SBI কৰ্তৃপক্ষৰ গ্ৰাহকলৈ জাননী, শীঘ্ৰে বেংকলৈ যাওক...পাঁচদিন বন্ধ থাকিব বেংক
দেশজুৰি ২৬ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৩০ ছেপ্টেম্বৰলৈকে বন্ধ থাকিব বেংক ৷ গ্ৰাহকলৈ কেতবোৰ আহ্বান জানাইছে এছবিআই কৰ্তৃপক্ষই ৷
Published : September 21, 2026 at 9:14 PM IST
নতুন দিল্লী : আপোনাৰো বেংকৰ কাম থাকিলে শীঘ্ৰে সমাধান কৰক ৷ অন্যথা চাৰি দিনৰ পাছতে দেশজুৰি অচল হৈ পৰিব বেংক ৷ ২৬ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৩০ ছেপ্টেম্বৰলৈকে বন্ধ থাকিব বেংক ৷
সেয়ে গ্ৰাহকৰ উপকাৰ হোৱাকৈ কেইবাটাও আহ্বান জনাইছে ষ্টেট বেংক অব ইণ্ডিয়া চমুকৈ এছবিআই কৰ্তৃপক্ষই ৷
গ্ৰাহকলৈ এছবিআই কৰ্তৃপক্ষৰ কেতবোৰ নিৰ্দেশনা
১.দেশজুৰি বেংক কৰ্মচাৰীয়ে আন্দোলন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে গ্ৰাহকসকলে বেংকৰ দ্বাৰা বিত্তীয় লেনদেন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব ৷
২.যদি নগদ ধনৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া এটিএম/এডিডব্লিউএমএছ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷
৩.জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিত গ্ৰাহক সেৱাৰ কেন্দ্ৰ অৰ্থাৎ চিএছপিলৈ যাব পাৰে ৷
৪.বিশেষকৈ ইন্টাৰনেট বেংকিং, ইউনু এপ, মোবাইল বেংকিং, ইউপিআই আৰু অন্যান সেৱা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷
কিয় বেংক চাৰি দিন বন্ধ থাকিব
উল্লেখ্য যে, ২৫ ছেপ্টেম্বৰত বেংক খোলা থাকিব ৷ কিন্তু ২৬ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ চতুৰ্থটো শনিবাৰৰ বাবে বেংক বন্ধ থাকিব ৷ ২৭ ছেপ্টেম্বৰ দেওবাৰ, আনহাতে ২৮-৩০ ছেপ্টেম্বৰলৈকে বেংক কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ৷ যাৰ বাবে দেশজুৰি বেংকৰ কাম কাজ অচল হৈ পৰিব ৷
বেংক কৰ্মচাৰীয়ে কিয় কৰিব প্ৰতিবাদ ?
ইউনাইটেড ফৰাম অব বেংক ইউনিয়নে দীৰ্ঘদিনে দাবী কৰি আহিছে যে, সপ্তাহটোত মাত্ৰ পাঁচদিনহে বেংক কৰ্মচাৰীক কাম কৰিবলৈ দিব লাগে ৷ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ প্ৰতি চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকাৰৰ অভিযোগৰ বাবে ৰাজহুৱাখণ্ডৰ বেংক কৰ্মচাৰীয়ে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ৷
ইয়াৰ ওপৰিও পাৰফৰমেন্স-লিংকড ইনচেণ্টিভ (পিএলআই) আঁচনি সন্দৰ্ভত মতানৈক্য আৰু পেঞ্চন সম্পৰ্কীয় কেইবাটাও অমীমাংসিত বিষয় সমাধান কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে সংগঠনটোৱে ৷
লগতে পঢ়ক: LPG আধাৰ বায়’মেট্ৰিক পৰীক্ষণ কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে জানি লওক