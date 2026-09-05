ETV Bharat / business

৫ বছৰত ২ লাখ ক্ষুদ্ৰ খাদ্য সংসাধন উদ্যোগৰ উত্তৰণ; ২০,০০০ কোটিৰো অধিক বিনিয়োগ, ১১ লাখ কৰ্মসংস্থাপন

ভাৰত চৰকাৰে ২৫ লাখ অসংগঠিত উদ্যোগক সংগঠিত ছাতিৰ তললৈ আনিবলৈ PMFME আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে । এই আঁচনিৰ ম্যাদ আৰু ৫ বছৰ বৃদ্ধিৰ চিন্তা-চৰ্চা কৰিছে...

PMFME SCHEME
৫ বছৰত ২ লাখ ক্ষুদ্ৰ খাদ্য সংসাধন উদ্যোগৰ উত্তৰণ; ২০,০০০ কোটিৰো অধিক বিনিয়োগ, ১১ লাখ কৰ্মসংস্থাপন (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 5, 2026 at 1:53 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : এনে এক সময় আছিল যেতিয়া ঘৰৰ পৰাই আচাৰ-পাপৰৰ দৰে খাদ্যসামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি ব্যৱসায় কৰাসকলে বেংকৰ ঋণৰ বাবে চিন্তা কৰি অথাই সাগৰত পৰিবলগা হৈছিল । তেওঁলোকে নিজৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ কৰিবৰ বাবে আত্মীয়-স্বজন বা ওচৰ-চুবুৰীয়া, বন্ধু-বান্ধৱৰ ওচৰত হাত পাতিবলগা হৈছিল । এনে ধৰণৰ অসংগঠিত ব্যৱসায়ক প্ৰযুক্তিগতভাৱে আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী কৰিবলৈ চৰকাৰে ২০২০ চনৰ ২৯ জুনত প্ৰধানমন্ত্ৰী ক্ষুদ্ৰ খাদ্য সংসাধন আনুষ্ঠানিকৰণ আঁচনি (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing, PMFME) প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল ।

এই আঁচনিখনে ৫ বছৰত ২ লাখ ক্ষুদ্ৰ খাদ্য সংসাধন উদ্যোগক এক নতুন গতি প্ৰদান কৰাই নহয়, প্ৰক্ৰিয়াজাত খাদ্য ৰপ্তানিৰ অংশও বৃদ্ধি কৰিছে ।

PMFME SCHEME
৫ বছৰত ২ লাখ ক্ষুদ্ৰ খাদ্য সংসাধন উদ্যোগৰ উত্তৰণ (Getty Images)

গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো এয়ে যে প্ৰায় ৫০.২৯ লাখ কোটি টকাৰ খাদ্য সংসাধন উদ্যোগৰ ভিতৰত মাত্ৰ ৪২,৮০০ উদ্যোগহে সংগঠিত খণ্ডৰ অৰ্থাৎ পঞ্জীয়নভুক্ত । আনহাতে, ২৫ লাখ উদ্যোগ অসংগঠিত খণ্ডৰ । চৰকাৰে এই অসংগঠিত উদ্যোগবোৰক সংগঠিত ছাতিৰ তললৈ আনিবলৈ পিএমএফএমই আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰে আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত ২ লাখ উদ্যোগক সংগঠিত ব্যৱসায়ৰ অধীনলৈ আনে ।

অৰ্থাৎ এই উদ্যোগবোৰক সংগঠিত অৰ্থনীতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে । বৰ্তমান চৰকাৰে এই আঁচনিখনৰ সময়সীমা আৰু ৫ বছৰৰ বাবে বৃদ্ধি কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰি থকা হৈছে । অৰ্থাৎ এইবাৰ আহিব PMFME 2.0 । পিএমএফএমই আঁচনিৰ দ্বাৰা কেনেদৰে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল উপকৃত হৈছে, পিএমএফএমইৰ সুবিধা কেনেদৰে লাভ কৰিব পাৰে, এই আঁচনিৰ দ্বাৰা চৰকাৰৰ কিমান লাভ হৈছে সেই বিষয়ে ইটিভি ভাৰতৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা হৈছে ।

দেশৰ খাদ্য সংসাধন উদ্যোগৰ পৰিসৰ

বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰণালয়ৰ (Ministry of Commerce and Industry) হৈ কাম কৰা ইণ্ডিয়া ব্ৰেণ্ড ইকুইটী ফাইউণ্ডেনৰ (IBEF) তথ্য অনুসৰি, দেশৰ খাদ্য সংসাধন পৰিসৰ বৰ্তমান প্ৰায় ৫০.২৯ লাখ কোটি টকাৰ । ই হৈছে দেশৰ মুঠ খাদ্য বজাৰৰ প্ৰায় ৩২ শতাংশ ।

PMFME SCHEME
৫ বছৰত ২ লাখ ক্ষুদ্ৰ খাদ্য সংসাধন উদ্যোগৰ উত্তৰণ (Getty Images)

বিশ্বজনীন স্তৰত উৎপাদন, ব্যৱহাৰ আৰু ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ খাদ্য সংসাধন উদ্যোগ বিশ্বৰ পঞ্চম স্থানত আছে । এই উদ্যোগ খণ্ডই নিৰ্মাণ জিডিপিৰ প্ৰায় ১৪ শতাংশ, ৰপ্তানিত প্ৰায় ১৩ শতাংশ আৰু সৰ্বমুঠ ঔদ্যোগিক বিনিয়োগত ৬ শতাংশ অৱদান আগবঢ়ায় । অনুমান কৰা হৈছে যে দেশৰ খাদ্য সংসাধন উদ্যোগে ২০৩০ চনলৈকে বিকাশ লাভ কৰি প্ৰায় ৬৬ লাখ কোটি টকাৰ হ'ব ।

PMFME কি ? চৰকাৰে এই আঁচনি কিয় প্ৰৱৰ্তন কৰিছে

প্ৰধানমন্ত্ৰী ক্ষুদ্ৰ খাদ্য সংসাধন আনুষ্ঠানিকৰণ (PMFME) আঁচনি ২০২০ চনৰ ২৯ জুনত প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল । দেশজুৰি ক্ষুদ্ৰ খাদ্য খণ্ডৰ বিকাশৰ বাবে আৰু সেইবোৰক আনুষ্ঠানিক মৰ্যাদা প্ৰদানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল ।

এই আঁচনি আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযানৰ অন্তৰ্গত । লগতে খাদ্য সংসাধন ক্ষেত্ৰত 'ভোকেল ফৰ লোকেল' অৰ্থাৎ স্থানীয় উৎপাদনক উদগনি যোগাবৰ বাবে এই আঁচনি অনা হৈছিল । ইয়াৰ জৰিয়তে নতুন গোট স্থাপন তথা বৰ্তমানৰ গোটসমূহক উত্তৰণ ঘটাবৰ বাবে আৰ্থিক, প্ৰযুক্তি আৰু ব্যৱসায়িক সহায় আগবঢ়োৱা হয় ।

৫ বছৰত ২ লক্ষাধিক পিএফইউক সহায়

২০২৬ চনৰ ১১ জুনলৈকে ক্ৰেডিট লিংক ছাবছিডি কম্প'নেণ্ট হিচাপে ২ লাখতকৈ অধিক ব্যক্তিগত ক্ষুদ্ৰ খাদ্য সংসাধন উদ্যোগক সহায় কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত ৪৪ শতাংশতকৈ অধিক উপভোক্তা হৈছে মহিলা উদ্যমী । আনহাতে, ৪.১৮ লাখ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক মূলধন (ছীড কেপিটেল) সাহায্য মঞ্জুৰ কৰা হৈছে ।

PMFME SCHEME
৫ বছৰত ২ লাখ ক্ষুদ্ৰ খাদ্য সংসাধন উদ্যোগৰ উত্তৰণ (Getty Images)

ইয়াৰ লগতে এই আঁচনিয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি আঁচনি হিচাপে ১,৭২,৮৭০ উপভোক্তা আৰু অন্য উপভোক্তাকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বা সহায় প্ৰদান কৰা হৈছে । আঁচনিখনৰ জৰিয়তে এতিয়ালৈকে ১.৭৬ লাখতকৈ অধিক লোকক খাদ্য সংসাধন, পেকেজিং আৰু ব্যৱসায়িক কৌশলৰ প্ৰযুক্তিগত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে । এই প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰাসকলৰ ভিতৰত প্ৰায় ৭৭ শতাংশ হৈছে মহিলা ।

২০,৩০০ কোটিৰ বিনিয়োগ, ১৫,০০০ কোটিৰ ঋণ অনুমোদন

খাদ্য সংসাধম মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, এই আঁচনিৰ জৰিয়তে তৃণমূল পৰ্যায়ত ২০,৩০০ কোটি টকাতকৈ অধিক প্ৰকল্প বিনিয়োগ লাভ কৰা হৈছে । ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ খণ্ডক আধুনিকীকৰণ আৰু নতুনকৈ স্থাপনৰ বাবে বেংকৰ জৰিয়তে ১৫,০০০ কোটি টকাতকৈ অধিক ঋণ অনুমোদন কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰি আত্মসহায়ক গোটসমূহক অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল কৰিবলৈ ১,১৮২.৪৮ কোটি টকাৰ প্ৰাৰম্ভিক মূলধন সাহায্য প্ৰত্যক্ষভাৱে বেংক একাণ্টৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হৈছে ।

পিএমএফএমই আঁচনিত বিহাৰত সৰ্বাধিক উদ্যোগ

পিএমএফএমই আঁচনিৰ জৰিয়তে বিহাৰত সৰ্বাধিক উদ্যোগ স্বীকৃত হৈছে । কেন্দ্ৰীয় খাদ্য সংসাধন উদ্যোগ মন্ত্ৰণালয়ৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, বিহাৰে মহাৰাষ্ট্ৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ দৰে ৰাজ্যক চেৰ পেলাইছে । আঁচনিখন প্ৰৱৰ্তনৰ পৰা এতিয়ালৈকে বিহাৰৰ ৩২,১০০ৰো অধিক ক্ষুদ্ৰ খাদ্য সংসাধন উদ্যোগক এই আঁচনিৰ জৰিয়তে সাহায্য মঞ্জুৰি দিয়া হৈছে ।

PMFME SCHEME
৫ বছৰত ২ লাখ ক্ষুদ্ৰ খাদ্য সংসাধন উদ্যোগৰ উত্তৰণ (Getty Images)

বিহাৰৰ এই সফলতাত মাখানা, লিচু, আম আৰু মাক্কাৰ (শস্য সংসাধান) সৈতে জড়িত উদ্যোগৰ অৰিহণা সৰ্বাধিক । 'এক জিলা এক উৎপাদন'ৰ সফল প্ৰয়োগে ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । মাখানা সংসাধন উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে বিহাৰৰ মিথিলাঞ্চল আৰু উত্তৰ বিহাৰৰ সমস্তিপুৰ, দ্বাৰভাংগা, মধুবনী জিলাত যুৱকসকল আৰু আত্মসহায়ক গোটসমূহে অভিলেখ সংখ্যাত আবেদন কৰিছে । এই উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এই বছৰ আগষ্ট মাহত আয়োজিত ৰাষ্ট্ৰীয় পিএমএফএমই সমাৰোহত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী চিৰাগ পাছোৱানে বিহাৰক 'শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য'ৰ (সৰ্বাধিক অনুমোদন লাভ কৰা শ্ৰেণী) বঁটা প্ৰদান কৰে ।

আনুষ্ঠানিক অৰ্থনীতিত জড়িত হৈছে ৭৫ হাজাৰ উদ্যোগ

খাদ্য সংসাধন মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, ক্ৰেডিট ৰিপ'ৰ্টৰ সহায়ত বিগত ৫ বছৰত ৭৫,০০০তকৈ অধিক কাৰখানাই উদ্যম আধাৰ, এফএছএছএআই অনুজ্ঞাপত্ৰ আৰু জিএছটি পঞ্জীয়ন গ্ৰহণ কৰি অনানুষ্ঠানিকৰ পৰা আনুষ্ঠানিক অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ অংশীদাৰ হৈছে । ইয়াৰ উপৰি এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোত প্ৰায় ১১ লাখ প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ নিয়োগ সৃষ্টি হৈছে ।

গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে উপভোক্তাসকলৰ ভিতৰত প্ৰায় ৯০ শতাংশ প্ৰথম প্ৰজন্মৰ উদ্যমী । ইয়াৰ উপৰি মন্ত্ৰণালয়ে ক্ষুদ্ৰ খাদ্য সংসাধন উদ্যোগক নিজৰ উৎপাদনসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে আৰু ঘৰুৱা তথা বিশ্ব বজাৰৰ সৈতে জড়িত কৰিবৰ বাবে বিজনেছ-টু-বিজনেছ (B2B) সুবিধা প্ৰদান কৰে ।

PMFME SCHEME
৫ বছৰত ২ লাখ ক্ষুদ্ৰ খাদ্য সংসাধন উদ্যোগৰ উত্তৰণ (Getty Images)

ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ টাৰ্ণঅ'ভাৰ ১.৭ গুণ বৃদ্ধি

খাদ্য সংসাধন উদ্যোগ মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, পিএমএফএমইৰ উপভোক্তাসকলে সহায় লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ শতকৰা টাৰ্ণঅ'ভাৰ প্ৰায় ১.৭ গুণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বেছিভাগ উপভোক্তাই বজাৰত প্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত উত্তম প্ৰদৰ্শন আৰু বিতৰণ নেটৱৰ্কত উন্নতি হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে । ঋণত ৰাজসাহায্য পোৱা ৮৫ শতাংশতকৈ অধিক উপভোক্তা আৰু আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰায় ৮০ শতাংশ সদস্যই এই আঁচনিৰ সুফল লাভ কৰাৰ পিছত বজাৰৰ সৈতে অতি ভাল সম্পৰ্ক স্থাপনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ।

পিএমএফএমই আঁচনি আৰু ৫ বছৰলৈ বৃদ্ধিৰ চিন্তা

খাদ্য সংসাধন আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰণালয়ে ষষ্ঠদশ বিত্ত আয়োগৰ সময়সীমাৰ সৈতে খাপ খুৱাই পিএমএফএমই আঁচনিৰ সময়সীমা আৰু ৫ বছৰ (২০২৬-২০৩১) বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে । এই প্ৰস্তাৱত ক্ৰেডিট-লিংক ছাবছিডিৰ সৰ্বোচ্চ সীমা বৃদ্ধিৰো প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে, যিটো বৰ্তমান প্ৰতি উদ্যোগৰ বাবে ১০ লাখ টকা ।

PMFME SCHEME
৫ বছৰত ২ লাখ ক্ষুদ্ৰ খাদ্য সংসাধন উদ্যোগৰ উত্তৰণ (Getty Images)

আঁচনিখনৰ আৰম্ভণিতে পিএমএফএমইৰ জৰিয়তে খাদ্য সংসাধন উদ্যোগ মন্ত্ৰণালয়ৰ জৰিয়তে ১০ হাজাৰ কোটি টকাৰ বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল । ইয়াক ২০২০-২১ৰ পৰা ২০২৪-২৫ৰ ভিতৰত ব্যৱহাৰৰ বাবে অনুমোদন জনোৱা হৈছিল । বৰ্তমান এই সময়সীমা চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।

ৰপ্তানি বৃদ্ধি, সৰ্বাধিক কৰ্মসংস্থাপন দিয়া খণ্ড হিচাপে স্বীকৃতি

মন্ত্ৰণালয়ৰ মতে, কৃষি-খাদ্য ৰপ্তানিত প্ৰক্ৰিয়াজাত খাদ্য ৰপ্তানিৰ অংশ ২০১৪-১৫ বিত্তীয় বৰ্ষত ১৩.৭ শতাংশৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষত ২০.৪ শতাংশত উপনীত হৈছে । 'এনুৱেল ছাৰ্ভে অব ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ'ৰ (ASI) তথ্য অনুসৰি, সংগঠিত নিৰ্মাণ খণ্ডত খাদ্য সংসাধন খণ্ড সৰ্বাধিক কৰ্মসংস্থাপন প্ৰদান কৰা খণ্ডসমূহৰ ভিতৰত এটা । ইয়াৰ অংশ হৈছে ১২.৮৩ শতাংশ । ২০২৫ চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা পিএমএফএমই আঁচনিৰ ক্ৰেডিট লিংক ছাবছিডি কম্প'নেণ্টৰ জৰিয়তে মুঠ ৫৬,৫৪২ ঋণ অনুমোদন কৰা হৈছে ।

PMFME SCHEME
৫ বছৰত ২ লাখ ক্ষুদ্ৰ খাদ্য সংসাধন উদ্যোগৰ উত্তৰণ (Getty Images)

পিএমএফএমই আঁচনিৰ প্ৰয়োজনীয়তা

ভাৰতৰ খাদ্য সংসাধন খণ্ডত সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে । ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগসমূহ হৈছে ইয়াৰ ভেটি । কিন্তু কোনো ধৰণৰ সঠিক তথ্য নথকাত এই ব্যৱসায় প্ৰায়ে অনানুষ্ঠানিক সীমাতে আবদ্ধ হৈ থাকে । পিএমএফএমই আঁচনিয়ে এই সমস্যা প্ৰত্যক্ষভাৱে সমাধান কৰে । এই আঁচনিত বিত্তীয় সাহায্য, আন্তঃগাঁথনিগত সহায়, সক্ষমতা বিকাশ আৰু বজাৰ সংযোগক একত্ৰিত কৰি এক মজবুত বুনিয়াদৰ সৃষ্টি কৰে । উদ্যোগীসকলে ইয়াৰ জৰিয়তে নিজৰ কাম-কাজক আধুনিক কৰি তুলিছে, কম খৰচী ঋণ লাভ কৰিছে, সঠিক ব্ৰেণ্ডিং আৰু পেকেজিং গ্ৰহণ কৰি ৰপ্তানিও কৰি আছে ।

লগতে পঢ়ক :ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্য চুক্তি: যুক্তৰাষ্ট্ৰই ৰেহাই হাৰ প্ৰদানৰ পিছত চূড়ান্ত, মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেল
লগতে পঢ়ক :কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ : ৬৩ শতাংশলৈ ডিএ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা
লগতে পঢ়ক :অসমৰ হস্ততাঁত খণ্ডক লৈ নতুন চিন্তা, টাটা গ্ৰুপৰ সৈতে চুক্তি স্বাক্ষৰ NEHHDC ৰ

TAGGED:

MICRO FOOD PROCESSING UNITS
PMFME INVESTMENT
খাদ্য সংসাধন উদ্যোগ
খাদ্য সংসাধন মন্ত্ৰণালয়
PMFME SCHEME

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.