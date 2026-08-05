ৰেপো ৰেট অপৰিৱৰ্তিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ
ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে নিৰপেক্ষ স্থিতি বজাই ৰাখি ৰেপো ৰেট ৫.২৫% স্থিৰ কৰি ৰাখিলে । ইয়াৰ ফলত সাধাৰণ জনতাৰ ঋণৰ ইএমআইৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহ’ব ।
Published : August 5, 2026 at 11:29 AM IST
মুম্বাই : ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ মুদ্ৰা নীতি কমিটীয়ে দেশৰ মূল সুতৰ হাৰ (ৰেপো ৰেট) অপৰিৱৰ্তিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷ ৰিজাৰ্ভ বেংকে ৰেপো ৰেট অপৰিৱৰ্তিত ৰাখিছিল ৫.২৫ শতাংশ ৷ বিশ্বৰ বজাৰত চলি থকা অনিশ্চয়তা আৰু ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেন্দ্ৰীয় বেংকেও নিৰপেক্ষ হিচাপে নিজৰ নীতিগত স্থিতি বজাই ৰাখিছে ৷
এই সিদ্ধান্তৰ পিছত অন্যান্য মূল হাৰ অপৰিৱৰ্তিত থাকিব ৷ ষ্টেণ্ডিং ডিপ’জিট ফেচিলিটি (এছ ডি এফ)ৰ হাৰ ৫ শতাংশত আছে আৰু প্ৰান্তীয় ষ্টেণ্ডিং ফেচিলিটি (এম এছ এফ) প্লাছ বেংক ৰেট ৫.৫ শতাংশত আছে ৷ কেন্দ্ৰীয় বেংকে একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সুতৰ হাৰ অপৰিৱৰ্তিত ৰাখিছে ৷ পূৰ্বে জুন মাহৰ বৈঠকত হাৰ সুস্থিৰ কৰি ৰখা হৈছিল ৷
VIDEO | Mumbai: RBI Governor Sanjay Malhotra, in the Monetary Policy Statement, says, "The Monetary Policy Committee met for its third bi-monthly meeting of the current financial year on August 3, 4 and 5 to deliberate and decide on the policy repo rate. After a detailed… pic.twitter.com/6IIQjOkEHD— Press Trust of India (@PTI_News) August 5, 2026
আৰ বি আইৰ গৱৰ্ণৰ সঞ্জয় মালহোত্ৰাই কয় যে বৰ্তমান বিশ্ব অৰ্থনীতি একাধিক হেঁচাত পৰিছে ৷ আমেৰিকাই আৰোপ কৰা নতুন শুল্কৰ বাবে ব্যৱসায়িক জগতখনত অনিশ্চয়তা অব্যাহত আছে ৷ ইয়াৰ উপৰিও পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ বাবে খাৰুৱা তেলৰ মূল্য আৰু বিশ্বৰ বিত্তীয় বজাৰত অহৰহ উঠা-নমা চলি আছে ৷
ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত বিগত কেইমাহমানত খুচুৰা মুদ্ৰাস্ফীতি সামান্য বৃদ্ধি পাইছে ৷ অৱশ্যে আৰ বি আইৰ লক্ষ্য পৰিসৰৰ ভিতৰত (২ৰ পৰা ৬ শতাংশ) আছে ৷ সঞ্জয় মালহোত্ৰাই স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ভাৰতীয় অৰ্থনীতি শক্তিশালী অৱস্থাত থাকিলেও কিছুমান খণ্ডত প্ৰাৰম্ভিক চাপ দেখা যায় ৷
লগতে পঢ়ক : লোহিত সাগৰত ভাৰতীয় জাহাজত আক্ৰমণক গৰিহণা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ