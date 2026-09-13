হাইবিজ টিভিৰ কফি টেবুল বুক উন্মোচনত ৰামোজী গ্ৰুপৰ শৈলাজা কিৰণ আৰু চি এইছ বিজয়েশ্বৰীক সম্বৰ্ধনা
কফি টেবুল বুকখন উন্মোচন কৰে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী টি জি ভৰতে ৷ ৬০ গৰাকী ব্যৱসায়িক নেতাক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় এই অনুষ্ঠানত ।
Published : September 13, 2026 at 5:39 PM IST
হায়দৰাবাদ: হাইবিজ টিভি(HiBiz TV)য়ে শনিবাৰে এখন ‘কফি টেবুল বুক’ মুকলি কৰে, য’ত প্ৰত্যাহ্বান নেওচি বিভিন্ন খণ্ডত সফল ব্যৱসায় গঢ়ি তোলা ৬০গৰাকী বিশিষ্ট ব্যৱসায়িক নেতাৰ সফলতাৰ কাহিনী সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ।
কফি টেবুল বুকখন অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী টি জি ভৰতে উন্মোচন কৰে ৷ হায়দৰাবাদৰ নানাক্ৰামগুডাত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত টি জি ভৰতে ৬০ গৰাকী ব্যৱসায়িক নেতাক সম্বৰ্ধনা জনায় ।
উল্লেখযোগ্য যে বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা সকলৰ ভিতৰত আছিল ৰামোজী গ্ৰুপৰ গাইডিং মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ শৈলজা কিৰণ আৰু ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ পৰিচালন সঞ্চালিকা চেৰুকুৰী বিজয়েশ্বৰী ।
দুয়োগৰাকী ব্যৱসায়িক নেত্ৰীৰ হৈ ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিনিধিয়ে বঁটা গ্ৰহণ কৰে । অনুষ্ঠানত ভাষণ দি মন্ত্ৰী টি জি ভৰতে কয় যে গ্ৰন্থখনত সন্নিৱিষ্ট কৰা ৬০ জন উদ্যোগীৰ উত্তৰণৰ যাত্ৰা নৱ প্ৰজন্মৰ বাবে প্ৰেৰণাদায়ক ।
তেওঁ কয় যে উদ্যোগীসকলক স্বীকৃতি দিয়া আৰু তেওঁলোকৰ কৃতিত্বক উজ্জ্বল কৰি তোলা মঞ্চ ব্যৱসায়ৰ বৃদ্ধি আৰু নতুন সুযোগ সৃষ্টিৰ বাবে অপৰিহাৰ্য । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ নেতৃত্বত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে বিনিয়োগৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ দাবী কৰে যে দেশৰ ২৬% বিনিয়োগ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পৰা হয় ।
তেওঁ তেলেংগানাৰ উন্নয়নত অৰিহণা যোগোৱাৰ বাবে নাইডুৰ ভিজন ২০২০ক কৃতিত্ব দি কয় যে ৰাজ্যখনে এতিয়া ‘অটো মোড’ত আগবাঢ়িছে । ভৰতে লগতে কয় যে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে ৰাজ্যখনক একে উন্নয়নৰ স্তৰলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে কাম কৰি আছে ।
হিবিজ টিভিৰ পৰিচালন সঞ্চালক ৰাজগোপালে কয় যে উদ্যোগীসকলৰ ইতিবাচক মনোভাৱ আৰু কৃতিত্ব প্ৰদৰ্শনৰ বাবে সংস্থাটোৰ ১৭ বছৰীয়া যাত্ৰাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই গ্ৰন্থখন পঢ়ুৱৈ সমাজলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে । তেওঁ কয় যে হিবিজ টিভিয়ে ভৱিষ্যতেও এই পদক্ষেপ অব্যাহত ৰাখিব ।
লগতে পঢ়ক: উৎসৱৰ বতৰত নতুন সা-সুবিধাযুক্ত ৱেগন-আৰ বাহন মুকলিৰ সম্ভাৱনা