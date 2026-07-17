পিএফৰ সুত একাউণ্টত সোমাইছেনে কেনেদৰে জানিব ? কৰক এই কাম
২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ সুত প্ৰায় ৩৪ কোটি একাউণ্টধাৰকলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
Published : July 17, 2026 at 1:42 AM IST
হায়দৰাবাদ: কৰ্মচাৰী প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনে চমুকৈ ইপিএফে পিএফ একাউণ্টত সুতৰ ধন জমা কৰিছে । ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত হাৰত ৮.২৫% হাৰত সুত হস্তান্তৰ কৰা হৈছে ৷ ১৫ জুলাইৰ ভিতৰত লাখ লাখ একাউণ্টত এই সুত জমা হৈছে ।
৩৪ কোটি একাউণ্টলৈ হস্তান্তৰ কৰা সুতৰ ধন
ইপিএফঅ’ই ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ সুত এদিনতে প্ৰায় ৩৪ কোটি একাউণ্টলৈ হস্তান্তৰ কৰে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুমোদনৰ পিছত ইপিএফঅ’ই এই বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে ৮.২৫ শতাংশ সুতৰ হাৰ কাৰ্যকৰী কৰে । অৰ্থাৎ যিকোনো লোকৰ একাউণ্টলৈ পঠিওৱা যিকোনো সুতৰ ধন এই সুতৰ হাৰ অনুসৰি হিচাপ কৰা হৈছে । পূৰ্বে কৰ্মচাৰীয়ে ইপিএফৰ সুত লাভ কৰিবলৈ অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰলৈকে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছিল ৷ এইবাৰ সুতৰ ধন বহু সোনকালে লাভ কৰে ।
ইপিএফ একাউণ্টত ধনৰাশি কেনেকৈ চাব ?
ইয়াৰ বাবে একাউণ্টধাৰকসকলে একাংশ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ অনুসৰণ কৰিব লাগিব ৷ যেনে -
- প্ৰথমে আপুনি EPFO Member Passbook Portal লৈ যাওক ।
- ইয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ UAN নম্বৰ দিয়ক ।
- তাৰ পিছত পাছৱৰ্ড আৰু কেপচা দিয়ক ।
- চাইন ইন কৰক ।
- তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰা ম’বাইল নম্বৰত এটা অ’টিপি আহিব, সেইটো দিয়ক ।
- তাৰপিছত সহজেই পাছবুক অংশলৈ যাব পাৰিব ।
- তালৈ গৈ আপোনাৰ Member ID নিৰ্বাচন কৰক
- ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ পিএফ পাছবুক পৰ্দাত খোল খাব ।
- ইয়াত আপুনি ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ সুত প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব ।
উমংগ এপৰ জৰিয়তে ইপিএফ পৰীক্ষা কৰক
- ইয়াৰ বাবে UMANG App আপোনাৰ মোবাইলত ডাউনলোড কৰক ।
- তাৰপিছত লগ ইন কৰাৰ পিছত এপটোত EPFO বিচাৰি লওক আৰু নিৰ্বাচন কৰক ।
- ইয়াৰ পিছত কৰ্মচাৰীকেন্দ্ৰিক সেৱালৈ যাওক ।
- তাৰপিছত View Passbook ৰ বিকল্পত ক্লিক কৰক ।
- আপোনাৰ UAN নম্বৰ দিয়ক আৰু Get OTP ত ক্লিক কৰক ।
- তাৰপিছত OTP ত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ Member ID নিৰ্বাচন কৰক ।
- এই কাম কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পাছবুক খোল খাব ।
লগতে পঢ়ক: ২০৩২ চনৰ ভিতৰত ভাৰতত ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ বিক্ৰী ১২ গুণলৈ বৃদ্ধিৰ পৰিকল্পনা