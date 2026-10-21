ষ্টেট বেংকত আপোনাৰো একাউণ্ট আছে নেকি ? সাৱধান, ডাৰ্ক ৱেবত ফাদিল ৩,৮৯৭ জন গ্ৰাহকৰ ব্যক্তিগত তথ্য
ডাটা লীক হোৱাৰ কথা নিশ্চিত হোৱাৰ লগে লগে এছবিআয়ে তৎক্ষণাত নিজৰ চাইবাৰ ইনচিডেণ্ট ৰেছপ’ণ্ড আৰু প্ৰিভেনচন প্ৰট’কল কাৰ্যকৰী কৰে ।
Published : October 21, 2026 at 1:05 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশৰ সৰ্ববৃহৎ চৰকাৰী খণ্ডৰ বেংক ‘‘ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া’’ৰ (এছবিআই) এক ডাঙৰ খবৰ ৰাজহুৱা হৈছে । এছবিআইত গ্ৰাহকৰ বৃহৎ তথ্য ভংগৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে, যাৰ ফলত দেশৰ ৩,৮৯৭ জন বেংক গ্ৰাহকৰ অতি ব্যক্তিগত তথ্য ডাৰ্ক ৱেবত লীক বা ডাৰ্ক ৱেবৰ সন্মুখত উন্মোচিত হৈছে । বেংকটোৱে নিজেই আজি (২১ অক্টোবৰ) ষ্টক এক্সচেঞ্জত অফিচিয়েল ফাইলিঙত এই তথ্য ফাদিল হোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে ।
- নিৰাপত্তা সংস্থাই বেংকক সতৰ্ক কৰি দিয়ে
সমগ্ৰ বিষয়টো পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে দেশৰ শীৰ্ষ নিৰাপত্তা সংস্থাই বেংকটোক এই ভাবুকিৰ বিষয়ে সতৰ্ক কৰি দিয়ে । বেংকটোৰ নিজা চোৰাংচোৱা সেৱা প্ৰদানকাৰী প্ৰতিৰক্ষা চাইবাৰ এজেন্সী আৰু ভাৰতৰ মূল চাইবাৰ সুৰক্ষা সংস্থা চিইআৰটি-ইনৰ (CERT-In) পৰা বেংকটোৱে চোৰাংচোৱাৰ এই সতৰ্কবাণী লাভ কৰে । সতৰ্কবাণীত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এছবিআইৰ গ্ৰাহকৰ তথ্য ইণ্টাৰনেটৰ ডাৰ্ক ৱেবত বিক্ৰী বা উন্মোচন কৰা হৈছে ।
SBI data breach: 3,897 customer records of PSU bank exposed on dark web · State Bank of India (SBI) -- India's largest lender -- on Wednesday clarified that it experienced a data breach with 3,897 customer records found exposed on the dark web 🔗: https://t.co/FkLRunPPyg— IANS (@ians_india) October 21, 2026
- হেকাৰৰ দাবী ডাঙৰ, কিন্তু তদন্তত কি পোহৰলৈ আহিল ?
চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে চাইবাৰ অপৰাধ নিৰীক্ষণ কৰা ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট Cyberpulse56-এ এক্সৰ এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে এই তথ্য ফাদিল হোৱাৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছিল । "চিৰিয়াছইম" নামৰ এটা অজ্ঞাত হেকাৰ গ্ৰুপে এছবিআইৰ গ্ৰাহকৰ প্ৰায় ৩ লাখ ৭৫ হাজাৰ ডাটা এণ্ট্ৰি আৰু ২,৭২২ টাতকৈও অধিক পিডিএফ (PDF) নথিপত্ৰ থকাৰ দাবী কৰিছে ।
State Bank of India (SBI) disclosed a data loss incident after an alert flagged suspected customer data exposure on the dark web. Preliminary analysis identified 3,897 exposed records containing personal information like names, phone numbers, and addresses. SBI stated the breach has no material impact on core business operations, and an independent agency is investigating— IANS (@ians_india) October 21, 2026
হেকাৰৰ এই দাবীৰ পিছতে এছবিআয়ে লগে লগে তদন্ত আৰম্ভ কৰে আৰু এই ৩.৭৫ লাখ ৰেকৰ্ড পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত ইয়াৰে ৩,৮৯৭টা প্ৰকৃত বুলি ধৰা পৰে । এই ৰেকৰ্ডসমূহত গ্ৰাহকৰ অতি ব্যক্তিগত তথ্য (PII) আছিল ৷ গ্ৰাহকৰ কি কি তথ্য ফাদিল হৈছিল ?
- বেংকটোৰ মতে, ডাৰ্ক ৱেবত ফাদিল হোৱা তথ্যত গ্ৰাহকৰ সবিশেষ সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে -
- নাম আৰু লিংগ
- পঞ্জীয়নভুক্ত মোবাইল নম্বৰ আৰু ই-মেইল আইডি
- জন্ম তাৰিখ আৰু ঘৰৰ ঠিকনা
- বেংক শাখা আৰু চিআইএফ ক’ড
- ঋণৰ আবেদন আৰু আনুষংগিক নথি-পত্ৰ
- বেংকে কি কয় ? ইয়াৰ ফলত গ্ৰাহকৰ ধনত কি প্ৰভাৱ পৰিব ?
এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতে লাখ লাখ গ্ৰাহকে নিজৰ ধন নিৰাপদে আছে নে নাই বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । এই তথ্য ফাদিল হোৱাৰ ফলতে বেংকৰ কাম-কাজত কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাই বুলি এছবিআয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে । বেংকৰ ফালৰ পৰা কোৱা হয় যে মূল বেংকিং কাৰ্যকলাপ, দৈনন্দিন কাৰ্যকলাপ আৰু গ্ৰাহকৰ লেনদেন সুৰক্ষিত আৰু স্বাভাৱিকভাৱে চলি আছে ।
ডাটা লীক হোৱাৰ কথা নিশ্চিত হোৱাৰ লগে লগে এছ বি আয়ে তৎক্ষণাত নিজৰ চাইবাৰ ইনচিডেণ্ট ৰেছপ’ণ্ড (Cyber Incident Response) আৰু প্ৰিভেনচন প্ৰট’কল কাৰ্যকৰী কৰে ।
ইয়াৰ উপৰিও এই ডাটা লীকৰ সম্পূৰ্ণ তদন্তৰ বাবে এটা স্বতন্ত্ৰ চাইবাৰ সুৰক্ষা সংস্থাক নিয়োগ কৰা হৈছে । এই সংস্থাই নিৰ্ধাৰণ কৰিব যে হেকাৰসকলে বেংকৰ ব্যৱস্থাসমূহ ক’ত আৰু কেনেকৈ ভংগ হ’লে, ভৱিষ্যতে ডাটা লীক হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিৰোধ নিশ্চিত কৰিব ।