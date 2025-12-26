মাত্ৰ ৫ হাজাৰ টকাৰে আৰম্ভ কৰক ব্যৱসায়, ১৫ দিনতে কৰিব পাৰিব উপাৰ্জন
যদি আপুনি কম টকাৰে এনে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে, তেন্তে প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতীয় জনৌষধি কেন্দ্ৰ আপোনাৰ বাবে এক উত্তম বিকল্প হ’ব পাৰে ।
Published : December 26, 2025 at 11:43 PM IST
হায়দৰাবাদ: আজিৰ সময়ত বৰ্ধিত মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু সীমিত আয়ৰ বাবে বৃহৎ সংখ্যক লোকে চাকৰিৰ সমান্তৰালভাৱে হওক বা চাকৰি এৰি যোৱাৰ পিছতো নিজাকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰে । কিন্তু বেছিভাগ ব্যৱসায়িক মডেলত যথেষ্ট বিনিয়োগৰ প্ৰয়োজন হয়, যিটো সাধাৰণ মানুহৰ সাধ্যৰ বাহিৰত ৷
এনে পৰিস্থিতিত কম খৰচী, কম ৰিস্ক আৰু চৰকাৰী সাহায্যপ্ৰাপ্ত একাংশ ব্যৱসায় এক উন্নত বিকল্প হিচাপে বিবেচিত হৈছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাৰতীয় জনৌষধি কেন্দ্ৰ(PM Bhartiya Jan Aushadhi Kendra) এইক্ষেত্ৰত উৎকৃষ্ট উদাহৰণ ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাৰতীয় জনৌষধি কেন্দ্ৰ কি ?
প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতীয় জনৌষধি কেন্দ্ৰ ভাৰত চৰকাৰৰ এক অভিলাষী আঁচনি, যাৰ লক্ষ্য হৈছে সাধাৰণ নাগৰিকক সুলভ মূল্যৰ আৰু মানসম্পন্ন ঔষধ যোগান ধৰা । এই কেন্দ্ৰসমূহত উপলব্ধ ঔষধ বজাৰত উপলব্ধ ব্ৰেণ্ডেড ঔষধতকৈ ৫০-৯০ শতাংশ সস্তা । এই কাৰণেই ইয়াৰ চাহিদা চহৰ আৰু গ্ৰামাঞ্চল দুয়োটাতে দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ।
মাত্ৰ ৫ হাজাৰ টকাৰে কেনেকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব
এই ব্যৱসায়ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সুবিধাটো হ’ল ইয়াৰ কম বিনিয়োগ । জনৌষধি কেন্দ্ৰ খোলাৰ বাবে আবেদন মাচুল মাত্ৰ ৫,০০০ টকা । ইয়াৰোপৰিও চৰকাৰে ঔষধৰ যোগান, ব্ৰেণ্ড সহায় আৰু প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে । আবেদনখনে অনুমোদন লাভ কৰিলেই বিপণীখন খুলিব পাৰিব আৰু সাধাৰণতে ১৫ দিনৰ ভিতৰত ঔষধৰ বিক্ৰী আৰম্ভ কৰিব পাৰি ।
কোনে আবেদন কৰিব পাৰে
জনৌষধি কেন্দ্ৰ খুলিবলৈ কিছুমান অৰ্হতাৰ প্ৰয়োজন । আবেদনকাৰীৰ ডি-ফাৰ্মা বা বি-ফাৰ্মা ডিগ্ৰী আৰু ফাৰ্মাচিষ্টৰ পঞ্জীয়নৰ প্ৰমাণপত্ৰ থাকিব লাগিব । ইয়াৰ লগতে প্ৰায় ১২০ বৰ্গফুটৰ ঠাই, বৈধ ম’বাইল নম্বৰ আৰু প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰ থাকিব লাগিব । আবেদনৰ সময়ত আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু পাছপৰ্টৰ আকাৰৰ ফটো সংলগ্ন কৰি দিব লাগিব ৷
সহজ অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া
জনৌষধি কেন্দ্ৰৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ অনলাইনৰ মাধ্যমৰে কৰিব লাগিব । ৱেবছাইট janaushadhi.gov.in চাওক আৰু "কেন্দ্ৰৰ বাবে আবেদন কৰক" বিকল্প নিৰ্বাচন কৰক । তাৰপিছত "এতিয়াই পঞ্জীয়ন কৰক" ক্লিক কৰক আৰু প্ৰয়োজনীয় তথ্য পূৰণ কৰক । আপোনাৰ আবেদন জমা দিয়াৰ পিছত সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰা হ’ব ।
১৫ দিনত কিমান উপাৰ্জন কৰিব পাৰি
এটা জনৌষধি কেন্দ্ৰৰ পৰা আহৰণ কৰা ৰাজহ বিক্ৰী আৰু স্থানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । সঠিক স্থানত এটা কেন্দ্ৰ খুলি উৎকৃষ্ট সেৱা আগবঢ়াই প্ৰতিমাহে 20,000 টকাৰ পৰা 50,000 বা তাতকৈ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷
চৰকাৰী আঁচনি হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ ওপৰত সাধাৰণ লোকৰ আস্থা অধিক ৷ যাৰ বাবে গ্ৰাহকে দ্ৰুতগতিত এই ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে, য’ত লাভৰ পৰিমাণো অধিক ৷
লগতে পঢ়ক: এবছৰ হ’লেই লাভ নকৰে গ্ৰেচুইটিৰ ধন ! এতিয়াও জাৰি পাঁচবছৰীয়া পুৰণি নিয়ম