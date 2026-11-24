অধিক লাভৰ লোভে কৰিব পাৰে সৰ্বস্বান্ত : বিনিয়োগকাৰীক সতৰ্কবাণী ছেবিৰ
ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ ব্যৱহাৰকাৰী গোটত ছেবিৰ পঞ্জীয়নভুক্ত ছদ্মবেশী মধ্যস্থতাকাৰীৰ সন্দৰ্ভতো বিনিয়োগকাৰীক সকীয়াই দিয়ে নিয়ন্ত্ৰণকাৰী সংস্থাটোৱে ৷
Published : November 24, 2026 at 3:50 PM IST
নতুন দিল্লী: বিনিয়োগকাৰীৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে আন এক পদক্ষেপ হিচাপে ভাৰতীয় ছিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ ব’ৰ্ডে (SEBI) সকলো পঞ্জীয়নভুক্ত মধ্যস্থতাকাৰী আৰু বজাৰৰ অংশগ্ৰহণকাৰীক প্ৰাৰম্ভিক ৰাজহুৱা প্ৰস্তাৱ (আই পি অ’)ৰ বাবে গ্ৰে’ মাৰ্কেট প্ৰিমিয়াম (জিএমপি)ৰ পৰিসংখ্যা প্ৰকাশ কৰা বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ ব্যৱহাৰকাৰী গোটত ছেবিৰ পঞ্জীয়নভুক্ত ছদ্মবেশী মধ্যস্থতাকাৰীৰ সন্দৰ্ভতো বিনিয়োগকাৰীক সকীয়াই দিয়ে নিয়ন্ত্ৰণকাৰী সংস্থাটোৱে ৷
বজাৰ নিয়ন্ত্ৰক সংস্থাটোৱে বিনিয়োগকাৰীসকলক আইপিঅ’ৰ বাবে জিএমপি হিচাপে পৰিচিত অনিয়ন্ত্ৰিত প্ৰি-লিষ্টিং প্ৰিমিয়ামৰ বিষয়ে পৰামৰ্শ দিছিল । এই নিৰ্দেশনাত বিনিয়োগকাৰীক আগন্তুক আই পি অ’ৰ বাবে জিএমপিৰ পৰিসংখ্যা প্ৰকাশ, প্ৰদৰ্শন, প্ৰচাৰ বন্ধ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ৷
এই পৰিসংখ্যাবোৰ বিভিন্ন ৱেবছাইট, ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম, বাতৰি কাকত আৰু কিছুমান ছেবি পঞ্জীয়নভুক্ত মধ্যস্থতাকাৰী আৰু বজাৰ অংশগ্ৰহণকাৰীৰ মাজেৰে ব্যাপকভাৱে প্ৰকাশ কৰা হয় ৷ বিজ্ঞাপনত এই পৰিসংখ্যাবোৰক তালিকাভুক্ত কৰাৰ সম্ভাৱ্য মূল্য বা প্ৰত্যাশিত ৰিটাৰ্ণৰ সূচক হিচাপে চিত্ৰিত কৰা হয় ।
বজাৰ নিয়ন্ত্ৰক সংস্থাটোৱে কয়, ‘‘ছেবিৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যে আগন্তুক আই পি অ’ৰ বাবে প্ৰায়ে গ্ৰে’ মাৰ্কেট প্ৰিমিয়ামৰ পৰিসংখ্যা বুলি কোৱা আনৰেগুলেটেড প্ৰি-লিষ্টিং প্ৰিমিয়াম ব্যাপকভাৱে প্ৰকাশ কৰা হৈছে, য’ত ইয়াক তালিকাভুক্ত কৰাৰ সম্ভাৱ্য মূল্য বা প্ৰত্যাশিত ৰিটাৰ্ণৰ সূচক হিচাপে চিত্ৰিত কৰা হৈছে ।’’
বিনিয়োগকাৰীক জিএমপিৰ পৰিসংখ্যাৰ বাবে জালত নপৰিবলৈ সকীয়াই দি ছেবিয়ে কয় যে এনে প্ৰি-লিষ্টিং প্ৰিমিয়ামৰ পৰিসংখ্যা বেচৰকাৰী, সত্যাৰ্পনহীন আৰু নিয়ন্ত্ৰিত নহয়, য’ত শ্বেয়াৰসমূহ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ষ্টক এক্সচেঞ্জত আনুষ্ঠানিকভাৱে তালিকাভুক্ত কৰাৰ পূৰ্বে কথিতভাৱে ব্যৱসায় কৰা হয় ।
বিনিয়োগকাৰীসকলক সতৰ্ক কৰি দি মূলধনী বজাৰ নিয়ন্ত্ৰক সংস্থাটোৱে কয় যে এই লেনদেনসমূহ ছেবিৰ অনুমোদিত নহয় আৰু বিনিময় কাঠামোৰ বাহিৰত সম্পন্ন কৰা হয়, নিয়ন্ত্ৰণৰ তদাৰকীৰ অধীনত নহয়, কোনো নিষ্পত্তিৰ নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগকাৰীৰ সুৰক্ষা বহন কৰা নহয় আৰু কোনো আনুষ্ঠানিক মূল্য-আৱিষ্কাৰ প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰা নহয় ।
ছেবিয়ে কয় যে জিএমপিৰ পৰিসংখ্যা হৈছে বেচৰকাৰী, অপৰীক্ষিত আৰু অনিয়ন্ত্ৰিত মূল্যৰ ইংগিত, য’ত শ্বেয়াৰসমূহ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ষ্টক এক্সচেঞ্জত আনুষ্ঠানিক তালিকাভুক্ত কৰাৰ পূৰ্বে কথিতভাৱে ব্যৱসায় কৰা হয় ।
নিয়ন্ত্ৰক সংস্থাটোৱে আৰু কয় যে জিএমপিৰ পৰিসংখ্যা প্ৰকাশ আৰু প্ৰচাৰে বিনিয়োগকাৰীৰ সম্ভাৱ্য ক্ষতি কৰিব পাৰে আৰু ছিকিউৰিটিজ বজাৰৰ আধাৰত থকা স্বচ্ছতা, ন্যায়পৰায়ণতা আৰু জবাবদিহিতাৰ নীতিৰ বিপৰীত হ’ব পাৰে ।
ছেবিয়ে লক্ষ্য কৰে যে এনে প্ৰি-লিষ্টিং প্ৰিমিয়ামৰ পৰিসংখ্যা প্ৰকাশ কৰাটো বিনিয়োগকাৰীৰ স্বাৰ্থৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে আৰু ছিকিউৰিটিজ বজাৰত স্বচ্ছতা আৰু জবাবদিহিতাৰ মূল নীতিৰ বিপৰীত হ’ব পাৰে ।
ছেবিয়ে আৰু কয় যে কোনো বিনিয়োগকাৰীয়ে ধূসৰ বজাৰৰ লেনদেনত লিপ্ত হ’লে কোনো ধৰণৰ বিবাদ বা লোকচানৰ বাবে নিয়ন্ত্ৰণ সংস্থাটো দায়ী নহয় । ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এনে লেনদেন ছেবি বা ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ অধীনলৈ নাহে, আৰু বিনিয়োগকাৰীয়ে এক্সচেঞ্জ-চালিত অভিযোগ নিৰাময় ব্যৱস্থা বা এক্সচেঞ্জ আৰু ডিপ’জিটৰীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত অনলাইন বিবাদ নিষ্পত্তি মঞ্চত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে ।
ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ বন্ধ ইউজাৰ গ্ৰুপত থকা ছেবি পঞ্জীয়নভুক্ত ছদ্মবেশী মধ্যস্থতাকাৰীৰ সন্দৰ্ভততো বিনিয়োগকাৰীক সকীয়াই দিয়ে ছেবিয়ে । আনহাতে বজাৰৰ খেলুৱৈসকলক সজাগ হৈ থাকিবলৈ আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত ছেবি পঞ্জীয়নভুক্ত মধ্যস্থতাকাৰীৰ ৰূপ লৈ প্ৰলোভিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা প্ৰৱঞ্চকৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে । ইয়াত জনোৱা হৈছে যে প্ৰৱঞ্চকে এনে প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰি বিনিয়োগকাৰীক ট্ৰেডিং একাউণ্ট খুলিবলৈ প্ৰৰোচিত কৰিছে ।
ছেবিয়ে কয় যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্বেয়াৰ বজাৰক ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ বিপৰীতে অধিক লাভজনক বুলি চিত্ৰিত কৰি বিনিয়োগকাৰীসকলক কথিত প্ৰতিষ্ঠানিক ব্যৱসায়ৰ সুযোগত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰলোভিত কৰা হৈছে ।
নিয়ন্ত্ৰকগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰৱঞ্চকসকলে ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টক মাৰ্কেট/ভাৰতীয় ষ্টক মাৰ্কেটত তালিকাভুক্ত শ্বেয়াৰ/ষ্টক/সূকাংকৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।
বিনিয়োগকাৰীসকল ফান্দত পৰাৰ পিছত প্ৰৱঞ্চকসকলে তেওঁলোকক অকৰ্তৃত্বশীল ট্ৰেডিং প্লেটফৰ্মত পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ কয় আৰু পঞ্জীয়নবিহীন সত্তাৰ নামত ৰখা নিৰ্দিষ্ট বেংক একাউণ্টলৈ ধন স্থানান্তৰ কৰিবলৈ কয় ।
লগতে পঢ়ক : মিউচুৱেল ফাণ্ডত বিনিয়োগ : বিগত ৩০ বছৰত কোনটো এছআইপিয়ে সৰ্বাধিক ৰিটাৰ্ণ দিছে ?