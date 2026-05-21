ৰাছিয়াৰ তেলত আমেৰিকাৰ ৰেহাই: যোগান হ’ব প্ৰচুৰ, হ্ৰাস পাবনে ডিজেল-পেট্ৰ’লৰ দাম ?
সাগৰীয় পথেৰে ভাৰতলৈ আহি থাকিব তেল ৷ মুঠ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ৫০% তেল ৰাছিয়াৰ পৰা আহিছে ৷ ৰেহাইৰ ম্যাদ শেষ হোৱাৰ পিছতো ইয়াৰ ক্ৰয় অব্যাহত থাকিব ।
Published : May 21, 2026 at 12:57 PM IST
হায়দৰাবাদ: ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ৰ ওপৰত আমেৰিকাই জাৰি কৰা নিষেধাজ্ঞাৰ ফলত ভাৰতকে ধৰি বহু দেশৰ উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰিছিল । ইয়াৰ মাজতে কেইবাবাৰো ৰেহাই প্ৰদান কৰে ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে । ১৭ মে’ত যেতিয়া এই ৰেহাইৰ ম্যাদ উকলি যায়, তেতিয়া বহু দেশ চিন্তিত হৈ পৰে ৷
অৱশ্যে ১৮ মে’ত পুনৰ এই ৰেহাই দিয়া হয় । শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, ১৭ জুনলৈকে ইয়াৰ ম্যাদ থাকিব । ইয়াৰ দ্বাৰা মধ্যপ্ৰাচ্যৰ উত্তেজনাৰ সময়তো তেল সংকটৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত যথেষ্ট সহায়ক হ’ব । আশংকা কৰা ধৰণে আমাৰ দেশত তেলৰ নাটনি নহ’ব ৷ দামবোৰো স্থিৰ হৈ থাকিব পাৰে । ইতিমধ্যে পেট্ৰ’লিয়াম মন্ত্ৰণালয়ে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিছে যে ৰেহাই শেষ হোৱাৰ পিছতো ভাৰতে পূৰ্বৰ দৰেই ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰি যাব ।
আমেৰিকা-ইজৰাইল-ইৰাণ যুদ্ধৰ বাবে বিশ্বই ভয়াৱহ তেল সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে । কিছুমান দেশত আকাশলংঘী হৈছে পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য । আমাৰ দেশত দুবাৰত প্ৰায় 3.90 টকা বৃদ্ধি পাইছে । অদূৰ ভৱিষ্যতে তেলৰ নাটনি হোৱাৰ আশংকা আছিল । কিন্তু অন্য দেশৰ তুলনাত ভাৰতৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰিত হৈ থাকিল ।
আমেৰিকাৰ নিষেধাজ্ঞাই সমস্যা বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশংকা কৰা হৈছিল, কিয়নো ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰি থাকিলেও ইয়াৰ প্ৰভাৱ নিশ্চয় অনুভৱ কৰা হ’ব । অৱশ্যে বৰ্তমানৰ ইয়াৰ ৰেহায়ে যথেষ্ট সকাহ দিছে । পূৰ্বৰ ৰেহাই মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিল মাহতো প্ৰদান কৰা হৈছিল ।
- কেতিয়া আৰু কিমান দিনৰ বাবে আমেৰিকাৰ নিষেধাজ্ঞাৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হ’ল ?
সংবাদ সংস্থা AP-ৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২৬ চনৰ ৫ মাৰ্চৰ পৰা ভাৰতক ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞাৰ পৰা এমাহৰ ৰেহাই দিয়া হৈছিল । অন্য দেশকো একেধৰণৰ ৰেহাই দিয়া হৈছিল । এই ৰেহাইৰ ম্যাদ ২০২৬ চনৰ ১১ এপ্ৰিলত শেষ হৈছিল । তাৰ পিছত ১৭ এপ্ৰিলত পুনৰ এমাহৰ বাবে বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ।
এতিয়া ১৮ মে’ত আমেৰিকাই পুনৰ ৰাছিয়াৰ তেলৰ ৰেহাই আৰু এমাহৰ বাবে বৃদ্ধি কৰিছে । ১৮ মে’ত এই সন্দৰ্ভত আমেৰিকাৰ কোষাগাৰ বিভাগে এক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল ।
- জানুৱাৰী মাহত ভাৰত ৰাছিয়াৰ হাইড্ৰ’কাৰ্বনৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম আমদানিকাৰক হিচাপে পৰিগণিত হয় :
energyandcleanair.org ৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহত ভাৰত ৰাছিয়াৰ হাইড্ৰ’কাৰ্বনৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম আমদানিকাৰক হিচাপে পৰিগণিত হয় । এই সময়ছোৱাত ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা প্ৰায় ২৪,৭০০ কোটি টকাৰ তেল আৰু কয়লাকে ধৰি অন্যান্য ইন্ধন ক্ৰয় কৰে । ইয়াৰ ফলত দেশখনে ৰাছিয়াৰ ইন্ধনৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ৰেতা হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
যেতিয়া জামনগৰ শোধনাগাৰে ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰা বন্ধ কৰিলে, তেতিয়া ৰাছিয়াৰ পৰা তেল আমদানি প্ৰায় ১২% হ্ৰাস পায় । ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ ভাৰতে ইৰাকৰ পৰা ১৪% অধিক তেল ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছিল । গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল, এই হ্ৰাসৰ পিছতো ভাৰতে ৰাছিয়াৰ মুঠ খাৰুৱা তেল ৰপ্তানিৰ প্ৰায় ৩৮% ক্ৰয় কৰিছিল, আনহাতে কয়লাৰ ক্ষেত্ৰত এই পৰিস্থিতি মাত্ৰ ২০% হে আছিল ।
- ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰাছিয়াৰ ইন্ধন ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছিল :
energyandcleanair.org ৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২৬ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ভাৰতে বৃহৎ পৰিসৰত ৰাছিয়াৰ ইন্ধন অৰ্থাৎ খাৰুৱা তেল, কয়লা আৰু চিএনজি-পিএনজি ক্ৰয় কৰিছিল । ইয়াৰ ফলত ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা এই সামগ্ৰীসমূহৰ আমদানিকাৰক তৃতীয় বৃহত্তম দেশ হিচাপে পৰিগণিত হয় । ইয়াৰ বাবে ভাৰতে ব্যয় কৰিছিল ২০,২০০ কোটি টকা ।
ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেলৰ আমদানি ১৯% হ্ৰাস পোৱাৰ পিছতো ভাৰতে মুঠ বজাৰ অংশীদাৰিত্ব ২০% লাভ কৰে । ৰাছিয়াৰ ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ মুঠ বিশ্বব্যাপী অংশীদাৰিত্ব খাৰুৱা তেলৰ ক্ষেত্ৰত ৩৭% আৰু কয়লাৰ ক্ষেত্ৰত ২০% । আমেৰিকাৰ নিষেধাজ্ঞাৰ শিথিলতাৰ বাবে ভাৰতে সহজে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰি থাকিল ।
- মাৰ্চ মাহত পুনৰ ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় বৃদ্ধি পালে :
মাৰ্চ মাহত ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল, কয়লা আদি ক্ৰয় বৃদ্ধি কৰিলে । ইয়াৰ বাবে মুঠ প্ৰায় ৬৫,২০০ কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছিল । ইয়াৰ লগে লগে ভাৰত বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম ৰাছিয়াৰ ইন্ধন আমদানিকাৰক হিচাপে পৰিগণিত হয় । এই মাহত খাৰুৱা তেল ক্ৰয়ৰ হাৰ ৯১% ।
কিন্তু এই সময়ছোৱাত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভাৰতৰ মুঠ খাৰুৱা তেল ক্ৰয়ৰ পৰিমাণ ৪% হ্ৰাস পাইছে । ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ তুলনাত এই পৰিমাণ বহু বেছি । বজাৰত সহজ উপলব্ধতা দেখি চৰকাৰী তেল শোধনাগাৰসমূহে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় প্ৰায় ১৪৮% বৃদ্ধি কৰিলে ।
- এপ্ৰিল মাহতো ক্ৰয় বৃদ্ধি পাই থাকিল :
energyandcleanair.org ৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২৬ চনৰ এপ্ৰিল মাহতো ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা বহু ইন্ধন ক্ৰয় কৰিছিল । ইয়াৰ বাবেই এই বিষয়ত ই বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ৰেতা হৈ থাকিল । ইয়াৰ বাবে ভাৰতে প্ৰায় ৫৬,২০০ কোটি টকা ব্যয় কৰিছিল ।
ভাৰতৰ জামনগৰ শোধনাগাৰে মুঠ কেঁচামালৰ ১৪% ৰাছিয়াৰ পৰা লাভ কৰে । ৰাছিয়াৰ মুঠ ৰপ্তানিত ভাৰতৰ অংশ খাৰুৱা তেলৰ ৩৭% আৰু কয়লাৰ ১৯% হৈ সুস্থিৰ হৈ আছে । ভাৰতৰ জামনগৰ শোধনাগাৰে মুঠ কেঁচামালৰ ১৪% ৰাছিয়াৰ পৰা লাভ কৰে ।
সামগ্ৰিকভাৱে জানুৱাৰীৰ পিছত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰাছিয়াৰ পৰা ইন্ধন ক্ৰয় হ্ৰাস পাইছে । মাৰ্চ মাহৰ তুলনাত এপ্ৰিল মাহতো হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে ।
- ভাৰত বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহত্তম তেলৰ চাহিদা থকা দেশ :
প্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্ব’ন ব্যুৰ' আৰু worldometers.info ৰ তথ্য অনুসৰি, ভাৰতে দৈনিক প্ৰায় ৫৫ লাখ বেৰেল তেল ব্যৱহাৰ কৰে । আমেৰিকা আৰু চীনৰ পিছতে ভাৰত দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল গ্ৰাহক । সীমিত ঘৰুৱা উৎপাদনৰ বাবে ভাৰতে এই চাহিদা পূৰণৰ বাবে প্ৰায় ৮৭%ৰ পৰা ৮৯% বিদেশী বজাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।
ৰাছিয়াকে ধৰি বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশৰ পৰা ভাৰতলৈ তেল আহে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শক্তি সংস্থা (IEA)ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, তেল আৰু অন্যান্য ইন্ধন ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ বিশ্বব্যাপী অংশীদাৰিত্ব প্ৰায় ৫.৫% । কিন্তু দেশৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ঔদ্যোগিক আৰু পৰিবহণ খণ্ডৰ বাবে ২০৩০ চনৰ ভিতৰত এই অংশ প্ৰায় ৩৫%–৪০% হ’ব পাৰে ।
- ভাৰতে ৪০খন দেশৰ পৰা খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰে :
ডিজেল আৰু পেট্ৰ’লৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে ভাৰতে ৰাছিয়াকে ধৰি প্ৰায় ৪০খন দেশৰ পৰা খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰে । এই খাৰুৱা তেলৰ প্ৰায় ৭০% হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়, যিটো আগতে মাত্ৰ প্ৰায় ৫৫% আছিল ।
সমগ্ৰ দেশতে শোধনাগাৰসমূহে বৰ্তমান অধিক ক্ষমতাৰে কাম কৰি আছে । যদি ভৱিষ্যতে ৰাছিয়াৰ তেলৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ নিষেধাজ্ঞা পুনৰ আৰোপ কৰা হয়, তেন্তে ভাৰতে বেলেগ কৌশল ৰচনা কৰিব লাগিব ।
ৰাছিয়াৰ সলনি আমেৰিকা আৰু ভেনিজুৱেলাৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰিব লাগিব । ইৰাক, চৌদি আৰব, সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী (ইউ এ ই)ৰ দৰে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশৰ পৰা ক্ৰয় বৃদ্ধি কৰিব লাগিব ।
অৱশ্যে পেট্ৰ’লিয়াম মন্ত্ৰণালয়ৰ যুটীয়া সচিব সুজাতা শৰ্মাই স্পষ্ট কৰি দিছে যে আমেৰিকাৰ নিষেধাজ্ঞাৰ ফলত ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে ।
- ৰেহাই দিয়া হ’লে ভাৰতে কিমান সকাহ পাব আৰু হাৰ সুস্থিৰ হৈ থাকিবনে ?
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে যদি ভাৰতে আমেৰিকাৰ নিষেধাজ্ঞাৰ মাজতো ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় কৰি থাকে, তেন্তে ভাৰতে কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব । এই ৰেহাইৰ সময়ত ভাৰতীয় শোধনাগাৰসমূহেও ৰছনেফ্ট আৰু লুক’ইলৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰিছিল, যদিও এই কোম্পানীসমূহ আমেৰিকাৰ নিষেধাজ্ঞাৰ অধীনত আছে । যদিহে আমেৰিকাই এই ৰেহাইৰ সময়সীমা বৃদ্ধি নকৰিলেহেঁতেন, তেন্তে ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় হ্ৰাস পাব পাৰিলেহেঁতেন । এতিয়া এই ৰেহাইৰ লগে লগে ভাৰতে অতি সহজে তেল সংকটৰ সৈতে যুঁজ দিবলৈ সক্ষম হ’ব । ভাৰতত ডিজেল আৰু পেট্ৰ’লৰ দাম বৃদ্ধি নহ’বও পাৰে বা ইয়াৰ দাম কমি যাবও পাৰে ।
ক্লিৰৰ তথ্য অনুসৰি, ভাৰতলৈ ৰাছিয়াৰ তেল আমদানি মে’ মাহত গড়ে প্ৰতিদিনে ১৯ লাখ বেৰেল হোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে । যোগানত ব্যাঘাত জন্মাৰ আশংকাও তেনেই নগণ্য । খাৰুৱা তেলৰ মূল্য ৫০%তকৈ অধিক হ্ৰাস পোৱাৰ সময়তো ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেলৰ অবিৰত প্ৰবাহ অব্যাহত আছে ।
- জো বাইডেনে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল যদিও ট্ৰাম্পে সেইবোৰ আৰু কঠোৰ কৰি তুলিছিল :
প্ৰথমতে ২০২২ চনত তেতিয়াৰ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে ৮ মাৰ্চত ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল । আন শক্তিৰ উৎসৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণৰ বাধা আৰোপ কৰা হৈছিল । ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ পুনৰ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছতো এই নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত আছিল আৰু তেওঁৰ প্ৰশাসনৰ অধীনত আৰু অধিক কঠোৰ হৈ পৰিছিল ।
ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰা দেশসমূহৰ ওপৰতো ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল । শাস্তিমূলক শুল্ক আৰোপ কৰাৰ কৌশলও গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল । ভাৰতৰ ওপৰত আৰোপ কৰা গধুৰ শুল্ক ৫০%ৰ পৰা ১৮%লৈ হ্ৰাস কৰিলে ট্ৰাম্পে । ট্ৰাম্পে দাবী কৰিছিল যে ভাৰতে আৰু ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় নকৰে । এই চুক্তি ঠিক এই চৰ্ততে কৰা হৈছিল ।
- ভাৰতত বছৰি কিমান পেট্ৰ’ল ব্যৱহৃত হয় ?
চৰকাৰী সংস্থা পেট্ৰ’লিয়াম প্লেনিং এণ্ড এনালাইছিছ চেল (PPAC)ৰ তথ্য অনুসৰি, ভাৰতত বছৰি প্ৰায় ৪৭৫০ কোটি লিটাৰ পেট্ৰ’ল ব্যৱহৃত হয় । জনমূৰি ভিত্তিত চালে প্ৰায় ১৩ কোটি লিটাৰ, অৰ্থাৎ এদিনতে ১৩ কোটি লিটাৰ দেশৰ ১৪৭ কোটি জনসাধাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে ।
জনমূৰি পেট্ৰ’ল ব্যয়ৰ কথা ক’লে মাহে ২.৮ লিটাৰ । এই বৃদ্ধিৰ ফলত দেশত অতিৰিক্ত ১৪,২৫০ কোটি টকা পোৱা যাব । এই ইন্ধন মূলতঃ দুচকীয়া বাহন, গাড়ী আৰু সৰু বাহনত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।
- দেশত কিমান ডিজেল ব্যৱহাৰ কৰা হয় :
PPAC - ৰ তথ্য অনুসৰি, ভাৰতৰ মুঠ পেট্ৰ’লিয়াম সামগ্ৰীৰ প্ৰায় ৪০% ডিজেলে ব্যৱহাৰ কৰে । আনহাতে, পেট্ৰ’লৰ অংশ প্ৰায় ১৬%, অৰ্থাৎ দেশত সৰ্বাধিক ব্যৱহৃত ইন্ধন হৈছে ডিজেল । পৰিসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ১.৪৭ বিলিয়ন লোকে বছৰি প্ৰায় ১০৭ বিলিয়ন লিটাৰ ডিজেল ব্যৱহাৰ কৰে । অৰ্থাৎ প্ৰতিদিনে প্ৰায় ২৯০-৩০ কোটি লিটাৰ । ইয়াৰ ফলত পেট্ৰ’লৰ ব্যৱহাৰ দুগুণতকৈও অধিক ।
PPAC-ৰ তথ্য মতে, এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰতিমাহে ৬.৩ লিটাৰ ডিজেল ব্যৱহাৰ কৰে । এই বৃদ্ধিয়ে দেশত অতিৰিক্ত ৩২,১০০ কোটি টকা লাভ কৰিব ।