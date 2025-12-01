১ জানুৱাৰীৰ পৰা ডিজিটেল বেংকিঙত হ’ব বৃহৎ পৰিৱৰ্তন, ৰিজাৰ্ভ বেংকে জাৰি কৰিছে গাইডলাইন
ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে ডিজিটেল বেংকিং সহজ আৰু অধিক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে সাতটা নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।
নতুন দিল্লী : ডিজিটেল বেংকিঙক অধিক সুৰক্ষিত আৰু স্বচ্ছ কৰি তোলাৰ বাবে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব নতুন নিয়ম আৰু ই অনলাইন লেনদেন আৰু ডিজিটেল বেংকিঙত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আনিব ৷ বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে এই পদক্ষেপে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ দৃষ্টিভংগীক শক্তিশালী কৰি তুলিব আৰু সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ বাবে ডিজিটেল পেমেণ্ট সহজ আৰু অধিক নিৰ্ভৰযোগ্য কৰি তুলিব ৷
সাতটা নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি
শেহতীয়াকৈ আৰ বি আয়ে ডিজিটেল বেংকিঙৰ অনুমোদন আৰু পৰিচালনাৰ সৈতে জড়িত সাতটা নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৷ এই নিৰ্দেশনাসমূহৰ লক্ষ্য হৈছে বেংক আৰু বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বাবে নিয়মসমূহ সৰল কৰা, গ্ৰাহকসকলক অধিক স্বচ্ছতা প্ৰদান কৰা আৰু ডিজিটেল লেনদেনৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা ৷
কি এই নতুন নিয়ম
- ডিজিটেল চেনেলসমূহৰ অনুমোদন আৰু পৰিচালনাৰ বাবে একেধৰণৰ কাঠামো প্ৰযোজ্য হ’ব
- বেংকসমূহে তেওঁলোকৰ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত গ্ৰাহকৰ স্পষ্ট সন্মতি, পণ্য প্ৰদৰ্শন আৰু আইনী বাধ্যবাধকতা প্ৰদান কৰিব লাগিব
- ক্ষুদ্ৰ বিত্তীয় বেংক আৰু বাণিজ্যিক বেংকসমূহো এই নিয়মৰ অন্তৰ্গত হ’ব
২৪৪টা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনাৰ সংহতি
আৰ বি আয়ে ২৪৪টা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনাক একক, সুশৃংখলিত কম্প্লাইয়েন্স ফ্ৰেমৱৰ্কত একত্ৰিত কৰিছে ৷ ইয়াৰ ফলত বেংক আৰু নিয়ন্ত্ৰিত বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহে নিয়ম মানি চলাত সহজ হ’ব ৷ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত নিয়ম মানি চলি এতিয়া বেংকসমূহে স্পষ্টতা আৰু স্বচ্ছতা নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব ৷
সৰ্বাধিক লাভৱান হ’ব গ্ৰাহক
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এই পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা গ্ৰাহকসকলে সৰ্বাধিক লাভৱান হ’ব ৷ ডিজিটেল লেনদেনৰ সময়ত তেওঁলোকে এতিয়া অধিক সুৰক্ষা, স্বচ্ছতা আৰু বিশ্বাস লাভ কৰিব ৷ নিয়মসমূহ স্পষ্ট কৰিলে গ্ৰাহকে ভয় নোহোৱাকৈ অনলাইন পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব ৷
তদুপৰি নিয়ম মানি চলাটো বেংকসমূহৰ বাবে সহজ হৈ পৰিব, যাৰ ফলত তেওঁলোকে নিজৰ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মসমূহ ভালদৰে চলাব পাৰিব ৷ আৰ বি আয়ে কয় যে এই পদক্ষেপে ব্যৱসায় কৰাত সৰলতা বৃদ্ধি কৰিব আৰু ডিজিটেল বেংকিং শক্তিশালী কৰিব ৷
গ্ৰাম্য অঞ্চলত ডিজিটেল লেনদেনৰ প্ৰসাৰ
বেংকিং বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এই নতুন গাইডলাইনে গ্ৰাম্য অঞ্চলত ডিজিটেল লেনদেনক প্ৰসাৰিত কৰাত সহায় কৰিব ৷ মানুহে ক্ৰমান্বয়ে অনলাইন পেমেণ্ট গ্ৰহণ কৰিছে আৰু নিৰাপদ নিয়ম থাকিলে তেওঁলোকৰ আস্থা বৃদ্ধি পাব ৷ মোবাইল বেংকিং আৰু ইণ্টাৰনেট বেংকিং দৈনন্দিন জীৱনৰ এটা অংশ হৈ পৰিছে ৷ ডিজিটেল লেনদেনক অধিক জনপ্ৰিয় কৰাত স্পষ্ট আৰু সুৰক্ষিত নিয়মে মূল ভূমিকা পালন কৰিব ৷
