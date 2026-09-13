ETV Bharat / business

হাইবিজ টিভিৰ কফি টেবুল বুক উন্মোচনত ৰামোজী গ্ৰুপৰ শৈলাজা কিৰণ আৰু চি এইছ বিজয়েশ্বৰীক সম্বৰ্ধনা

কফি টেবুল বুকখন উন্মোচন কৰে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী টি জি ভৰতে ৷ ৬০ গৰাকী ব্যৱসায়িক নেতাক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় এই অনুষ্ঠানত ।

'Coffee Table Book' with success stories of prominent business personalities
হাইবিজ টিভিৰ কফি টেবুল বুক উন্মোচনত ৰামোজী গ্ৰুপৰ শৈলাজা কিৰণ আৰু চি এইছ বিজয়েশ্বৰীক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 13, 2026 at 5:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: হাইবিজ টিভি(HiBiz TV)য়ে শনিবাৰে এখন ‘কফি টেবুল বুক’ মুকলি কৰে, য’ত প্ৰত্যাহ্বান নেওচি বিভিন্ন খণ্ডত সফল ব্যৱসায় গঢ়ি তোলা ৬০গৰাকী বিশিষ্ট ব্যৱসায়িক নেতাৰ সফলতাৰ কাহিনী সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ।

কফি টেবুল বুকখন অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী টি জি ভৰতে উন্মোচন কৰে ৷ হায়দৰাবাদৰ নানাক্ৰামগুডাত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত টি জি ভৰতে ৬০ গৰাকী ব্যৱসায়িক নেতাক সম্বৰ্ধনা জনায় ।

উল্লেখযোগ্য যে বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা সকলৰ ভিতৰত আছিল ৰামোজী গ্ৰুপৰ গাইডিং মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ শৈলজা কিৰণ আৰু ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ পৰিচালন সঞ্চালিকা চেৰুকুৰী বিজয়েশ্বৰী ।

দুয়োগৰাকী ব্যৱসায়িক নেত্ৰীৰ হৈ ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিনিধিয়ে বঁটা গ্ৰহণ কৰে । অনুষ্ঠানত ভাষণ দি মন্ত্ৰী টি জি ভৰতে কয় যে গ্ৰন্থখনত সন্নিৱিষ্ট কৰা ৬০ জন উদ্যোগীৰ উত্তৰণৰ যাত্ৰা নৱ প্ৰজন্মৰ বাবে প্ৰেৰণাদায়ক ।

তেওঁ কয় যে উদ্যোগীসকলক স্বীকৃতি দিয়া আৰু তেওঁলোকৰ কৃতিত্বক উজ্জ্বল কৰি তোলা মঞ্চ ব্যৱসায়ৰ বৃদ্ধি আৰু নতুন সুযোগ সৃষ্টিৰ বাবে অপৰিহাৰ্য । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ নেতৃত্বত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে বিনিয়োগৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ দাবী কৰে যে দেশৰ ২৬% বিনিয়োগ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পৰা হয় ।

তেওঁ তেলেংগানাৰ উন্নয়নত অৰিহণা যোগোৱাৰ বাবে নাইডুৰ ভিজন ২০২০ক কৃতিত্ব দি কয় যে ৰাজ্যখনে এতিয়া ‘অটো মোড’ত আগবাঢ়িছে । ভৰতে লগতে কয় যে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে ৰাজ্যখনক একে উন্নয়নৰ স্তৰলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে কাম কৰি আছে ।

হিবিজ টিভিৰ পৰিচালন সঞ্চালক ৰাজগোপালে কয় যে উদ্যোগীসকলৰ ইতিবাচক মনোভাৱ আৰু কৃতিত্ব প্ৰদৰ্শনৰ বাবে সংস্থাটোৰ ১৭ বছৰীয়া যাত্ৰাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই গ্ৰন্থখন পঢ়ুৱৈ সমাজলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে । তেওঁ কয় যে হিবিজ টিভিয়ে ভৱিষ্যতেও এই পদক্ষেপ অব্যাহত ৰাখিব ।

লগতে পঢ়ক: উৎসৱৰ বতৰত নতুন সা-সুবিধাযুক্ত ৱেগন-আৰ বাহন মুকলিৰ সম্ভাৱনা

TAGGED:

হাইবিজ টিভি কফি টেবুল বুক
শৈলজা কিৰণ
চেৰুকুৰী বিজয়েশ্বৰী
ৰামোজী গ্ৰুপ
HIBIZ TV COFFEE TABLE BOOK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.