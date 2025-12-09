সস্তা হৈছে গৃহ ঋণ, কেইবাটাও চৰকাৰী বেংকে হ্ৰাস কৰিলে সুতৰ হাৰ
অনাগত মাহত আৰু অধিক ৰেট কৰ্তনৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে । ইফালে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটতো ।
Published : December 9, 2025 at 3:12 PM IST
হায়দৰাবাদ: পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকে ৬ ডিচেম্বৰ শনিবাৰে ৰেপ’ লিংকড লেণ্ডিং ৰেট (আৰ এল এল আৰ) যথেষ্ট হ্ৰাস কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰি গ্ৰাহকসকলক যথেষ্ট সকাহ দিছে । বেংকটোৱে নিজৰ আৰ এল এল আৰ ৮.৩৫%ৰ পৰা ৮.১০% লৈ হ্ৰাস কৰিছে, যিয়ে বেছ প্ৰাইম লেণ্ডিং স্প্ৰেড (বি এছ পি)কে ধৰি ১০ বেছিছ পইণ্ট হ্ৰাস কৰাটো সূচাইছে । এই নতুন হাৰ ২০২৫ চনৰ ৬ ডিচেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে । বেংকটোৱে লগতে স্পষ্ট কৰে যে ঋণৰ প্ৰান্তীয় খৰচৰ হাৰ (এম চি এল আৰ) আৰু ভিত্তি হাৰ অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে ।
পি এন বিৰ এই হ্ৰাসে ৰেপো লিংকড সুতৰ হাৰত ঋণ লোৱাসকলক উপকৃত কৰিব, বিশেষকৈ গৃহঋণ আৰু অন্যান্য দীৰ্ঘম্যাদী ঋণ লোৱাসকলে, ইয়াৰ ফলত ই এম আইৰ বোজা হ্ৰাস পাব । PNB ৰ পিছত ইণ্ডিয়ান বেংকেও সুতৰ হাৰ হ্ৰাস কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । আৰ বি আইৰ ৰেপো ৰেট কৰ্তনৰ পিছত বেংকটোৱে ৰেপো লিংকড বেঞ্চমাৰ্ক লেণ্ডিং ৰেট (আৰ এল এল আৰ) ৮.২০ শতাংশৰ পৰা ৭.৯৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰিছে । এই নতুন হাৰ ৬ ডিচেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হয় ।
বেংকৰ মতে, এই পুনৰীক্ষণ বিশেষভাৱে দীৰ্ঘম্যাদী ঋণ, যেনে গৃহঋণ থকা গ্ৰাহকৰ বাবে উপকাৰী হ’ব । সুতৰ হাৰ হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত গ্ৰাহকৰ মাহিলী ই এম আই যথেষ্ট হ্ৰাস পাব আৰু ঋণ লোৱাটো সহজ হৈ পৰিব ।
বেংক অৱ ইণ্ডিয়াইও কৰ্তন কৰিলে সুতৰ হাৰ:
ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে ৰেপো ৰেট হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে বেংক অৱ ইণ্ডিয়াইও ৰোপো বেছড লেণ্ডিং ৰেট (আৰ বি এল আৰ)ত ২৫ বেছিছ পইণ্ট কৰ্তনৰ কথা ঘোষণা কৰে । ৫ ডিচেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বেংকটোৰ নতুন আৰ বি এল আৰ ৮.১ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে । বেংকটোৱে কয় যে এই পদক্ষেপ আৰ বি আইৰ ৰেপো ৰেট হ্ৰাসৰ পোনপটীয়াকৈ অনুসৰণ কৰা হৈছে, যাতে গ্ৰাহকক তাৎক্ষণিক সকাহ পোৱা যায় ।
আৰ বি আয়ে হ্ৰাস কৰিলে ৰেপো ৰেট:
মন কৰিবলগীয়া যে ৫ ডিচেম্বৰত আৰ বি আয়ে ৰেপো ৰেট ২৫ বেছিছ পইণ্ট হ্ৰাস কৰি ৫.২৫% লৈ নিৰপেক্ষ মুদ্ৰানীতিৰ স্থিতি বজাই ৰাখিছিল । ইয়াৰ ফলত অনাগত মাহত আৰু অধিক ৰেট কৰ্তনৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে । ইফালে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটতো । শুকুৰবাৰে পি এন বিৰ শ্বেয়াৰ বি এছ ইত ১২১.৭০ টকাত বন্ধ হয়, যিটো পূৰ্বৰ অধিবেশনৰ তুলনাত ২.১৫ টকা বা ১.৮০ শতাংশৰো অধিক ।