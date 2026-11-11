PF Update : ক্লেইম অবিহনেই বেংক একাউণ্টত সোমাব PFৰ জমা ধন, জানক EPFOৰ নতুন নিয়ম

PF Update : ক্লেইম অবিহনেই বেংক একাউণ্টত সোমাব PFৰ জমা ধন, জানক EPFOৰ নতুন নিয়ম
EPFOৰ এই নতুন পদক্ষেপে পুৰণি আৰু নিষ্ক্ৰিয় PF একাউণ্টত আবদ্ধ হৈ থকা সামান্য পৰিমাণৰ ধনৰাশি উলিওৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অতি সহজ কৰি তুলিছে ।
Published : November 11, 2026 at 10:22 AM IST
নতুন দিল্লী : EPF হৈছে এক সঞ্চয় আঁচনি, য’ত দৰমহা পোৱা কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ মাহিলী আয়ৰ এটা নিৰ্দিষ্ট অংশ সঞ্চয় কৰিব পাৰে । ইয়াক কৰ্মচাৰী প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড অৰ্গেনাইজেচন (EPFO)ৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সঞ্চালন কৰা হয় ।
প্ৰায়ে ইপিএফৰ সদস্যসকলে যেতিয়া চাকৰি সলনি কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ কোম্পানীসমূহৰ ইপিএফ একাউণ্টত অলপ ধন ৰৈ যায়; ইয়াৰ কাৰণ পুৰণি ৰেকৰ্ড বা তথ্যৰ অভাৱ ।
EPF ৰ সদস্যসকলক সহায় কৰিবলৈ EPFO-এ এটা নতুন সুবিধা প্ৰৱৰ্তন কৰিছে । যাৰ অধীনত যোগ্য হিতাধিকাৰীসকলে আৰু পৃথক দাবী দাখিল কৰাৰ প্ৰয়োজন নহ’ব । পুৰণি বা নিষ্ক্ৰিয় PF একাউণ্টত জমা কৰা ১০০০ টকা পৰ্যন্ত পৃথক ধন আবেদন বা ক্লেইম অবিহনে ঘূৰাই পাব পাৰিব ।
প্ৰয়োজনীয় পৰিচয় আৰু বেংক একাউণ্টৰ পৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনে নিষ্পত্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব । ইয়াৰ পিছত EPFO-এ সেই ধনৰাশি যোগ্য হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টলৈ স্থানান্তৰ কৰিব । EPFO-ৰ এই নতুন পদক্ষেপে পুৰণি আৰু নিষ্ক্ৰিয় PF একাউণ্টত আবদ্ধ হৈ থকা সামান্য পৰিমাণৰ ধনৰাশিও উলিওৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সহজ কৰি তুলিছে ।
EPFO-ই সদস্যজনৰ প্ৰয়োজনীয় চিনাক্তকৰণ আৰু বেংক একাউণ্টৰ সবিশেষ পৰীক্ষা কৰি যোগ্য একাউণ্টধাৰীৰ বেংক একাউণ্টলৈ ধন স্থানান্তৰ কৰিব । চৰকাৰৰ মতে, এই সুবিধাই প্ৰায় ১ লাখ PF একাউণ্টক লাভৱান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে, যিবোৰত সামূহিকভাৱে মুঠ প্ৰায় ৫ কোটি টকা আছে ।
শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত কয়, "যিসকল গ্ৰাহকৰ আধাৰ পৰীক্ষিত EPF একাউণ্ট নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছে আৰু ১০০০ টকা পৰ্যন্ত বেলেঞ্চ আছে, তেওঁলোকে পৃথক দাবী দাখিল কৰাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব । নিৰ্ধাৰিত পৰিচয় আৰু বেংক একাউণ্ট পৰীক্ষণৰ পিছত EPFO এ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে নিষ্পত্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব, যাৰ ফলত যোগ্য হিতাধিকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য ধন লাভ কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰায় এক লাখ লাভৱান হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে ।’’
মন কৰিবলগীয়া কথা যে, পুৰণি PF একাউণ্ট আৰু নিষ্ক্ৰিয় PF একাউণ্ট হৈছে দুটা বেলেগ প্ৰসংগ । নিয়ম অনুসৰি যদি কোনো EPF সদস্যই ৫৫ বছৰ বয়স পূৰণ কৰাৰ পিছত বা অৱসৰ লোৱাৰ পিছত (যিটো পিছত হয়) একেৰাহে তিনি বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ একাউণ্টত কোনো ধৰণৰ বৰঙণি নিদিয়ে তেন্তে সেই একাউণ্টটো নিষ্ক্ৰিয় বুলি গণ্য কৰা হয় ।
গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল EPFO-ৰ স্বয়ংক্ৰিয় নিষ্পত্তিৰ সুবিধা কেৱল ১০০০ টকা পৰ্যন্ত জমা থকা যোগ্য নিষ্ক্ৰিয় একাউণ্টৰ বাবেহে সীমিত । যদি কোনো একাউণ্টত ১০০০ টকাতকৈ অধিক জমা থাকে তেনে একাউণ্টৰ PF ট্ৰেন্সফাৰ আৰু ধন উলিওৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো একেই থাকিব ।
এই সময়ছোৱাত EPFO-ৰ অৱদানকাৰী সদস্যৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । ২০১৪-১৫ চনত ৩৪.৯ মিলিয়নৰ পৰা অৱদান আগবঢ়োৱা সদস্যৰ সংখ্যা প্ৰায় ৭৯.৮ মিলিয়নলৈ বৃদ্ধি পাইছে (২০২৬ চনৰ ১৬ ছেপ্টেম্বৰলৈকে) । অৰ্থাৎ এই সময়ছোৱাত অৱদান আগবঢ়োৱা সদস্যৰ সংখ্যা প্ৰায় ৪ কোটি ৪৯ লাখ বৃদ্ধি পাইছে ।
- EPF ৰ হোৱাটছএপ সেৱা
PF একাউণ্টধাৰীয়ে হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব । EPFO-ৰ পৰীক্ষিত হোৱাটছএপ সেৱাৰ জৰিয়তে সদস্যসকলে নিজৰ একাউণ্টৰ তথ্য পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব ।
ইয়াৰ সদস্যসকলৰ জীৱন সহজ কৰি তুলিবলৈ EPFO-ই আৰম্ভ কৰিছে হোৱাটছএপ ভিত্তিক হেল্পলাইন আৰু অভিযোগ নিৰাময় ব্যৱস্থা । সদস্যসকলে তেওঁলোকৰ PF একাউণ্টৰ বেলেঞ্চ পৰীক্ষা কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ শেষৰ পাঁচটা লেনদেন চাব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ EPF পাছবুকৰ বিষয়ে তথ্য লাভ কৰিব পাৰে ।