বা আন বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহক দিয়া হৈছে । অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত ৰিজাৰ্ভ বেংকে যুক্তিসংগত মাচুল আদায়ৰ আহ্বান জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :
PF Update : ক্লেইম অবিহনেই বেংক একাউণ্টত সোমাব PFৰ জমা ধন, জানক EPFOৰ নতুন নিয়ম