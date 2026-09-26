বেংক ধৰ্মঘটৰ সময়ত এটিএম লেনদেনৰ মাচুল ৰেহাই এছবিআইৰ

বেংক ধৰ্মঘটৰ সময়ত এটিএম লেনদেনৰ মাচুল ৰেহাই এছবিআইৰ
এছবিআইৰ গ্ৰাহকৰ বাবে বিশেষ ৰেহাই । কি কি সুবিধা লাভ কৰিব ?
Published : September 26, 2026 at 2:29 PM IST
নতুন দিল্লী: ইউনাইটেড ফ'ৰাম অৱ বেংক ইউনিয়নে অহা ২৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ঘোষণা কৰা দেশজোৰা বেংক ধৰ্মঘটৰ সময়তো কোটি কোটি গ্ৰাহকে বৃহৎ সকাহ পাব । দেশজোৰা বেংক ধৰ্মঘটৰ সময়ত সোমবাৰৰ পৰা বুধবাৰলৈকে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক(এছবিআই)ৰ গ্ৰাহকে বিশেষ ৰেহাই লাভ কৰিব ।
ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে গ্ৰাহকৰ বাবে ধৰ্মঘটৰ তিনিদিনৰ বাবে এটিএম লেনদেনৰ মাচুল ৰেহাই দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । এছবিআয়ে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণাটো নিজৰ অফিচিয়েল এক্স একাউণ্টত পোষ্ট কৰিছে ।
Banking doesn’t stop. Your needs don’t have to wait.— State Bank of India (@TheOfficialSBI) September 26, 2026
Even during the proposed strike period, SBI continues to keep essential banking services accessible through ATMs, YONO, Internet Banking, Mobile Banking, WhatsApp Banking and 24×7 Contact Centre services.
For Seamless… pic.twitter.com/sCCDi4thKd
তদুপৰি অহা ২৮-৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰস্তাৱিত বেংক ধৰ্মঘটৰ সময়ত গ্ৰাহকসকলে অত্যাৱশ্যকীয় বেংকিং সেৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব বুলি পিএছইউ বেংকে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে ।
বেংক ধৰ্মঘট: খোলা থাকিব এছবিআই এটিএম, য়ন' সেৱা
প্ৰস্তাৱিত তিনিদিনীয়া ধৰ্মঘটৰ সময়তো গ্ৰাহকে যাতে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় তাৰবাবে এছবিআইয়ে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে । এই বন্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এছবিআয়ে এটিএম, য়ন', ইণ্টাৰনেট বেংকিং, ম’বাইল বেংকিং, হোৱাটছএপ বেংকিং আৰু ২৪×৭ কণ্টেক্ট চেণ্টাৰ সেৱাৰ জৰিয়তে অত্যাৱশ্যকীয় বেংকিং সেৱাসমূহ অব্যাহত ৰাখিব বুলি ঘোষণা কৰিছে ।
Banking doesn’t stop. Your needs don’t have to wait.— State Bank of India (@TheOfficialSBI) September 26, 2026
Even during the proposed strike period, SBI continues to keep essential banking services accessible through ATMs, YONO, Internet Banking, Mobile Banking, WhatsApp Banking and 24×7 Contact Centre services.
For Seamless… pic.twitter.com/sCCDi4thKd
এই সুবিধাবোৰৰ উপৰি এছবিআয়ে গ্ৰাহকৰ বাবে ১৮০০ ১২৩৪ আৰু ১৮০০ ২১০০ টোল ফ্ৰী নম্বৰ মুকলি কৰিছে । ইপিনে, অহা ২৭ ছেপ্টেম্বৰ (দেওবাৰ)ত এছবিআইকে ধৰি সকলো ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংক খোলা থাকিব । এই দিনটোত এছবিআইৰ সকলো শাখাই খোলা থাকিব ।
Strike day? Holiday? No worries.— State Bank of India (@TheOfficialSBI) September 25, 2026
With YONO SBI, access your banking services anytime, anywhere.
Available 24×7 for your everyday banking needs. pic.twitter.com/6e7Umi8gVY
প্ৰস্তাৱিত ধৰ্মঘটৰ সময়ছোৱাত মসৃণভাৱে কাম কৰিবলৈ এছবিআয়ে গ্ৰাহকসকলক য়’নো এপ সেৱা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে । য়ন' বিজিনেছৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় বেংকিং প্ৰয়োজনীয় সকলো কাম ডিজিটেলভাৱে পৰিচালনা কৰিব পাৰে । এই সেৱাৰে যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই তেওঁলোকৰ বিত্তীয় আৰু পেমেণ্টৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব পাৰে ।
Strike day or any other day, banking is just a WhatsApp away.— State Bank of India (@TheOfficialSBI) September 25, 2026
With SBI WhatsApp Banking, you can access essential banking services 24×7.
Just send “Hi” to 90226 90226 from your registered mobile number to get started. pic.twitter.com/h015dFW3Yf
এই বেংকটোৱে গ্ৰাহকক ২৪×৭ অত্যাৱশ্যকীয় বেংকিং সেৱাৰ বাবে সুলভ এছবিআই হোৱাটছএপ বেংকিং ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবেও পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । এছবিআইৰ গ্ৰাহকে এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ পঞ্জীয়নভুক্ত মোবাইল নম্বৰৰ পৰা ৯০২২৬ ৯০২২৬ নম্বৰত ‘হাই’ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব ।
৭৯ হাজাৰ চিএছপি শাখা
গ্ৰাহকসকলে এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ যাতে বিশেষ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে বেংকটোৱে গ্ৰাহকসকলক ওচৰৰ এছবিআই গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰ (চিএছপি)লৈ যাবলৈ আহ্বান জনাইছে । এছবিআই গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰই বেংকটোৰ গ্ৰাহকক অত্যাৱশ্যকীয় বেংকিং সেৱা লাভ কৰাত সহায় কৰিব । উল্লেখ্য যে দেশত এছবিআইৰ ৭৯ হাজাৰ চিএছপি শাখাই সেৱা আগবঢ়াই আছে ।
Whether it’s a strike, a holiday or any other non-working day, your business shouldn’t have to pause.— State Bank of India (@TheOfficialSBI) September 25, 2026
With YONO Business, manage your essential banking needs digitally and stay connected with your finances and payments whenever you need them.
Keep your business moving, every… pic.twitter.com/4rxwJ6tPDO
এছবিআই গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰই একাউণ্ট খোলা, নগদ ধন জমা আৰু উলিওৱা, বেলেঞ্চ অনুসন্ধান আৰু মিনি ষ্টেটমেন্ট, পাছবুক সেৱা, এটিএম/ডেবিট কাৰ্ড সেৱা, ফাণ্ড ট্ৰেন্সফাৰ (এনইএফটি/আইএমপিএছ), বিল পৰিশোধ সেৱাসমূহ আগবঢ়ায় ।
উল্লেখ্য যে উপ-মুখ্য শ্ৰম আয়ুক্তৰ সৈতে হোৱা বৈঠক অমীমাংসিত হৈ থকাৰ সময়তে অহা ২৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া তিনিদিনীয়া দেশজোৰা ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই নিব বুলি ইউনাইটেড ফ’ৰাম অৱ বেংক ইউনিয়নে ঘোষণা কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:খোলা থাকিব বেংক: ধৰ্মঘটৰ বাবে গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ্থে দেওবাৰেও...