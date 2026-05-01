হোটেল-ৰেস্তোৰাঁত এসাঁজ খাবলৈ যোৱাৰ আগতে দহবাৰ ভাবক, মূৰে-কপালে হাত দিছে হোটেল ব্যৱসায়ীয়েও

হোটেল-ৰেস্তোৰাঁত এসাঁজ খাবলৈ যোৱাৰ আগতে দহবাৰ ভাবক, মূৰে-কপালে হাত দিছে হোটেল ব্যৱসায়ীয়েও
বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে বিপাঙত পেলাইছে হোটেল-ৰেস্তোৰাঁৰ ব্যৱসায়ীসকলক । ১০-৩০ শতাংশ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাব পাৰে হোটেল-ৰেস্তোৰাঁৰ খাদ্যৰ দাম ।
Published : May 1, 2026 at 9:00 PM IST
গুৱাহাটী: জনতাক মাধমাৰ সোধাই আজিৰে পৰা পুনৰ বৃদ্ধি পালে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম । মধ্যপ্ৰাচ্যত চলি থকা সংঘাতৰ মাজতে দেশত ৰন্ধন গেছৰ মূল্য পুনৰ বৃদ্ধি পালে । শুকুৰবাৰৰে পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সমগ্ৰ দেশতে ১৯ কিলোগ্ৰামৰ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ৯৯৩ টকাকৈ বৃদ্ধি হয় ।
শুকুৰবাৰৰ পৰা গুৱাহাটীত ১৯ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এটা বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ৩,২৯৩ টকা হৈছে । বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে গুৱাহাটীৰ হোটেল , ৰেস্তোৰাঁত খাদ্যৰ দাম বৃদ্ধি পাব । ১০-৩০% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাব খাদ্যৰ মূল্য । এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতে বাৰ্তালাপ কৰিছিল কেইবাগৰাকীও হোটেল-ৰেস্তোৰাঁৰ স্বত্বাধিকাৰী-কৰ্মচাৰীৰ সৈতে ।
চিলিণ্ডাৰৰ বৰ্দ্ধিত মূল্য আৰু খাদ্যৰ দামক লৈ সদৌ অসম ৰেষ্টুৰেণ্ট এছোচিয়েশ্যনৰ সদস্য চেফ অতুল লহকৰে কয়,"বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি পোৱাক লৈ চিন্তিত হৈছোঁ । ২৮ মাৰ্চৰ পৰা মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধ হ'ল । তাৰ পিছতে চিলিণ্ডাৰৰ নাটনি হ'ল আৰু আজিৰে পৰা বাণিজ্যক চিলিণ্ডাৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে । চিলিণ্ডাৰ নাটনিৰ ফলত খৰিত ৰান্ধি আছিলোঁ । আজিৰ পৰা প্ৰায় এহেজাৰ টকা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে মই চিন্তা কৰিছোঁ, মোৰ মেনুত দাম বৃদ্ধি কৰিম নেকি ! মোৰ গ্ৰাহকখিনি হয়তো মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত নহয় যে মই ১০-২০ % দাম বৃদ্ধি কৰিম । মই নিবিচাৰোঁ যে ১০-২০ % বঢ়াই দিয়াটো । চিন্তিত হৈছোঁ যে কৰো কি ? গেছ খৰচ হ'বলগীয়া আহাৰ মেনুৰ পৰা কমাব লাগিব ।"
তেওঁ লগতে কয়,"আমি জানিছিলো যে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আহিব বুলি । নিৰ্বাচনৰ কাৰণে বঢ়োৱা নাছিল সেইটো আমি বুজি পাওঁ । চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত ৰাইজৰো ক্ষতি হ'ব আৰু আমাৰ ব্যৱসায়টো যথেষ্ট ক্ষতি হ'ব । বৰ্ধিত দামে হোটেল-ৰেস্তোৰাঁ খণ্ডটোক বহুত ক্ষতি কৰিব । এই ক্ষতি কেতিয়ালৈ পূৰণ কৰিব পাৰিম ক'ব নোৱাৰোঁ । এখনৰ পিছত এখন ৰেস্তোৰাঁ বন্ধ হৈ আছে । এটাৰ পিছত এটা প্ৰত্যাহ্বান আহি আছে । এই বিভাগৰ দায়িত্বত থকা সকলে চিন্তা কৰিব লাগে । একেবাৰে ইমান মূল্যবৃদ্ধি কৰাটো ভুল হৈছে বুলি মই ভাবোঁ । গুৱাহাটীত ৫ হাজাৰ ৰেস্তোৰাঁ আছে । চিলিণ্ডাৰৰ নাটনিৰ বাবে বহুতে ইতিমধ্যে বন্ধ কৰিছে ।"
আনহাতে দ্য ধাবাৰ কৰ্মচাৰী নিৰ্মল ডেকাই কয়,"চিলিণ্ডাৰৰ নাটনিৰ ফলত আমাৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে । আমি মেনু কমাই দিব লগা হৈছে । যোৱা দুমাহ ধৰি আমি খৰিৰ জুইত বনাই আছোঁ । আজিৰ পৰা পুনৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে । আমি বৰ্তমান খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা নাই যদিও ৫-১০% বৃদ্ধি কৰাৰ চিন্তা-চৰ্চা কৰা হৈছে ।"
আনহাতে শিলপুখুৰীৰ ডিভাইন ডাইন ৰেস্তোৰাঁৰ স্বত্বাধিকাৰী দেৱজিৎ ডেকাই কয়,"আমি ডাঙৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ । আজিৰ পৰা চিলিণ্ডাৰ দাম আৰু বৃদ্ধি পালে । মেনুত দামৰ সাল সলনি কৰিব লাগিব । আমি লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ চলাব নোৱাৰোঁ । প্ৰতিটো খাদ্যৰ প্লেটত ১০-৩০ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিব লাগিব । নহ'লে উপায় নাই । এনেকুৱা পৰিস্থিতি চলি থাকিলে সৰু সৰু ৰেস্তোৰাঁবোৰ বন্ধ কৰিব লাগিব ।"