ETV Bharat / business

বেংক ধৰ্মঘটৰ সময়ত এটিএম লেনদেনৰ মাচুল ৰেহাই এছবিআইৰ

এছবিআইৰ গ্ৰাহকৰ বাবে বিশেষ ৰেহাই । কি কি সুবিধা লাভ কৰিব ?

SBI Waives ATM Charges During 3-Day Bank Strike From September 28
বেংক ধৰ্মঘট (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2026 at 2:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ইউনাইটেড ফ'ৰাম অৱ বেংক ইউনিয়নে অহা ২৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ঘোষণা কৰা দেশজোৰা বেংক ধৰ্মঘটৰ সময়তো কোটি কোটি গ্ৰাহকে বৃহৎ সকাহ পাব । দেশজোৰা বেংক ধৰ্মঘটৰ সময়ত সোমবাৰৰ পৰা বুধবাৰলৈকে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক(এছবিআই)ৰ গ্ৰাহকে বিশেষ ৰেহাই লাভ কৰিব ।

ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে গ্ৰাহকৰ বাবে ধৰ্মঘটৰ তিনিদিনৰ বাবে এটিএম লেনদেনৰ মাচুল ৰেহাই দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । এছবিআয়ে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণাটো নিজৰ অফিচিয়েল এক্স একাউণ্টত পোষ্ট কৰিছে ।

তদুপৰি অহা ২৮-৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰস্তাৱিত বেংক ধৰ্মঘটৰ সময়ত গ্ৰাহকসকলে অত্যাৱশ্যকীয় বেংকিং সেৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব বুলি পিএছইউ বেংকে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে ।

বেংক ধৰ্মঘট: খোলা থাকিব এছবিআই এটিএম, য়ন' সেৱা

প্ৰস্তাৱিত তিনিদিনীয়া ধৰ্মঘটৰ সময়তো গ্ৰাহকে যাতে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় তাৰবাবে এছবিআইয়ে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে । এই বন্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এছবিআয়ে এটিএম, য়ন', ইণ্টাৰনেট বেংকিং, ম’বাইল বেংকিং, হোৱাটছএপ বেংকিং আৰু ২৪×৭ কণ্টেক্ট চেণ্টাৰ সেৱাৰ জৰিয়তে অত্যাৱশ্যকীয় বেংকিং সেৱাসমূহ অব্যাহত ৰাখিব বুলি ঘোষণা কৰিছে ।

এই সুবিধাবোৰৰ উপৰি এছবিআয়ে গ্ৰাহকৰ বাবে ১৮০০ ১২৩৪ আৰু ১৮০০ ২১০০ টোল ফ্ৰী নম্বৰ মুকলি কৰিছে । ইপিনে, অহা ২৭ ছেপ্টেম্বৰ (দেওবাৰ)ত এছবিআইকে ধৰি সকলো ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংক খোলা থাকিব । এই দিনটোত এছবিআইৰ সকলো শাখাই খোলা থাকিব ।

প্ৰস্তাৱিত ধৰ্মঘটৰ সময়ছোৱাত মসৃণভাৱে কাম কৰিবলৈ এছবিআয়ে গ্ৰাহকসকলক য়’নো এপ সেৱা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে । য়ন' বিজিনেছৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় বেংকিং প্ৰয়োজনীয় সকলো কাম ডিজিটেলভাৱে পৰিচালনা কৰিব পাৰে । এই সেৱাৰে যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই তেওঁলোকৰ বিত্তীয় আৰু পেমেণ্টৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব পাৰে ।

এই বেংকটোৱে গ্ৰাহকক ২৪×৭ অত্যাৱশ্যকীয় বেংকিং সেৱাৰ বাবে সুলভ এছবিআই হোৱাটছএপ বেংকিং ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবেও পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । এছবিআইৰ গ্ৰাহকে এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ পঞ্জীয়নভুক্ত মোবাইল নম্বৰৰ পৰা ৯০২২৬ ৯০২২৬ নম্বৰত ‘হাই’ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব ।

৭৯ হাজাৰ চিএছপি শাখা

গ্ৰাহকসকলে এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ যাতে বিশেষ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে বেংকটোৱে গ্ৰাহকসকলক ওচৰৰ এছবিআই গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰ (চিএছপি)লৈ যাবলৈ আহ্বান জনাইছে । এছবিআই গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰই বেংকটোৰ গ্ৰাহকক অত্যাৱশ্যকীয় বেংকিং সেৱা লাভ কৰাত সহায় কৰিব । উল্লেখ্য যে দেশত এছবিআইৰ ৭৯ হাজাৰ চিএছপি শাখাই সেৱা আগবঢ়াই আছে ।

এছবিআই গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰই একাউণ্ট খোলা, নগদ ধন জমা আৰু উলিওৱা, বেলেঞ্চ অনুসন্ধান আৰু মিনি ষ্টেটমেন্ট, পাছবুক সেৱা, এটিএম/ডেবিট কাৰ্ড সেৱা, ফাণ্ড ট্ৰেন্সফাৰ (এনইএফটি/আইএমপিএছ), বিল পৰিশোধ সেৱাসমূহ আগবঢ়ায় ।

উল্লেখ্য যে উপ-মুখ্য শ্ৰম আয়ুক্তৰ সৈতে হোৱা বৈঠক অমীমাংসিত হৈ থকাৰ সময়তে অহা ২৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া তিনিদিনীয়া দেশজোৰা ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই নিব বুলি ইউনাইটেড ফ’ৰাম অৱ বেংক ইউনিয়নে ঘোষণা কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:খোলা থাকিব বেংক: ধৰ্মঘটৰ বাবে গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ্থে দেওবাৰেও...

বেংক ধৰ্মঘট : গহনা আৰু পৰিবহণ খণ্ডত পৰিব গুৰুতৰ প্ৰভাৱ !

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
এটিএম
এছবিআই হোৱাটছএপ বেংকিং
SBI ATM CHARGES
SBI SERVICES BANK STRIKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.