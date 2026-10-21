ETV Bharat / business

ষ্টেট বেংকত আপোনাৰো একাউণ্ট আছে নেকি ? সাৱধান, ডাৰ্ক ৱেবত ফাদিল ৩,৮৯৭ জন গ্ৰাহকৰ ব্যক্তিগত তথ্য

ডাটা লীক হোৱাৰ কথা নিশ্চিত হোৱাৰ লগে লগে এছবিআয়ে তৎক্ষণাত নিজৰ চাইবাৰ ইনচিডেণ্ট ৰেছপ’ণ্ড আৰু প্ৰিভেনচন প্ৰট’কল কাৰ্যকৰী কৰে ।

SBI DATA BREACH BANK CONFIRMS
SBI ৰ ডাটা লীক (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 21, 2026 at 1:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : দেশৰ সৰ্ববৃহৎ চৰকাৰী খণ্ডৰ বেংক ‘‘ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া’’ৰ (এছবিআই) এক ডাঙৰ খবৰ ৰাজহুৱা হৈছে । এছবিআইত গ্ৰাহকৰ বৃহৎ তথ্য ভংগৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে, যাৰ ফলত দেশৰ ৩,৮৯৭ জন বেংক গ্ৰাহকৰ অতি ব্যক্তিগত তথ্য ডাৰ্ক ৱেবত লীক বা ডাৰ্ক ৱেবৰ সন্মুখত উন্মোচিত হৈছে । বেংকটোৱে নিজেই আজি (২১ অক্টোবৰ) ষ্টক এক্সচেঞ্জত অফিচিয়েল ফাইলিঙত এই তথ্য ফাদিল হোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে ।

  • নিৰাপত্তা সংস্থাই বেংকক সতৰ্ক কৰি দিয়ে

সমগ্ৰ বিষয়টো পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে দেশৰ শীৰ্ষ নিৰাপত্তা সংস্থাই বেংকটোক এই ভাবুকিৰ বিষয়ে সতৰ্ক কৰি দিয়ে । বেংকটোৰ নিজা চোৰাংচোৱা সেৱা প্ৰদানকাৰী প্ৰতিৰক্ষা চাইবাৰ এজেন্সী আৰু ভাৰতৰ মূল চাইবাৰ সুৰক্ষা সংস্থা চিইআৰটি-ইনৰ (CERT-In) পৰা বেংকটোৱে চোৰাংচোৱাৰ এই সতৰ্কবাণী লাভ কৰে । সতৰ্কবাণীত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এছবিআইৰ গ্ৰাহকৰ তথ্য ইণ্টাৰনেটৰ ডাৰ্ক ৱেবত বিক্ৰী বা উন্মোচন কৰা হৈছে ।

  • হেকাৰৰ দাবী ডাঙৰ, কিন্তু তদন্তত কি পোহৰলৈ আহিল ?

চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে চাইবাৰ অপৰাধ নিৰীক্ষণ কৰা ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট Cyberpulse56-এ এক্সৰ এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে এই তথ্য ফাদিল হোৱাৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছিল । "চিৰিয়াছইম" নামৰ এটা অজ্ঞাত হেকাৰ গ্ৰুপে এছবিআইৰ গ্ৰাহকৰ প্ৰায় ৩ লাখ ৭৫ হাজাৰ ডাটা এণ্ট্ৰি আৰু ২,৭২২ টাতকৈও অধিক পিডিএফ (PDF) নথিপত্ৰ থকাৰ দাবী কৰিছে ।

হেকাৰৰ এই দাবীৰ পিছতে এছবিআয়ে লগে লগে তদন্ত আৰম্ভ কৰে আৰু এই ৩.৭৫ লাখ ৰেকৰ্ড পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত ইয়াৰে ৩,৮৯৭টা প্ৰকৃত বুলি ধৰা পৰে । এই ৰেকৰ্ডসমূহত গ্ৰাহকৰ অতি ব্যক্তিগত তথ্য (PII) আছিল ৷ গ্ৰাহকৰ কি কি তথ্য ফাদিল হৈছিল ?

  • বেংকটোৰ মতে, ডাৰ্ক ৱেবত ফাদিল হোৱা তথ্যত গ্ৰাহকৰ সবিশেষ সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে -
  1. নাম আৰু লিংগ
  2. পঞ্জীয়নভুক্ত মোবাইল নম্বৰ আৰু ই-মেইল আইডি
  3. জন্ম তাৰিখ আৰু ঘৰৰ ঠিকনা
  4. বেংক শাখা আৰু চিআইএফ ক’ড
  5. ঋণৰ আবেদন আৰু আনুষংগিক নথি-পত্ৰ
  • বেংকে কি কয় ? ইয়াৰ ফলত গ্ৰাহকৰ ধনত কি প্ৰভাৱ পৰিব ?

এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতে লাখ লাখ গ্ৰাহকে নিজৰ ধন নিৰাপদে আছে নে নাই বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । এই তথ্য ফাদিল হোৱাৰ ফলতে বেংকৰ কাম-কাজত কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাই বুলি এছবিআয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে । বেংকৰ ফালৰ পৰা কোৱা হয় যে মূল বেংকিং কাৰ্যকলাপ, দৈনন্দিন কাৰ্যকলাপ আৰু গ্ৰাহকৰ লেনদেন সুৰক্ষিত আৰু স্বাভাৱিকভাৱে চলি আছে ।

ডাটা লীক হোৱাৰ কথা নিশ্চিত হোৱাৰ লগে লগে এছ বি আয়ে তৎক্ষণাত নিজৰ চাইবাৰ ইনচিডেণ্ট ৰেছপ’ণ্ড (Cyber ​​Incident Response) আৰু প্ৰিভেনচন প্ৰট’কল কাৰ্যকৰী কৰে ।

ইয়াৰ উপৰিও এই ডাটা লীকৰ সম্পূৰ্ণ তদন্তৰ বাবে এটা স্বতন্ত্ৰ চাইবাৰ সুৰক্ষা সংস্থাক নিয়োগ কৰা হৈছে । এই সংস্থাই নিৰ্ধাৰণ কৰিব যে হেকাৰসকলে বেংকৰ ব্যৱস্থাসমূহ ক’ত আৰু কেনেকৈ ভংগ হ’লে, ভৱিষ্যতে ডাটা লীক হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিৰোধ নিশ্চিত কৰিব ।

লগতে পঢ়ক : 'আপ'ৰ আক্ষেপ ! দিল্লী বিমান বন্দৰত ৩ ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, ৫০ হাজাৰ টকা জৰিমনাও ভৰিলে মানে

TAGGED:

ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া
ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট
এছবিআই হেকা
ইটিভি ভাৰত অসম
SBI DATA BREACH BANK CONFIRMS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.