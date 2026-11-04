ইপিএফঅ'ৰ ধন : চিকিৎসা জৰুৰীকালীন, বিবাহ, শিক্ষা বা চাকৰি হেৰুৱালে কেনেকৈ উলিয়াব ?

ইপিএফঅ'ৰ ধন : চিকিৎসা জৰুৰীকালীন, বিবাহ, শিক্ষা বা চাকৰি হেৰুৱালে কেনেকৈ উলিয়াব ?
ইপিএফ উলিওৱাৰ নিয়মসমূহ ব্যাখ্যা কৰা হৈছে; কেতিয়া ৭৫% বা ১০০% উলিয়াব পাৰিব ?
Published : November 4, 2026 at 4:59 PM IST
নতুন দিল্লীঃ এতিয়াৰে পৰা পিএফ একাউণ্টধাৰীসকলে অতি সহজে ভৱিষ্যনিধি একাউণ্টৰ পৰা ধন উলিয়াব পাৰিব । জৰুৰী প্ৰয়োজন বা জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ সময়ত এই ধন উলিয়াবলৈ সুযোগ লাভ কৰিব ।
কৰ্মচাৰী ভৱিষ্যনিধি সংগঠনে ভৱিষ্যনিধি একাউণ্টৰ পৰা ধন উলিওৱাটো সহজ আৰু স্বচ্ছ কৰিছে । শ্ৰম মন্ত্ৰালয় আৰু কেন্দ্ৰীয় বোৰ্ড অৱ ট্ৰাষ্টীয়ে (চিবিটি) এই সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । এই নিৰ্দেশনাৰ অধীনত পিএফ একাউণ্টধাৰীসকলে জৰুৰী প্ৰয়োজন বা জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকৰ ধনৰ বুজন পৰিমাণৰ অংশ উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ব ।
অৱেশ্যে কৰ্মচাৰী ভৱিষ্যনিধিৰ বেছিভাগ সদস্যই কিমান অংশ উলিয়াব পাৰিব সেই লৈ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে । এজন ব্যক্তিয়ে পিএফ পুজিৰ ১০০% (সম্পূৰ্ণ ধন) উলিয়াব পাৰিবনে নাই সেই লৈ খেলিমেলি হয় ।
পিএফৰ পৰা ১০০% উলিয়াব পাৰে নে ?
ইপিএফঅ’ৰ আংশিক প্ৰত্যাহাৰ আৰু সম্পূৰ্ণ প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে বেলেগ নিয়ম উপলব্ধ । যিজন ব্যক্তিৰ চাকৰি আছে তেওঁ পিএফৰ ধন আগতীয়া হিচাপে উলিয়াব নোৱাৰে আৰু লগতে ১০০ শতাংশ ধনো উলিয়াব নোৱাৰে । ইপিএফঅ’ৰ নিয়ম অনুসৰি আংশিকভাৱে উলিওৱাৰ অনুমতি যোগ্য ধনৰ সৰ্বাধিক ৭৫% পৰ্যন্ত অনুমতি দিয়া হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে ২৫% বাধ্যতামূলক বাফাৰ হিচাপে ৰাখিব লাগিব ।
অৱেশ্যে এজন ইপিএফ সদস্যই তেওঁৰ ভৱিষ্যনিধিৰ সম্পূৰ্ণ ১০০% ধন যাত কৰ্মচাৰীৰ অংশ, নিয়োগকৰ্তাৰ অংশ আৰু জমা হোৱা সুদ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে,সেয়া উলিয়াব খুজিলে তেওঁ চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ লোৱাটো বাধ্যতামূলক ।
যদি কোনো পিএফ একাউণ্টধাৰীয়ে দুমাহ ধৰি নিবনুৱা হৈ থাকে, তেন্তে ব্যক্তিজনে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কৰিব পাৰে । ফলত পিএফৰ ১০০% ধনেই উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় । ইপিএফঅ’ই আংশিক প্ৰত্যাহাৰৰ ১৩টা নিয়মক সৰল কৰি তিনিটা প্ৰধান শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰিছে ।
অত্যাৱশ্যকীয় প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে পিএফ উলিওৱা
- যদি পিএফ একাউণ্টধাৰীয়ে কোনো গুৰুতৰ ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে ধন উলিয়াব লাগে (নিজৰ বা পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য) তেন্তে ইয়াৰ কোনো উচ্চ সীমা নাথাকে । তেওঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি যোগ্য সীমালৈকে ধন উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে
- উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে ইপিএফঅ’ই তেওঁলোকৰ কাৰ্যকালত ১০ বাৰলৈকে ধম উলিওৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে
- বিবাহৰ বাবে ৫বাৰলৈকে উলিওৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে
গৃহ নিৰ্মাণৰ প্ৰয়োজনত ইপিএফ উলিওৱা
যদি কোনো ইপিএফ সদস্যই ঘৰ, ফ্লেট বা মাটি ক্ৰয় কৰে তেতিয়া এই ধন উলিয়াব পাৰিব । তদুপৰি নতুন ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা , বৰ্তমানৰ ঘৰ ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ পৰিকল্পনা বা বৰ্তমানৰ সম্পত্তি মেৰামতি কৰিব বিচাৰিলে ভৱিষ্যনিধি চৰকাৰী সংস্থাই হিতাধিকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ সমগ্ৰ সেৱাৰ সময়ছোৱাত সৰ্বাধিক ৫ বাৰলৈকে আগতীয়াকৈ পিএফৰ ধন উলিয়াবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ।
বিশেষ পৰিস্থিতিত পিএফৰ ধন উলিওৱা
যদি কোনো ব্যক্তিয়ে চাকৰি হেৰুৱায় অথবা কেন্দ্ৰীয় ব’ৰ্ডে অৱগত কৰা আন জৰুৰীকালীন অৱস্থাত সদস্যসকলে এটা বিত্তীয় বৰ্ষত দুবাৰকৈ পিএফৰ ধন উলিয়াব পাৰে। চাকৰি হেৰুৱালে তৎক্ষণাত ৭৫% পৰ্যন্ত ধন উলিয়াব পাৰি , বাকী ২৫% নিবনুৱাৰ দুমাহৰ পিছত উলিওৱাৰ ব্যৱস্থা আছে ।
পিএফ ৰাশি কেনেকৈ উলিয়াব
পিএফ উলিওৱাৰ বাবে আবেদন কৰাৰ সময়ত সদস্যসকলে সঠিক প্ৰ-পত্ৰখন ভালদৰে বাছনি কৰা উচিত । যদি কোনো সদস্যই নিয়োজিত হৈ থকাৰ সময়তে নন-ৰিফাণ্ডেবল এডভান্স বা আংশিকভাৱে উলিৱাব পাৰে তেতিয়া ব্যক্তিজনে প্ৰ-পত্ৰ ৩১ দাখিল কৰিব লাগিব ।
যদি কোনো ভৱিষ্যনিধিৰ সদস্যই নিবনুৱাৰ ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ বেলেঞ্চ উলিওৱাৰ পৰিকল্পনা কৰে, তেন্তে ব্যক্তিজনে প্ৰ-পত্ৰ ১৯ দাখিল কৰিব লাগিব । শেহতীয়া নিয়মলমূহে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আৰু পেঞ্চন উলিওৱাৰ সময়ৰ সন্দৰ্ভতো অধিক নমনীয় হৈছে ।
সকলো পৰীক্ষা কৰা কেৱাইচি নথি-পত্ৰ, যেনে আধাৰ, পেন আৰু বেংক একাউণ্টৰ সবিশেষ থকা পিএফ সদস্যসকলে ৩-৭ কৰ্মদিনৰ ভিতৰত অনলাইন দাবী নিষ্পত্তি কৰিব পাৰিব । তদুপৰি ‘অটো-ম’ড’ৰ জৰিয়তে প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰা যোগ্য দাবীসমূহ ৭২ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে নিষ্পত্তি কৰা হয় ।
যদি কোনো পি এফ সদস্যই অফলাইন উলিওৱা প্ৰক্ৰিয়া বাচনি কৰে তেতিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াত ২০ কৰ্মদিন পৰ্যন্ত প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰৰ সৈতে দাবী সফলতাৰে দাখিল কৰাৰ পিছত ৭ৰ পৰা ১৫ কৰ্মদিনৰ ভিতৰত পোনপটীয়াকৈ সদস্যজনৰ বেংক একাউণ্টলৈ ধন স্থানান্তৰ কৰা হয় ।
পিএফৰ ধন উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ নতুন নিয়ম...
EPF Scheme 2026: PF ৰ পৰা ধন উলিওৱাৰ নিয়মৰ সাল-সলনি; একাউণ্টত বেলেঞ্চ কিমান থাকিব লাগে জানেনে ?