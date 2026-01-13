ETV Bharat / business

এতিয়াৰে পৰা পথ দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত 1.5 লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নতুন পৰিকল্পনা

ভাৰত চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা লোকৰ বাবে দেশজোৰা নগদবিহীন চিকিৎসা আঁচনি আৰম্ভ কৰিব বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে নিশ্চিত কৰিছে ।

PM Modi to launch new scheme cashless treatment
প্ৰতিকী ফটো (canva)
হায়দৰাবাদ : আয়ুষ্মান কাৰ্ড, প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা, প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমাৰ দৰে আঁচনিৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আন এক বৃহৎ আঁচনি আৰম্ভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে । এই আঁচনিখনে পথ দুৰ্ঘটনাত আহতসকলক সকাহ দিব । এই আঁচনিৰ অধীনত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত লোকসকলক তৎক্ষণাত ১.৫ লাখ টকা পৰ্যন্ত নগদবিহীন চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ’ব ।

কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে এই আঁচনি সমগ্ৰ দেশতে ৰূপায়ণ কৰা হ’ব বুলি উল্লেখ কৰে । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে সময় মতে চিকিৎসা সাহায্যৰ অভাৱত হোৱা মৃত্যুৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰা । এই আঁচনি ৰূপায়ণে আহত লোকক সকাহ দিয়াই নহয়, পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুৰ সংখ্যাও হ্ৰাস পাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

নগদবিহীন চিকিৎসা আঁচনিৰ বিষয়ে তথ্য

পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে ২০২৪ চনৰ ১৪ মাৰ্চত চণ্ডীগড়ত পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে এই আঁচনিখন আৰম্ভ কৰিছিল । আঁচনিৰ অধীনত আহত ব্যক্তিজনক দুৰ্ঘটনাৰ তাৰিখৰ পৰা ৭ দিনৰ ভিতৰত ১.৫ লাখ টকা পৰ্যন্ত নগদবিহীন চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় । পাইলট প্ৰকল্পৰ সফলতাৰ পিছত ইয়াক অতিৰিক্ত ছয়খন ৰাজ্যলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰা হয় ।

এতিয়ালৈকে কিমানজন লোক উপকৃত হৈছে ?

২০২৪ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা প্ৰায় ৮০% ক্ষেত্ৰত নগদবিহীন চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে । ৬,৮৩৩ টা আবেদনৰ ভিতৰত ৫,৪৮০ জন লোকে আঁচনিৰ অধীনত সুবিধা লাভ কৰিছিল ।

বাকী গোচৰসমূহ আৰক্ষীয়ে নাকচ কৰে । পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা লোকৰ বাবে এতিয়ালৈকে মুঠ ৭৩,৮৮,৮৪৮ টকা প্ৰদান কৰা হৈছে ।

আঁচনিৰ সুবিধাসমূহ কেনেদৰে লাভ কৰিব :

এই আঁচনিখন সকলো ধৰণৰ মটৰ গাড়ীৰ সৈতে জড়িত পথ দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ’ব । বাহন যিয়েই নহওক কিয়, দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত লোকসকলে এই আঁচনিৰ অধীনত নগদবিহীন চিকিৎসাৰ অধিকাৰী হ’ব । এই সুবিধাই আহতসকলে সময়মতে চিকিৎসা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিব ।

নীতিন গাডকাৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে এই আঁচনিখনে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ সহযোগত দ্ৰুত সাহায্য প্ৰদানৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব । এবাৰ কাৰ্যকৰী হ’লে আহত ব্যক্তিসকলে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসা লাভ কৰিব, যাৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত বা মৃত্যুৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস পাব ।

আঁচনিখনৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ

  • দুৰ্ঘটনাৰ ৭ দিনৰ ভিতৰত নগদবিহীন চিকিৎসা ।
  • সকলো ধৰণৰ মটৰ গাড়ী দুৰ্ঘটনাত প্ৰযোজ্য ।
  • আহত ব্যক্তিজনৰ চিকিৎসালয়ত তাৎক্ষণিক চিকিৎসাৰ অধিকাৰ আছে ।
  • অতি সোনকালে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত কাৰ্যকৰী হ’ব ।

এই নতুন আঁচনিখনে পথ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত লোকৰ সকাহ আৰু অস্তিত্বৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

