পূজাৰ বতৰত বেয়া খবৰ: মুদ্ৰাস্ফীতিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰেপ' ৰেট বৃদ্ধিৰ পৰিকল্পনা

পূজাৰ বতৰত বেয়া খবৰ: মুদ্ৰাস্ফীতিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰেপ' ৰেট বৃদ্ধিৰ পৰিকল্পনা
অতি কমেও ৬.২৫ শতাংশলৈ ৰেপ' ৰেট বৃদ্ধিৰ পৰিকল্পনা ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ৷
By ANI
Published : October 18, 2026 at 6:08 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশত চলিছে উৎসৱৰ বতৰ, মুদ্ৰাস্ফীতিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰেপ' ৰেট বৃদ্ধিৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে ৷ অতি কমেও ৬.২৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ এছবিআই ফাণ্ডছ মেনেজমেণ্টে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।
শেহতীয়াকৈ খুচুৰা আৰু পাইকাৰী মুদ্ৰাস্ফীতি বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই মূল্যায়ন অতি প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে । ২০২৬ চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ ‘মাৰ্কেট আউটলুক’ প্ৰতিবেদনত ফাণ্ড হাউচটোৱে উল্লেখ কৰিছে ৷ চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে আৰবিআয়ে ৰেপ’ ৰেট ২৫ বেচিচ পইণ্ট বৃদ্ধি কৰি ৫.৫০ শতাংশ কৰাৰ পিছতো আৰু অধিক মুদ্ৰানীতি কঠোৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে ।
প্ৰতিবেদনখনত কোৱা হৈছে, "প্ৰকৃত হাৰৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা প্ৰায় ১ শতাংশ প্ৰকৃত হাৰ সম্ভৱ কৰিবলৈ পলিচি ৰেট অতি কমেও ৬.২৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে ।" এই মূল্যায়নে বৰ্তমানৰ স্তৰৰ পৰা আৰু ৭৫ বেচিচ পইণ্ট সুতৰ হাৰ বৃদ্ধিৰ ইংগিত দিয়ে ৷ যদিও প্ৰতিবেদনখনত ইয়াৰ কোনো সময়সীমা নিৰ্দিষ্ট কৰা হোৱা নাই ।
যোৱা সপ্তাহত চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, ভাৰতৰ খুচুৰা মুদ্ৰাস্ফীতি আগষ্ট মাহৰ ৪.৮৩ শতাংশৰ পৰা বৃদ্ধি পাই ছেপ্টেম্বৰ মাহত ৫.৫৪ শতাংশ হৈছে আৰু পাইকাৰী মুদ্ৰাস্ফীতি ৯.৯২ শতাংশৰ পৰা ১১.৩৯ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
প্ৰতিবেদনখনত কোৱা হৈছে ২০২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে চিপিআই মুদ্ৰাস্ফীতিৰ বৰ্তমানৰ পূৰ্বানুমান ৫.২০ শতাংশ হ’লেও, হেডলাইন চিপিআই লক্ষ্যতকৈ (৪%) প্ৰায় ১২০ বেচিচ পইণ্ট ওপৰত আছে । ই স্পষ্টভাৱে ভৱিষ্যতে অতিৰিক্ত নীতিগত পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ ইংগিত দিয়ে ।
আৰবিআয়ে ২০২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ তৃতীয় ত্ৰিমাসিকত মুদ্ৰাস্ফীতি ৬ শতাংশ আৰু চতুৰ্থ ত্ৰিমাসিকত ৫.৭ শতাংশ হোৱাৰ পূৰ্বানুমান কৰিছে ৷ যাৰ দ্বাৰা ধাৰাবাহিক মূল্যবৃদ্ধিৰ চাপ প্ৰতিফলিত হৈছে ।
লগত পঢ়ক: চলিত বৰ্ষত ভাৰতৰ বিকাশৰ হাৰ ৭%, বিশ্বজনীন বিকাশৰ পূৰ্বাভাস ৩.১% লৈ কৰ্তন আইএমএফৰ