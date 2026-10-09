বেংকে কাম সময়মতে কৰা নাই নেকি ? আপুনিও প্ৰতিদিনে পাব ৫ হাজাৰ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ

বেংকে কাম সময়মতে কৰা নাই নেকি ? আপুনিও প্ৰতিদিনে পাব ৫ হাজাৰ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ
ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নিয়ম অনুসৰি নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত গ্ৰাহকৰ অভিযোগ বা কাম সময়মতে কৰিব নোৱাৰিলে নিৰ্দিষ্ট গ্ৰাহকক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব ।
Published : October 9, 2026 at 8:23 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে নিৰ্ধাৰণ কৰা নিয়ম অনুসৰি বিভিন্ন বেংকিং সেৱাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা আছে । সেই অনুসৰি সময়মতে নিৰ্ধাৰিত কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে এতিয়াৰে পৰা বেংকসমূহ সমস্যাত পৰিব । ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নতুন নিয়ম অনুসৰি যদি কোনো বেংকে নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত কোনো নিৰ্ধাৰিত কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে তেন্তে ঋণদাতাই গ্ৰাহকক দৈনিক নিৰ্দিষ্ট ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব ।
নিয়ম অনুসৰি বেংকৰ পলম হ'লে গ্ৰাহকে প্ৰতিদিনে ১০০ টকাৰ পৰা ৫০০০ টকালৈকে ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰাৰ অধিকাৰ আছে । এই প্ৰতিবেদনত আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, যদি বেংকে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত অভিযোগ সমাধান কৰিব নোৱাৰে তেন্তে গ্ৰাহকে ক্ষতিপূৰণ দাবী কৰিব পাৰিব ।
ইউপিআই বা এটিএমৰ লেনদেন বিফল হ'লে ক্ষতিপূৰণ
যদি কোনো ব্যক্তিয়ে ইউপিআইৰ জৰিয়তে ধন পৰিশোধ কৰে আৰু একাউণ্টৰ পৰা ধন ডেবিট হয় কিন্তু যালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় তেওঁ ধন লাভ নকৰে । এনে ক্ষেত্ৰত বেংকে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত ধন ঘূৰাই দিব লাগিব । কিন্তু বেংকে সময়ত ধন ঘূৰাই নিদিলে প্ৰযোজ্য নিয়ম অনুসৰি গ্ৰাহকক প্ৰতিদিনে ১০০ টকা ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ দায়বদ্ধ হ'ব পাৰে ।
যদি এটিএমৰ পৰা ধন উলিওৱাৰ সময়ত ধন ওলাই নাহে কিন্তু একাউণ্টৰ পৰা ধনখিনি ডেবিট হয় । এই পৰিস্থিতিত বেংকে নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত ধন ঘূৰাই দিব লাগিব । নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত বেংকে ধন ঘূৰাই নিদিলে গ্ৰাহকে প্ৰযোজ্য নিয়ম অনুসৰি প্ৰতিদিনে ১০০ টকা ক্ষতিপূৰণ দাবী কৰিব পাৰে ।
ক্ৰেডিট কাৰ্ড বন্ধ
ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নিয়ম অনুসৰি ক্ৰেডিট কাৰ্ডধাৰীসকলকো নিৰ্দিষ্ট টাৰ্ণআউট সময়ৰ দ্বাৰা সুৰক্ষিত কৰা হয় । ঋণদাতা আৰু কাৰ্ড প্ৰদানকাৰীসকলে কাৰ্ডখন বন্ধ কৰাৰ অনুৰোধ পোৱাৰ ৭ দিনৰ ভিতৰত ক্ৰেডিট কাৰ্ড একাউণ্ট বন্ধ কৰিব লাগিব । যদি বেংকে নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত কাৰ্ড একাউণ্ট বন্ধ কৰিব নোৱাৰে তেন্তে পলম হোৱাৰ প্ৰতিটো দিনত ৫০০ টকা দিব লাগিব ।
ঋণৰ ক্ষেত্ৰত
যদি কোনো ঋণ লোৱা ব্যক্তিয়ে গৃহঋণ বা আন কোনো ঋণ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিশোধ কৰিছে তেন্তে বেংকে আপোনাৰ মূল সম্পত্তিৰ নথি-পত্ৰ ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু আনুষংগিক মাচুল আঁতৰোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ৩০ দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব । যদিহে বেংকে এই প্ৰক্ৰিয়াত পলম কৰে তেন্তে প্ৰতিদিনে ৫ হাজাৰ টকা ক্ষতিপূৰণ দিবলগীয়া হ'ব পাৰে ।
চিবিল ৰিপ'ৰ্ট
যদি কোনো ব্যক্তিয়ে ঋণ, দিবলগীয়া মাচুল বা একাউণ্ট বন্ধ সন্দৰ্ভত ভুল তথ্য দেখুওৱাৰ বাবে চিবিল বা আন ক্ৰেডিট ৰিপ'ৰ্ট সন্দৰ্ভত বেংক বা সংশ্লিষ্ট ক্ৰেডিট ব্যুৰ'ত অভিযোগ দাখিল কৰে । নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত যদি বেংকে সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে প্ৰতিদিনে ১০০ টকা ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব ।
বেংক ল'কাৰ
বেংকৰ ল'কাৰত ৰখা বস্তুবোৰ যদি বেংকৰ ভুলৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়, তেন্তে কিছুমান বিশেষ পৰিস্থিতিত ঋণদাতাজন দায়ী হ'ব । ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নিয়ম অনুসৰি বাৰ্ষিক ল'কাৰ ভাড়াৰ ১০০ গুণ ক্ষতিপূৰণ বেংকে দিব লাগিব । উদাহৰণস্বৰূপে যদি বাৰ্ষিক ল'কাৰৰ ভাড়া ২০০০ টকা হয়, তেন্তে এই ক্ষতিপূৰণৰ ধন ২ লাখ টকা হ'ব ।
লক্ষণীয় যে ওপৰত উল্লেখ কৰা দিশসমূহৰ ওপৰত প্ৰকৃত ক্ষতিপূৰণ নিৰ্দিষ্ট পৰিস্থিতি আৰু প্ৰযোজ্য নিয়মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব ।
লগতে পঢ়ক : ৰেপো ৰেট ২৫ বেছিছ পইণ্ট বৃদ্ধি, ২০২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে জিডিপি ৭.১% প্ৰক্ষেপণ