ETV Bharat / business

ইউপিআই লেনদেনৰ বাবদ মাচুল ! কেন্দ্ৰৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে

চৰকাৰে ১৫ অক্টোবৰৰ পৰা ইউপিআই প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে ২০০০ টকাতকৈ অধিক লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ০.৪ শতাংশ মাচুল আৰোপ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷

UPI payments
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (IANS)
author img

By PTI

Published : September 28, 2026 at 4:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: কিছুদিন পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে ইউপিআই পেমেণ্ট সন্দৰ্ভত স্থিতি স্পষ্ট কৰিছিল ৷ বেংক আৰু ছিষ্টেম প্ৰদানকাৰীয়ে ইউপিআই লেনদেন আৰু ৰুপে ডেবিট কাৰ্ডৰ পেমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ২০০০ টকা পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ মাচুল আৰোপ কৰিব নোৱাৰিব বুলি মন্ত্ৰণালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছিল ৷

২ হাজাৰ টকাতকৈ অধিক পৰিমাণৰ ইউপিআই লেনদেন কৰা ব্যক্তিৰ পৰা ব্যৱসায়ীলৈ মাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট ৰেট(এমডিআৰ) আৰোপ কৰাৰ সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদনৰ বাবদ কেন্দ্ৰ আৰু অন্যান্যৰ পৰা সোমবাৰে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উত্তৰ বিচাৰে ।

মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত, ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচী তথা ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠে এই আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সন্মত হয় ৷ বিচাৰপীঠে কেন্দ্ৰ, ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক আৰু অন্যান্যসকলক চাৰি সপ্তাহৰ ভিতৰত উত্তৰ দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । অৱশ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এমডিআৰ কাৰ্যকৰী কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অন্তৱৰ্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিবলৈ বিচাৰপীঠে অস্বীকাৰ কৰে ।

কেন্দ্ৰৰ হৈ আদালতত হাজিৰ হোৱা অতিৰিক্ত ছলিচিটৰ জেনেৰেল এন ভেংকটৰমনে বিচাৰপীঠক ৯৬ শতাংশ লোক এই ৰেহাইৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত পৰে বুলি জানিবলৈ দিয়ে । বিচাৰপীঠে কয়, ‘‘এয়া আইনী বিষয় কম, কাৰিকৰী বিষয়হে বেছি ।’’

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জাননী জাৰি কৰি চাৰি সপ্তাহৰ ভিতৰত উত্তৰ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে আবেদনকাৰীৰ অধিবক্তাই বিচাৰপীঠক অনুৰোধ জনাই কয়, ‘‘অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াৰ মাজতে বিষয়টোত স্থগিতাদেশ প্ৰদান কৰক ।’’

বিচাৰপীঠে কোনো ধৰণৰ অন্তৱৰ্তীকালীন স্থগিতাদেশ প্ৰদান কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে । অধিবক্তা অঞ্জন দত্তই ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত এখন আবেদন(পিআইএল) আদালতত দাখিল কৰিছিল ।

উল্লেখ্য যে, প্ৰায় ছবছৰ ধৰি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া ইউপিআই পেমেণ্ট সেৱা আগবঢ়োৱাৰ পিছত চৰকাৰে ১৫ অক্টোবৰৰ পৰা ইউপিআই প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে ২০০০ টকাতকৈ অধিক লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ০.৪ শতাংশ মাচুল আৰোপ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷ আনহাতে, দৈনন্দিন লেনদেন আৰু সাধাৰণ লোকসকলে কৰা সৰু সৰু লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক ৰেহাই দিয়া হৈছে ।

৭৫ হাজাৰ টকাৰ ওপৰত অথবা তাৰ ওপৰৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ৩০০ টকাৰ মাচুল ভৰিব লাগিব ৷ অত্যাৱশ্যকীয় আৰু লঘু মাৰ্জিন খণ্ড, যেনে - ৰে’ল বিভাগ, টেলিকম, বীমা, ইন্ধন আৰু কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ ২০০০ টকাৰ ওপৰৰ প্ৰতিটো লেনদেনত ৫ টকাকৈ মাচুল ভৰিব লাগিব । মিউচুৱেল ফাণ্ড, ছিকিউৰিটিজ আৰু ষ্টকব্ৰ’কাৰ আৰু ডিলাৰৰ জৰিয়তে কৰা লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ০.০২ শতাংশ এমডিআৰ প্ৰযোজ্য হ’ব অৰ্থাৎ ইয়াৰ মাচুল ৩০০ টকা হ’ব ।

তাৰমাজতে গ্ৰাহক আৰু ব্যক্তিৰ পৰা ব্যক্তিলৈ কৰা লেনদেন সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হৈ থাকিব ৷

লগতে পঢ়ক: ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকৰ ৩ দিনীয়া দেশজোৰা ধৰ্মঘট স্থগিত

TAGGED:

ইউপিআই লেনদেন
UPI MDR
উচ্চতম ন্যায়ালয়
SC NOTICE TO CENTRE
UPI PAYMENTS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.