ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ৰেপ’ ৰেট ১০০ বেছিছ পইণ্টলৈ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা

ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ৰেপ’ ৰেট ১০০ বেছিছ পইণ্টলৈ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা
মুদ্ৰানীতিৰ বৈঠকত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে ৰেপ’ ৰেট ২৫ বেছিছ পইণ্ট বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা থকা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ৷
Published : September 30, 2026 at 12:55 PM IST
নতুন দিল্লী: ২০২৭ চনৰ প্ৰথমাৰ্ধৰ ভিতৰতে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে সুতৰ হাৰ ১০০ বেছিছ পইণ্ট বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বেংক অৱ আমেৰিকা ছিকিউৰিটিজে ডিচেম্বৰৰ পৰা অক্টোবৰলৈকে প্ৰথমটো সুতৰ হাৰ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা জাৰি কৰিছে ।
শেহতীয়াকৈ বেংক অৱ আমেৰিকা ছিকিউৰিটিজে প্ৰকাশ কৰা ‘ইণ্ডিয়া ভিউপইণ্ট’ প্ৰতিবেদনত ৭ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া মুদ্ৰানীতিৰ বৈঠকত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে ৰেপ’ ৰেট ২৫ বেছিছ পইণ্ট বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা থকা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে তৃতীয় পক্ষই মুঠ ৫০ বেছিছ পইণ্ট বৃদ্ধিৰ আনুমানিক সম্ভাৱনা জাৰি কৰিছিল ৷
‘‘আমি পূৰ্বৰ ৫০ বিপিএছৰ পৰা ১০০ বিপিএছলৈ মুঠ বৃদ্ধি কৰিছো ৷’’ বেংক অৱ আমেৰিকাই কয় ৷ বেংক অৱ আমেৰিকাই লগতে কয় যে ঘৰুৱা বৃদ্ধি একে হৈ থকাৰ বিপৰীতে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ আশংকা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে অপেক্ষা কৰাৰ কাৰণ কম । ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধি আৰু খাদ্য যোগানৰ চাপৰ সৈতে জড়িত সমস্যা বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালভাৱে ছেপ্টেম্বৰৰ অধিকাংশ সময় প্ৰতি বেৰেলত তেলৰ মূল্য ১০০–১১০ ডলাৰৰ কাষ চাপিছে ৷
চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ তিনিমাহত আৰবিআয়ে ৫০ বেছিছ পইণ্ট আৰু ২০২৭ চনৰ প্ৰথমাৰ্ধত আৰু ৫০ বেছিছ পইণ্ট সুতৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰাৰ আশা কৰা হৈছে । ডিচেম্বৰ মাহত কেন্দ্ৰীয় বেংকে মুদ্ৰানীতিৰ স্থিতি সলনি কৰিব বুলিও আশা কৰা হৈছে । প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে, ‘‘ডিচেম্বৰ মাহত আৰবিআয়ে নিজৰ স্থিতি কেলিব্ৰেটেড টাইটনিঙলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব ।’’
বেংক অৱ আমেৰিকাই কয় যে, শক্তিশালী অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিয়ে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ অনুকূল আৰ্থিক অৱস্থা বজাই ৰখাৰ প্ৰয়োজনীয়তা হ্ৰাস কৰিছে । ছেপ্টেম্বৰ মাহত বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি নন ফুড ক্ৰেডিট গ্ৰথৰ ঋণৰ বৃদ্ধি ১৭.৮ শতাংশ হোৱাৰ বিপৰীতে ২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ দ্বিতীয় ত্ৰৈমাসিকত বিনিয়োগৰ চাহিদা শক্তিশালী হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
প্ৰতিবেদনত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ আশংকা বৃদ্ধিৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে । ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে খাদ্য-সামগ্ৰীৰ মুদ্ৰাস্ফীতি অধিক হৈছে আৰু পাইকাৰী মুদ্ৰাস্ফীতি অন্যান্য খণ্ডলৈও বিয়পি পৰিছে । প্ৰতিবেদন অনুসৰি, চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত ব্যৱসায়িক সামগ্ৰীৰ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ ৫.৯ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । বেংক অৱ আমেৰিকাই(BofA) কয় যে, এনে পৰিস্থিতিত ফ্ৰণ্ট এণ্ডৰ হাৰ ৬.৫ শতাংশতকৈ অধিক পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব পাৰে ।
কিন্তু প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে, অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বৃহৎ মন্থৰতা হ’লে সুতৰ হাৰ কমকৈ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে বা একেবাৰেই বৃদ্ধি নহ’বও পাৰে । যদিহে বৃদ্ধিৰ হাৰ ৭ শতাংশতকৈ হ্ৰাস পাই অথবা ৬ শতাংশত অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকে, তেন্তে এনে হ’ব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক: অসমৰ ঔদ্যোগিক খণ্ডত নতুন দিগন্ত; ৬ অক্টোবৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো টাইলছ উদ্যোগ