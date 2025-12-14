SBI-ৰ YONO এপৰ নতুন সংস্কৰণ মুকলি, যিয়ে গ্ৰাহকক প্ৰদান কৰিব উন্নত অভিজ্ঞতা
SBIৰ অধ্যক্ষ চি এম এছ চেট্টীয়ে কয় যে YONO 2.0 য়ে গ্ৰাহকক উন্নত অভিজ্ঞতা আৰু বেংকৰ বাবে এক শক্তিশালী ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম প্ৰদান কৰিব ।
Published : December 14, 2025 at 10:35 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে (SBI) সোমবাৰে মুকলি কৰিছে YONO এপৰ নতুন সংস্কৰণ । SBI ৰ অধ্যক্ষ চি এছ চেট্টীয়ে কয় যে বেংকটোৱে নতুন সংস্কৰণৰ জৰিয়তে অহা দুবছৰত YONO এপ ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা দুগুণ কৰি ২০ কোটিলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ।
সংবাদ সংস্থা PTI-ৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত চেট্টীয়ে কয় যে YONO 2.0 হৈছে এক ডাঙৰ উন্নীতকৰণ, যিয়ে বেংকটোৰ বাবে গ্ৰাহকৰ উন্নত অভিজ্ঞতা আৰু শক্তিশালী ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম প্ৰদান কৰিব । তেওঁ কয় যে ইয়াৰ সকলো বৈশিষ্ট্য ৬-৮ মাহৰ ভিতৰত পৰ্যায়ক্ৰমে ৰোল আউট কৰা হ’ব ।
তেওঁ কয়, "বেংকৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা YONO 2.0 ডিজিটেলাইজেশ্যনৰ এটা মূল স্তম্ভ, ইণ্টাৰনেট বেংকিং আৰু মোবাইল বেংকিঙৰ বাবে এটা সাধাৰণ ক'ডৰ সৈতে । ইয়াৰ দ্বাৰা সকলো চেনেলতে নিৰৱচ্ছিন্ন সংহতিৰ সুবিধা হয়, যাৰ ফলত SBI-এ নতুন সামগ্ৰী আৰু প্ৰক্ৰিয়া দ্ৰুতভাৱে মুকলি কৰিব পাৰে । বেংকটোৱে YONO 2.0 ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ ডিজিটেল উপস্থিতি আৰু গ্ৰাহকৰ সংযোগ উন্নত কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে ।"
এটা উদাহৰণেৰে ব্যাখ্যা কৰি তেওঁ কয়, “YONO 2.0 এ গ্ৰাহকৰ যাত্ৰাৰ বাবে এক উমৈহতীয়া মূল বিকশিত কৰিছে, যিয়ে একাউণ্ট খোলা বা আন যিকোনো লেনদেনৰ বাবে ইণ্টাৰনেট বেংকিং, মোবাইল বেংকিং আৰু শাখা চেনেলসমূহৰ মাজেৰে এক নিৰৱচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা নিশ্চিত কৰিব ।”
তেওঁ কয়, "আজি আমাৰ YONO ত প্ৰায় ১০ কোটি গ্ৰাহকৰ ভিত্তি আছে আৰু আমাৰ লক্ষ্য হৈছে YONO মোবাইল বেংকিং বা ইণ্টাৰনেট বেংকিঙত ২০ কোটি গ্ৰাহক অনা । সামগ্ৰিকভাৱে আমি প্ৰায় ২০ কোটি গ্ৰাহক ভিত্তি গঢ়ি তুলিছো, অৰ্থাৎ আপুনি আপোনাৰ আন্তঃগাঁথনিত প্ৰচুৰ বিনিয়োগ কৰিব লাগিব... গতিকে আমাৰ দৃষ্টিভংগী হ'ল যে অহা দুবছৰত আমাৰ কমেও ২০ কোটি গ্ৰাহক ভিত্তি থাকিব লাগে ।"
ডিচেম্বৰ মাহত মুদ্ৰানীতিৰ পৰ্যালোচনাত RBI-এ ৰেপো হাৰ ২৫ বেছিছ পইণ্ট কৰ্তন কৰাৰ পিছতো এছ বি আইৰ অধ্যক্ষ চেট্টীয়ে ৩ শতাংশ নিকা সুতৰ মাৰ্জিন (NIM) গাইডেন্স লাভ কৰাৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰিছিল ।
৫ ডিচেম্বৰত আৰ বি আইয়ে ৰেপো ৰেট ২৫ বেছিছ পইণ্ট হ্ৰাস কৰি ৫.২৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰে । ৰেপো ৰেট (Repo Rate) কৰ্তনৰ পিছত SBI-এ ১৫ ডিচেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ২৫ বেছিছ পইণ্ট হ্ৰাস কৰি ৭.৯০ শতাংশলৈও সুতৰ হাৰ হ্ৰাস কৰে ।