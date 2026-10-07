ৰেপো ৰেট ২৫ বেছিছ পইণ্ট বৃদ্ধি, ২০২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে জিডিপি ৭.১% প্ৰক্ষেপণ
ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গৱৰ্ণৰ সঞ্জয় মালহোত্ৰাই ঘোষণা কৰে যে এমপিচিয়ে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে ৰেপো ৰেট ২৫ বিপিএছ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
Published : October 7, 2026 at 12:38 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে ৰেপো ৰেট ২৫ বেছিছ পইণ্ট বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ ফলত বৰ্তমানৰ ৰেপো ৰেট ৫.২৫%ৰ পৰা ৫.৫০%লৈ বৃদ্ধি পাব ।
ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গৱৰ্ণৰ সঞ্জয় মালহোত্ৰাই মুদ্ৰানীতি সমিতিয়ে (Monetary Policy Committee, MPC) এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ কথা ঘোষণা কৰে । আৰবিআইৰ গৱৰ্ণৰগৰাকীয়ে কয় যে ৰেপো ৰেট বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত এমপিচিয়ে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গ্ৰহণ কৰে ।
বুধবাৰে পুৱা ১০ বজাত আৰবিআইৰ গৱৰ্ণগৰাকীয়ে ৩ দিনীয়া এমপিচি বৈঠকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰে । উল্লেখ্য যে ৰেপো ৰেট হৈছে দেশৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকটোৱে ইয়াৰ অধীনস্থ বেংকসমূহক প্ৰদান কৰা ঋণৰ সুতৰ হাৰ । কেন্দ্ৰীয় বেংকিং কৰ্তৃপক্ষই যদি এই হাৰ বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰে তেন্তে ঋণৰ সুতৰ হাৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে ।
আনহাতে, গৱৰ্ণৰ সঞ্জয় মালহোত্ৰাই ঘোষণা কৰিছে যে এই বছৰৰ বাবে ভাৰতৰ বাস্তৱ জিডিপি বিকাশ ৭.১ শতাংশ প্ৰক্ষেপণ কৰা হৈছে । এই ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় ত্ৰৈমাসিকত ৭.২ শতাংশ, তৃতীয় ত্ৰৈমাসিকত ৬.৯% আৰু চতুৰ্থ ত্ৰৈমাসিক ৬.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাব ।
মুদ্ৰাস্ফীতিৰ পূৰ্বাভাসৰ সবিশেষ প্ৰদান কৰি আৰবিআইৰ গৱৰ্ণৰে জনোৱা মতে, এই বছৰৰ বাবে ডিচিপিআইৰ মুদ্ৰাস্ফীতি ৫.২ শতাংশ হ’ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । এই ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় ত্ৰৈমাসিকত ৪.৯%, তৃতীয় ত্ৰৈমাসিকত ৬% আৰু চতুৰ্থ ত্ৰৈমাসিকত ৫.৭ শতাংশ হ’ব ।
ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ এমপিচিৰ ঘোষণা
এমপিচিৰ বৈঠকৰ সময়ত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তসমূহ ঘোষণা কৰি মালহোত্ৰাই কয় যে উৎপাদন পিএমআই আৰু সেৱাৰ পিএমআই দুয়োটা দ্বিতীয় ত্ৰৈমাসিকত সম্প্ৰসাৰণ স্তৰত আছে যদিও সম্প্ৰসাৰণৰ গতি প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকতকৈ মন্থৰ হৈছে । ব্যক্তিগত ব্যয় বহু পৰিমাণে স্থিতিস্থাপক হৈ আছে, য'ত অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয়ে অবিৰতভাৱে সমৰ্থন জনাই আছে । লগতে কেইবাটাও আনুষংগিক সূচকৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে নিৰ্দিষ্ট বিনিয়োগো শক্তিশালী হৈ আছে ।
ভূ-ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ মাজতো ভাৰতীয় অৰ্থনীতি স্থিতিস্থাপক হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি আৰবিআইৰ গৱৰ্ণৰে কয় ।
"এমপিচিয়ে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে পলিচি ৰেপ' ৰেট ২৫ বেচিছ পইণ্ট বৃদ্ধি কৰি ৫.৫% কৰাৰ বাবে ভোটদান কৰে । এমপিচিয়ে নিজৰ স্থিতি সলনি কৰি 'কেলিব্ৰেটেড টাইটনিং' কৰাৰো সিদ্ধান্ত লয় । তেওঁলোকে এই কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে যে বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অদূৰ ভৱিষ্যতে সুতৰ হাৰ কৰ্তনৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই । আগন্তুক সময়ত নীতিগত ব্যৱস্থাৰ ভিত্তিত হয় কেৱল হাৰ বৃদ্ধি কৰা হ'ব পাৰে বা একে ৰাখিব পাৰে । এই সকলোবোৰ পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতি আৰু ভৱিষ্যতৰ অনুমানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।"
উল্লেখ্য যে ২০২৩ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ এমপিচিয়ে অন্তিমবাৰৰ বাবে ৰেপো ৰেট বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । সেই সময়ত আৰবিআয়ে সুতৰ হাৰ ০.২৫ শতাংশ বৃদ্ধি কৰি ৬.৫০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰিছিল । বৰ্তমান আৰবিআইৰ পলিচি ৰেপো ৰেট হৈছে ৫.২৫ শতাংশ ।