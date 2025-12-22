প্ৰি-এপ্ৰ'ভড ঋণৰ সুবিধা লোৱাৰ পূৰ্বে এইকেইটা কথা মনত ৰাখক...
আপোনাৰ মোবাইলত প্ৰি-এপ্ৰ'ভড ঋণৰ এছ এম এছ আহিছে নেকি ? যদিহে এই সুবিধা লোৱাৰ কথা ভাবিছে তেনেহ'লে প্ৰথমে কেইটামান কথা মনত ৰাখক ।
Published : December 22, 2025 at 3:06 PM IST
হায়দৰাবাদ : আজিকালি বহু লোকে হঠাৎ মোবাইল ফোনত এছ এম এছ লাভ কৰে যে তেওঁলোকে প্ৰি-এপ্ৰ'ভড ব্যক্তিগত ঋণৰ বাবে যোগ্য । বেংকলৈ নোযোৱাকৈয়ে কোনো কাগজ-পত্ৰ নোহোৱাকৈ মিনিটৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত জমা হ'ব ধন । এই অফাৰটো অতি সহজ আৰু উপকাৰী যেন লাগে, বিশেষকৈ যেতিয়া আপোনাৰ আকস্মিক ধনৰ প্ৰয়োজন হয় ।
কিন্তু এই আপাত দৃষ্টিত সহজ বিকল্পটোৰ আঁৰত প্ৰায়ে এটা বিপদ লুকাই থাকে । কম ইএমআই ঋণৰ সৈতে লুকাই থকা সুত, প্ৰক্ৰিয়াকৰণ মাচুল, কঠোৰ নিয়মে ভৱিষ্যতে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । তৎক্ষণাত যিকোনো অফাৰত সন্মতি দিয়াৰ আগতে এই ৫ টা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জানি লওক ।
১. সুতৰ হাৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰকাৰ জানি লওক -
মানুহে প্ৰায়ে কেৱল সুতৰ হাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ঋণৰ সিদ্ধান্ত লয় । কিন্তু মনত ৰাখিব হাৰ নিৰ্দিষ্ট নে ভাসমান । প্ৰাৰম্ভিক হাৰ কম যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু সময়ৰ লগে লগে ই বৃদ্ধি পাব পাৰে । আপোনাৰ প্ৰকৃত হাৰ আপোনাৰ আয়, চাকৰি, ক্ৰেডিট স্ক'ৰ আৰু পূৰ্বৰ ঋণৰ ৰেকৰ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । গতিকে প্ৰকৃত হাৰ সদায় লিখিতভাৱে নিশ্চিত কৰক ।
২. একাউণ্টত জমা হ'বলগীয়া ধনৰ বিষয়ে জানি লওক -
ঋণ অনুমোদন পোৱাৰ পিছত প্ৰক্ৰিয়াকৰণ মাচুল, বীমা আৰু অন্যান্য চাৰ্জ প্ৰায়ে কৰ্তন কৰা হয় । ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ কৰা ধনৰাশি হ্ৰাস পাব পাৰে । গতিকে আপুনি লাভ কৰিবলগীয়া নেট ধনৰাশি নিশ্চয়কৈ জানি লওক ।
৩. প্ৰিপেমেণ্ট আৰু ফৰক্ল'জৰ (ঋণ শেষ) চৰ্তসমূহ জানি লওক -
ঋণৰ সময় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বে বন্ধ কৰাটো সাধাৰণ কথা । প্ৰিপেমেণ্ট বা ফৰক্ল'জৰ চাৰ্জ প্ৰযোজ্য হ'ব পাৰে । ঋণ লোৱাৰ আগতে পাৰ্ট-পেমেণ্ট উপলব্ধ নেকি, লক-ইনৰ সময় আৰু আগতীয়াকৈ বন্ধ কৰাৰ চাৰ্জ পৰীক্ষা কৰক ।
৪. যদি ইএমআই কম হয় তেন্তে সময় আৰু মুঠ সুত পৰীক্ষা কৰক -
কম ইএমআই আকৰ্ষণীয় যেন লাগে, কিন্তু সময় বেছি হোৱাৰ ফলত সুত অধিক হ'ব পাৰে । গতিকে কেৱল ইএমআইৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিব; মুঠ পৰিশোধৰ পৰিমাণ আৰু ইএমআইৰ তাৰিখ সলনি বা সময় হ্ৰাস কৰাৰ সম্ভাৱনা নিশ্চিতভাৱে পৰীক্ষা কৰক ।
৫. ঋণদাতাৰ ব্যৱহাৰ আৰু জৰিমনা পৰীক্ষা কৰক -
কেতিয়াবা কাৰিকৰী বা অন্যান্য কাৰণত ইএমআই দিব নোৱাৰিব পাৰে । কিছুমান ঋণদাতাই লগে লগে অধিক জৰিমনা লয়, যিয়ে আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । ঋণদাতাৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতা আৰু গ্ৰাহক সেৱাৰ মূল্যায়ন গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
প্ৰি-এপ্ৰ'ভড ব্যক্তিগত ঋণ এটা আকৰ্ষণীয় বিকল্প । কিন্তু সম্পূৰ্ণ তথ্য নোহোৱাকৈ লোৱাটো বিপদজনক হ'ব পাৰে । সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে চৰ্ত, মাচুল, সুতৰ হাৰ, ঋণদাতাৰ চৰ্তসমূহ বুজি লোৱাটো বুদ্ধিমানৰ কাম ।
