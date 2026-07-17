ETV Bharat / business

পিএফৰ সুত একাউণ্টত সোমাইছেনে কেনেদৰে জানিব ? কৰক এই কাম

২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ সুত প্ৰায় ৩৪ কোটি একাউণ্টধাৰকলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

provident fund epfo
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 17, 2026 at 1:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: কৰ্মচাৰী প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনে চমুকৈ ইপিএফে পিএফ একাউণ্টত সুতৰ ধন জমা কৰিছে । ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত হাৰত ৮.২৫% হাৰত সুত হস্তান্তৰ কৰা হৈছে ৷ ১৫ জুলাইৰ ভিতৰত লাখ লাখ একাউণ্টত এই সুত জমা হৈছে ।

৩৪ কোটি একাউণ্টলৈ হস্তান্তৰ কৰা সুতৰ ধন

ইপিএফঅ’ই ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ সুত এদিনতে প্ৰায় ৩৪ কোটি একাউণ্টলৈ হস্তান্তৰ কৰে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুমোদনৰ পিছত ইপিএফঅ’ই এই বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে ৮.২৫ শতাংশ সুতৰ হাৰ কাৰ্যকৰী কৰে । অৰ্থাৎ যিকোনো লোকৰ একাউণ্টলৈ পঠিওৱা যিকোনো সুতৰ ধন এই সুতৰ হাৰ অনুসৰি হিচাপ কৰা হৈছে । পূৰ্বে কৰ্মচাৰীয়ে ইপিএফৰ সুত লাভ কৰিবলৈ অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰলৈকে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছিল ৷ এইবাৰ সুতৰ ধন বহু সোনকালে লাভ কৰে ।

ইপিএফ একাউণ্টত ধনৰাশি কেনেকৈ চাব ?

ইয়াৰ বাবে একাউণ্টধাৰকসকলে একাংশ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ অনুসৰণ কৰিব লাগিব ৷ যেনে -

  • প্ৰথমে আপুনি EPFO ​​Member Passbook Portal লৈ যাওক ।
  • ইয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ UAN নম্বৰ দিয়ক ।
  • তাৰ পিছত পাছৱৰ্ড আৰু কেপচা দিয়ক ।
  • চাইন ইন কৰক ।
  • তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰা ম’বাইল নম্বৰত এটা অ’টিপি আহিব, সেইটো দিয়ক ।
  • তাৰপিছত সহজেই পাছবুক অংশলৈ যাব পাৰিব ।
  • তালৈ গৈ আপোনাৰ Member ID নিৰ্বাচন কৰক
  • ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ পিএফ পাছবুক পৰ্দাত খোল খাব ।
  • ইয়াত আপুনি ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ সুত প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব ।

উমংগ এপৰ জৰিয়তে ইপিএফ পৰীক্ষা কৰক

  • ইয়াৰ বাবে UMANG App আপোনাৰ মোবাইলত ডাউনলোড কৰক ।
  • তাৰপিছত লগ ইন কৰাৰ পিছত এপটোত EPFO ​​বিচাৰি লওক আৰু নিৰ্বাচন কৰক ।
  • ইয়াৰ পিছত কৰ্মচাৰীকেন্দ্ৰিক সেৱালৈ যাওক ।
  • তাৰপিছত View Passbook ৰ বিকল্পত ক্লিক কৰক ।
  • আপোনাৰ UAN নম্বৰ দিয়ক আৰু Get OTP ত ক্লিক কৰক ।
  • তাৰপিছত OTP ত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ Member ID নিৰ্বাচন কৰক ।
  • এই কাম কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পাছবুক খোল খাব ।

লগতে পঢ়ক: ২০৩২ চনৰ ভিতৰত ভাৰতত ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ বিক্ৰী ১২ গুণলৈ বৃদ্ধিৰ পৰিকল্পনা

TAGGED:

ইপিএফ
পিএফ একাউণ্টত সুতৰ ধন
২০২৫ ২৬ বিত্তীয় বৰ্ষ
ইটিভি ভাৰত অসম
PROVIDENT FUND EPFO

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.